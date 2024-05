Giá măng cụt trong nước tăng cao vì mất mùa, khó cạnh tranh với măng cụt Thái Lan

Giá măng cụt trong nước tăng cao vì mất mùa

Măng cụt đang được bày bán nhiều tại các chợ truyền thống khu vực TP.Thuận An, TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương). Song măng cục Thái Lan chiếm hầu hết ở các sạp hàng trái cây. Măng cụt trong nước rất ít.

Theo nhiều tiểu thương, mỗi ngày họ nhập khoảng vài thùng măng cụt Thái Lan về bán. Nguyên nhân do măng cụt Thái Lan có nguồn cung dồi dào, mẫu mã đẹp. Quan trọng hơn là giá măng cụt Thái Lan rẻ hơn măng cụt trồng tại các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai hoặc các tỉnh miền Tây Nam bộ.

Măng cụt được bày bán tại một sạp hàng trái cây ở chợ Lái Thiêu (TP.Thuận An). Ảnh: Trần Khánh

Chị Hương Lan, một sạp hàng trái cây ở chợ Lái Thiêu (TP.Thuận An) cho biết, năm nay sản lượng măng cụt trong nước bị thất mùa. Ngay cả măng cụt Lái Thiêu là đặc sản địa phương cũng không đủ cung ứng cho các chợ.

"Các nhà vườn cho biết, năng suất sụt năm nay sụt giảm mạnh. Sản lượng ít nên giá măng cụt trong nước khá cao", chị Lan giải thích.

Theo đó, giá măng cụt chín trong nước loại 1 hiện dao động từ 130.000-145.000 đồng/kg.

Giá măng cụt xanh, loại còn nguyên vỏ từ 90.000-100.000 đồng/kg, loại gọt vỏ sẵn từ 350.000-400.000 đồng/kg. Thậm chí, có nơi bán măng cụt xanh với giá cao hơn nhiều do không có hàng để bán.

Trong khi đó, giá măng cụt Thái Lan bán tại các chợ truyền thống ở TP.HCM, Bình Dương chỉ dao động ở mức từ 65.000-75.000 đồng/kg, tùy loại. Sản lượng phong phú, mẫu mã đẹp nên được nhiều khách hàng lựa chọn. Trung bình một sạp bán từ 30-50 kg mỗi ngày.

Nông dân thu hoạch măng cụt ở TP.Thuận An (Bình Dương). Ảnh: Trần Khánh

Chị Mỹ Hằng, chủ sạp bán trái cây tại chợ Cây Sộp (quận 12, TP.HCM) cho biết, giá măng cụt loại 1 (hàng tuyển) quá cao. Các thương lái báo giá từ 130.000-145.000 đồng/kg thì rất khó để buôn bán. Trong khi đó, măng cụt Thái Lan đang vào mùa rộ nên nguồn hàng nhiều, giá tốt, thuận tiện hơn cho việc kinh doanh.

Giá măng cụt theo "trend" có bền vững?

Măng cục từ lâu được xem là trái cây đặc sản của vùng Đông Nam Bộ nói chung và Thuận An (Bình Dương) nói riêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng kéo dài, năm nay, năng suất, sản lượng măng cụt giảm từ 70-80%.

Cùng với đó là "trend" gỏi gà măng cụt được nhiều người yêu thích đã đẩy giá loại trái cây đặc sản này tăng cao. Từ đầu mùa, khi một số vườn măng cụt Lái Thiêu (Thuận An, Bình Dương) còn non, giá măng cụt xanh đã có giá từ 90.000-120.000 đồng/kg.

Món ăn gỏi gà măng cụt thành hot khiến giá măng cụt xanh tăng cao. Ảnh: Trần Khánh

Riêng với măng cụt xanh gọt vỏ sẵn có giá từ 550.00-650.000 đồng/kg. Thậm chí loại hàng tuyển, quả to mọng, giòn được bán với giá 800.000 đồng/kg.

Sở dĩ ruột măng cụt xanh có giá cao vì phải mất nhiều công đoạn, cộng với chi phí thuê nhân công gọt vỏ, và tiền nước để rửa mũ măng cụt trong quá trình sơ chế. Để có được một kg ruột măng cụt gọt sẵn, bắt mắt phải cần từ 5-6 kg măng cụt xanh nguyên vỏ.

Năm 2023, món ăn gỏi gà măng cụt bất ngờ trở thành trào lưu gây sốt, nhất là măng cụt Lái Thiêu của Bình Dương. Giá măng cụt vì thế cũng được đẩy lên cao.

Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, món ăn này bị soán ngôi. Giá măng cụt xanh bắt đầu hạ nhiệt, trở lại với mức giá ngày thường.

HTX Dịch vụ nông nghiệp An Sơn (xã An Sơn, TP.Thuận An) có 21ha trồng măng cụt. Mọi năm, các thành viên của HTX thu hoạch khoảng 30 tấn.

Một vườn măng cụt ở xã An Sơn (TP.Thuận An, Bình Dương). Ảnh: Trần Khánh

Ông Trần Văn Viễn - Giám đốc HTX cho biết, cả vùng trồng măng cụt Lái Thiêu năm nay mất mùa tới 80%. Đây là nguyên nhân khiến măng cụt không có hàng để cung ứng cho các chợ hay phục vụ cho các hàng quán như năm ngoái.

Măng cụt Bình Dương và các tỉnh thành trong nước nổi tiếng thơm ngon nhưng diện tích nhỏ. Riêng măng cụt của TP.Thuận An tập chỉ khoảng 600ha. Trong khi Thái Lan đang sở hữu diện tích trồng măng cụt lớn nhất thế giới với 80.000ha.

Hiện có nhiều ý kiến cho rằng nông sản tạo nên cơn sốt cũng là cơ hội tốt cho nông dân hưởng lợi khi nông dân hay gặp cảnh được mùa mất giá, được giá mất mùa. Song ông Viễn lại không nghĩ vậy. Ông không khuyến khích việc bán măng cụt non quá nhiều vì sẽ ảnh hưởng đến sản lượng vụ sau.

Kinh doanh nông sản phải đề cao tính bền vững. "Trước tác động của đô thị hóa, vấn đề cần thiết hiện nay ở Bình Dương là chính sách hỗ trợ để nông dân duy trì diện tích và năng suất vùng trồng cây ăn trái đặc sản", ông Viễn nói.