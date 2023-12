Vàng hết cửa sốt: Mỗi lượng vàng mất tiếp 3,5 triệu đồng, có doanh nghiệp đưa giá về ngưỡng 70 triệu đồng

29/12/2023 9:35 AM (GMT+7)

Giá vàng giảm ào ào, mỗi lượng vàng đã mất hơn 6 triệu đồng chỉ trong 1 ngày

Sau phiên lao dốc không dừng chiều qua, vàng SJC từ 80 triệu đồng/lượng đã giảm một mạch về 77 triệu đồng, sau đó nhích lên và đóng cửa tại mức 77,5 triệu đồng/lượng, sáng nay, 29/12, giá vàng miếng trong nước tiếp tục đi xuống với xu hướng giảm mạnh ngay đầu ngày.

Giá vàng giảm liên tục sáng 29/12, rời xa mốc lịch sử 80 triệu đồng đồng thiết lập ngày 26/12. Nguồn: SJC

Lúc 9h30, vàng miếng SJC đang được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết mua- bán tại mức 71-74 triệu đồng/lượng, giảm đến 3,5 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua bán so với cuối ngày hôm qua.



Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp đang niêm yết giá mua quanh ngưỡng 70 triệu đồng/lượng. Như Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý đang mua vàng chỉ 70,5 triệu đồng. Mi Hồng, DOJI mua vàng giá 71 triệu đồng/lượng.

Với mức giá đang niêm yết, khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới đang rút ngắn lại. Hiện mỗi lượng vàng SJC đang đắt hơn giá vàng thế giới khoảng 14,3 triệu đồng.





Trước sức nóng của giá vàng và lo lắng giá sẽ giảm mạnh trong vài ngày tới, nhiều người tại TP.HCM đã kéo nhau đi bán vàng chốt lời. Ảnh chụp ngày 28/12: P. Minh

Mở cửa đầu ngày, lúc 8h30, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 76 triệu đồng/lượng chiều bán ra, mua vào là 73 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán mỗi lượng vàng được SJC giữ ở mức 3 triệu đồng.

PNJ niêm yết giá mua bán cao hơn SJC 500.000 đồng, tương ứng mua - bán mỗi lượng vàng SJC là 73,6-76,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Phú Quý mua- bán vàng thấp hơn, niêm yết tại mức 72,2 – 75,8 triệu đồng, giảm 800.000 đồng/lượng so với giá chốt tại doanh nghiệp này chiều qua, và giá mua đang rẻ hơn giá bán đến 3,6 triệu đồng/lượng; còn DOJI mua – bán mức 72,5-76,5, chênh lệch mua bán đến 4 triệu đồng…

Tuy nhiên đến 9h, giá tiếp tục được điều chỉnh giảm sâu. Mua- bán vàng miếng đang được SJC niêm yết mức 72,5-75,5 triệu đồng/lượng. PNJ mua- bán 72,7-75,6 triệu đồng lượng, giảm 1,9 triệu đồng ở chiều bán, 1,8 triệu đồng ở chiều mua.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý đang mua vàng ở mức rất thấp chỉ 71,5 triệu đồng/lượng, bán ra 75,5 triệu đồng, chênh lệch mua bán tại 2 doanh nghiệp này đến 4 triệu đồng.

Vàng liệu đã hết cửa sốt ngay sau công điện yêu cầu quản lý thị trường vàng của Thủ tướng. Ảnh: Chen chân bán vàng chiều 28/12 tại TP.HCM. Ảnh: P. Minh

Chiều qua, giá vàng biến động dữ dội sau công điện yêu cầu thực hiện các giải pháp bình ổn thị trường vàng của Thủ tướng, không để tình trạng "vàng hóa" nền kinh tế, không để tác động tiêu cực đến tỷ giá, lãi suất, thị trường tiền tệ, ngoại hối và an toàn, an ninh tài chính, tiền tệ quốc gia, Ngân hàng Nhà nước cũng gửi thông điệp cần thiết sẽ có phương án can thiệp theo quy định Nghị định 24/2012/NĐ-CP về Quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Vài ngày tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ trình báo cáo tổng kết Nghị định 24, và có đề xuất giải pháp quản lý thị trường phù hợp với tình hình mới.

Theo nhận định của Ngân hàng Nhà nước, giá vàng trong nước có thời điểm vượt trên 80 triệu đồng/lượng - mức cao chưa từng có. Lý giải nguyên nhân tăng, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho rằng giá trong nước tăng theo đà tăng của vàng thế giới. Thống kê từ đầu tháng 12/2023 đến nay, giá vàng quốc tế tăng mạnh trên mức 2.000 USD/ounce. Riêng ngày 26/12/2023, giá vàng quốc tế giao dịch quanh mức 2.063 USD/ounce, tăng tương đương tăng 12,7% so với đầu năm.

Cũng theo cơ quan này, mặc dù những ngày gần đây, giá vàng biến động mạnh, nhưng thị trường vàng miếng SJC nhìn chung không biến động bất thường, không có hiện tượng người dân đổ xô đi mua vàng khi giá vàng tăng cao như giai đoạn trước đây.

Trước diễn biến phức tạp thị trường vàng, Ngân hàng Nhà nước khuyến cáo người dân nên thận trọng trong giao dịch vàng để tranh thiệt hại không đáng có.