Giá nhà phố TP.HCM liên tục tăng phi mã, gấp nhiều lần thu nhập người lao động

Nhà phố, biệt thự tiếp tục cơn đua tăng giá

Thời gian qua, thị trường bất động sản TP.HCM chứng kiến cơn tăng giá của nhiều phân khúc. Trong đó, nhà phố và biệt thự đang dẫn đầu về mức độ tăng giá, vượt quá khả năng của nhiều người dân.

Dữ liệu của của DKRA Group, mặt bằng giá sơ cấp nhà phố có sự tăng nhẹ khoảng 2%, trong khi mặt bằng giá thứ cấp tăng trung bình khoảng 6% so với quý 1/2025. Sức cầu thị trường, giao dịch phát sinh chủ yếu ở nhóm sản phẩm hoàn thiện hạ tầng, pháp lý, được triển khai bởi các chủ đầu tư có uy tín trên thị trường.

Trong khi đó, dữ liệu của Chotot.com, giá bán sơ cấp nhà phố đã tăng 16%. Hiện nay, giá bán nhà phố đang chạm mức hàng tỷ đồng, các sản phẩm giá dưới 5 tỷ đang dần khan hiếm. Người mua ở phân khúc này quan tâm nhiều nhất đến các sản phẩm có giá 7-10 tỷ tại TP.HCM, trong khi tại các tỉnh vệ tinh, phân khúc được tìm kiếm nhiều nhất là 3-5 tỷ.

Nhà phố và biệt thự tại TP.HCM đang dẫn đầu về mức độ tăng giá, vượt quá khả năng của nhiều người dân. Ảnh: Gia Linh

Cùng về vấn đề trên, báo cáo của JLL Việt Nam cũng ghi nhận giá sơ cấp nhà liền thổ trong quý II đã tăng lên 430 triệu đồng mỗi m2, còn giá thứ cấp duy trì ở mức khoảng 165 triệu đồng. Như vậy, giá một căn nhà liền thổ tại TP HCM hiện dao động 15-40 tỷ đồng. Với mức thu nhập trung bình của một gia đình trẻ tại TP.HCM khoảng 25 triệu đồng thì nhóm đối tượng này gần như không có khả năng chi trả, thậm chí khó lòng đi vay mua sản phẩm này.

Đánh giá về vấn đề leo thang giá bán nhà phố, bà Dương Thùy Dung - Giám đốc cấp cao CBRE Việt Nam, cho biết trong nửa đầu năm nay, giá bán sơ cấp trung bình của nhà liền thổ tại TP HCM đạt khoảng 300 triệu đồng mỗi m2, trong khi giá giao dịch trên thị trường thứ cấp ở mức khoảng 160 triệu đồng mỗi m2.

Theo bà Dung, với mức giá này thì tính sơ lược, một căn nhà liền thổ diện tích 100 m2 thường có giá từ 30 tỷ đồng, còn căn nhỏ 50 m2 cũng có giá thấp nhất 15 tỷ đồng. Ngay cả khi mua trên thị trường thứ cấp, người mua cũng cần chuẩn bị nguồn tài chính tối thiểu từ 8-16 tỷ đồng.

“Trong khi đó, thu nhập bình quân của người lao động TP.HCM và các tỉnh Đông Nam Bộ chỉ vào khoảng 170 triệu đồng mỗi năm. Theo tính toán, khoảng cách chênh lệch giữa thu nhập và giá nhà là 176 lần, việc tích lũy đủ tiền để mua nhà liền thổ gần như là bất khả thi với người dân thành phố”, bà Dung cho hay.

Trong khi đó, Bà Giang Huỳnh - Giám đốc bộ phận nghiên cứu và tư vấn Savills TP HCM chia sẻ lý do chính khiến phân khúc nhà liền thổ thanh khoản trầm lắng là do nguồn cung kém đa dạng và giá bán quá cao. Theo bà Giang, quý vừa qua, hơn 87% nguồn hàng mở bán là hàng tồn kho, chủ yếu thuộc phân khúc cao cấp, với giá trung bình khoảng 330 triệu đồng mỗi m2.

Các chuyên gia cho rằng mặt bằng giá sơ cấp nhà phố, biệt thự tiếp tục neo cao do tình trạng về lệch pha “cung - cầu”. Trong khi đó, mặt bằng giá thứ cấp dự đoán sẽ tiếp tục đà tăng trưởng, thanh khoản thị trường chủ yếu nằm ở nhóm các dự án hoàn thiện về pháp lý, liên kết vùng thuận lợi và đa dạng tiện ích,…