Giá USD thị trường tự do vượt mốc 26.000 đồng

Trong khi đó, tỷ giá USD niêm yết tại Vietcombank tăng nhẹ 7 đồng/USD ở cả 2 chiều mua bán so với ngày 26/6, lên mức 25.227 đồng/USD (mua vào) và 25.477 đồng/USD (bán ra).

Ngân hàng Nhà nước cũng tăng tỷ giá trung tâm thêm 11 đồng, lên 24.264 đồng/USD. ACB mua vào 25.240 - 25.270 đồng, bán ra 25.477 đồng; Eximbank mua vào 25.210 - 25.240 đồng, bán ra 25.476 đồng…

Đồng USD thế giới tăng mạnh ngoài thị trường tự do

Như vậy, giá USD tự do hiện đang cao hơn ngân hàng khoảng 723 đồng ở chiều mua và 553 đồng ở chiều bán.

So với hồi đầu năm, tỷ giá USD/VND tự do đã tăng khoảng 4,6%.

Áp lực tăng giá USD trên thị trường quốc tế là một trong những nguyên nhân chính gây sức ép lên tỷ giá USD/VND tự do. Chỉ số USD-Index thêm 0,2 điểm, lên 106,05 điểm. Nguyên nhân là do lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng do lạm phát ở các nước khác tăng lên. Theo đó, lợi suất trái phiếu 10 năm chuẩn của Mỹ đã tăng 9,1 điểm cơ bản, đạt 4,329%, từ mức 4,238%.

Giá USD duy trì đà tăng sau khi dữ liệu cho thấy hoạt động kinh tế của Mỹ vẫn phục hồi mặc dù lãi suất ở mức cao nhất trong nhiều thập niên khiến thị trường giảm bớt kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Fed chần chừ trong việc cắt giảm lãi suất trong khi các ngân hàng trung ương khác như Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), Ngân hàng Trung ương Anh (BoE), Ngân hàng Quốc gia Thụy Sỹ (SNB) đã tiến hành cắt giảm lãi suất sớm và nhiều hơn có thể khiến chênh lệch lãi suất giữa Mỹ và các nước khác gia tăng, từ đó giữ cho nhu cầu đối với USD vẫn mạnh.

Các nhà đầu tư đang chờ công bố chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ, thước đo lạm phát ưa thích của Fed trong ngày mai 28/6. Theo một cuộc thăm dò của Reuters, các nhà kinh tế dự đoán tăng trưởng PCE hằng năm sẽ giảm xuống 2,6% trong tháng 5.