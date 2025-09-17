Giá vàng đang cao chót vót, vì sao các chuyên gia vẫn khuyên nên đầu tư?

Tính đến giữa tháng 9/2025, giá vàng đã vượt 3.600 USD/ounce – tăng khoảng 1.600 USD so với cách đây hai năm. Nhưng theo các chuyên gia, có nhiều lý do khiến vàng vẫn tiếp tục là kênh đầu tư hấp dẫn.

Vàng vẫn còn dư địa tăng trưởng

Theo ông Brett Elliott, Giám đốc nội dung tại Sàn giao dịch kim loại quý Mỹ (APMEX), “vàng không có trần giá cứng”. Việc giá vàng vượt mốc 3.600 USD cho thấy thị trường vẫn kỳ vọng vàng tiếp tục đi lên.

Yếu tố quan trọng sắp tới là khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất. Công cụ FedWatch của CME Group hiện đánh giá có tới 92% khả năng Fed sẽ giảm 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 9, thậm chí có một xác suất nhỏ giảm 0,5 điểm.

“Nếu Fed cắt lãi suất, vàng sẽ trở nên hấp dẫn hơn so với đồng USD”, ông Ben Nadelstein, Trưởng bộ phận nội dung tại Monetary Metals, phân tích.

“Khi lợi suất từ vàng ở mức 4% so với chỉ 3% từ USD, nhiều nhà đầu tư sẽ dịch chuyển vốn sang vàng", ông Nadelstein nhấn mạnh.

Ngoài ra, các yếu tố như nợ công tăng mạnh, rủi ro lạm phát dai dẳng và sự suy yếu của tiền tệ đều là động lực đẩy giá vàng cao hơn.

Đồng USD suy yếu

Một nguyên nhân khác khiến giới đầu tư tìm đến vàng là sự mất giá của đồng USD. Ông Nadelstein nhận định: “Giá trị của đồng USD đã giảm mạnh trong những năm gần đây và có thể còn tiếp tục đi xuống".

Ông James Cordier, chuyên gia hàng hóa tại Alternative Options, bổ sung: “Nếu xu hướng này kéo dài, tâm lý của nhà đầu tư sẽ thay đổi mạnh mẽ, thúc đẩy nhu cầu phòng ngừa rủi ro bằng vàng".

Công cụ đa dạng hóa danh mục an toàn

Trong bối cảnh bất ổn kinh tế và địa chính trị, vàng đóng vai trò quan trọng trong việc phân tán rủi ro. Ông Joseph Cavatoni, chiến lược gia cao cấp của Hội đồng Vàng Thế giới, nhấn mạnh: “Lạm phát kéo dài, bất ổn chính trị và lo ngại về bền vững tài khóa khiến vàng trở thành tài sản hấp dẫn với nhiều nhóm nhà đầu tư".

Khác với cổ phiếu hay trái phiếu, vàng không phụ thuộc trực tiếp vào các loại tài sản khác. Khi thị trường chứng khoán lao dốc, vàng thường ít bị ảnh hưởng, qua đó giúp nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro.

“Vàng là kim loại tiền tệ, tài sản không có rủi ro đối tác và đã giữ giá trị hơn 5.000 năm”, ông Nadelstein nói thêm.

Không cần vốn lớn để bắt đầu

Một điểm cộng khác là việc đầu tư vàng không nhất thiết cần số vốn khổng lồ. Nhà đầu tư có thể mua vàng phân mảnh (fractional gold), ví dụ nhẫn, đồng xu hoặc thỏi vàng chỉ bằng 1/10 ounce, hoặc đầu tư qua quỹ ETF, tài khoản vàng kỹ thuật số.

Chiến lược “bình quân giá” (dollar-cost averaging) – mua vàng định kỳ với số tiền cố định – cũng là một cách tiếp cận hiệu quả. Ngoài ra, có thể chọn quỹ hưu trí vàng (Gold IRA) hoặc cổ phiếu liên quan đến vàng.

Nhìn chung, dù giá vàng hiện tại ở mức cao kỷ lục, các chuyên gia khẳng định xu hướng tăng vẫn còn. Lạm phát, đồng USD yếu và triển vọng Fed giảm lãi suất đều tạo động lực mạnh cho vàng. Bên cạnh đó, vai trò là tài sản trú ẩn an toàn và công cụ đa dạng hóa danh mục khiến vàng trở thành lựa chọn đáng cân nhắc. Thêm nữa, nhà đầu tư cũng không cần phải có số vốn quá lớn nên vàng vẫn là kênh đầu tư dễ tiếp cận và hữu ích trong giai đoạn bất ổn hiện nay, CBS News dẫn lời các chuyên gia cho biết.