Giá xăng dầu lại tăng tiếp, xăng RON95 đang tiến tới mốc 25.000 đồng/lít

Tại kỳ điều hành giá chiều 11/4, Liên Bộ Tài chính – Công Thương quyết định tăng thêm 1.091 đồng/lít với xăng E5 RON 92. Sau khi tăng, giá bán lẻ tối đa đến người tiêu dùng là 23.173 đồng/lít. Riêng giá xăng RON 95 tăng đến 1.120 đồng/lít, bán lẻ đến người mua là 24.245 đồng/lít.



Cùng đà tăng với xăng, các mặt hàng dầu cũng được điều chỉnh tăng giá bán trên 700 đồng/lít. Theo đó, dầu diezen tăng 719 đồng/lít, giá bán lẻ 20.149 đồng/lít. Dầu hỏa tăng 702 đồng/lít, giá bán lẻ đến người tiêu dùng 19.739 đồng/lít. Dầu mazut bán lẻ 15.194 đồng/kg, tăng 765 đồng/kg.

Xăng RON95 đang tiến tới mốc 25.000 đồng/lít sau 2 lần tăng giá liên tiếp. Ảnh: Zing

Từ đầu năm đến nay, giá mặt hàng xăng đã có 7 lần tăng, 3 lần giảm và một lần giữ nguyên. Trong 2 kỳ điều chỉnh gần đây, giá xăng dầu đều tăng lên.

Tại kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính cũng quyết định thực hiện trích lập Quỹ với xăng E5RON92 ở mức 150 đồng/lít (kỳ trước 300 đồng/lít). Mức trích lập với xăng RON95 bằng kỳ trước, là 300 đồng/lít.

Với các mặt hàng dầu, mức trích lập với dầu hỏa, dầu diezen là 300 đồng/lít. Riêng dầu mazut không trích lập (kỳ trước mức trích là 300 đồng/kg).

Theo liên Bộ, thị trường xăng dầu thế giới từ ngày3/4-11/4 chịu ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế chính trị thế giới. Trong đó, việc Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và đồng minh, còn gọi là OPEC+, đã đồng ý nâng sản lượng cắt giảm tự nguyện từ tháng 5 lên 1,6 triệu thùng mỗi ngày để ổn định thị trường toàn cầu; tâm lý lo ngại lạm phát và chính sách thắt chặt tiền tệ ảnh hưởng tới sự phục hồi kinh tế đã kéo giá xăng dầu tăng cao.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá này là 101,640 USD/thùng với xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 7,818 USD/thùng, tương đương tăng 8,33% so với kỳ trước). Giá bình quân với RON95 là 104,672 USD/thùng, cũng tăng 6,378 USD/thùng, tương đương tăng 6,49% so với kỳ trước. Các loại dầu cũng tăng từ gần 5% đến 13,2% so với kỳ trước.

Hiện, quỹ bình ổn xăng dầu Petrolimex dương 2.470 tỷ đồng, PVOil âm 340 tỷ đồng, Saigon Petro dương 307 tỷ đồng, Petimex dương 397 tỷ đồng...