Gian lận kiểm tra an toàn, Daihatsu của Toyota có thể gây thiệt hại 700 triệu USD

30/12/2023 8:56 AM (GMT+7)

Bộ Giao thông Vận tải Nhật Bản bắt đầu kiểm tra trụ sở của Daihatsu vào ngày 21/12 và đang tiến hành điều tra. Bộ đã lệnh Daihatsu tạm dừng bàn giao xe đến khi có thể xác minh được mức độ an toàn của các sản phẩm của hãng, gồm các xe mang thương hiệu Toyota. Daihatsu cũng có thể phải đối mặt với các hình phạt khác, có thể gồm cả việc bị thu hồi các chứng nhận để sản xuất thương mại.



Lãnh đạo của Daihatsu xin lỗi về vụ bê bối gian lận kiểm tra an toàn. Ảnh: Nikkei Asia

Tại thị trường Việt Nam, các mẫu xe Toyota do Daihatsu sản xuất gồm Wigo, Rush, Avanza, Veloz, Raize, Yaris Cross… Do bê bối gian lận thử nghiệm an toàn nói trên, Toyota phải tạm dừng giao xe Avanza Premio số sàn tại Việt Nam.

Tại Nhật, Daihatsu phải tạm dừng toàn bộ hoạt động sản xuất và chưa công bố chính xác thời gian trở lại. Ngoài việc tổn thất về doanh số, hãng còn phải đàm phán với các nhà cung cấp về việc bồi thường doanh thu bị mất do ngừng sản xuất cũng như hỗ trợ chi phí cho các đại lý bán xe Daihatsu bị khách hàng quay lưng sau bê bối. Daihatsu có hơn 423 nhà cung cấp cấp 1 và 30.000 đại lý bán xe ở xứ sở hoa anh đào.

Các khoản bồi thường này ước tính sẽ rất lớn và sẽ đi kèm với các chi phí phát sinh từ việc điều tra và kiểm tra an toàn bổ sung.

Chuyên gia Seiji Sugiura tới từ Viện nghiên cứu Tokai Tokyo cho biết: "Tùy thuộc vào quy mô bồi thường, thiệt hại của Daihatsu có thể lên tới 100 tỷ Yen, tương đương 700 triệu USD, hoặc hơn nữa".

Daihatsu cho biết lợi nhuận của hoạt động kinh doanh là 141,8 tỷ Yen và lợi nhuận ròng là 102,2 tỷ Yen trong năm tài chính 2022. Và vụ bê bối có thể đẩy Daihatsu vào tình trạng báo động đỏ với khoản lỗ đầu tiên sau 30 năm.

Một cửa hàng của Daihatsu tại Nhật Bản. Ảnh: Nikkei Asia

Thị trường Nhật chiếm khoảng 60% trong số 1,42 triệu xe được sản xuất trong năm tài chính vừa qua của Daihatsu. Daihatsu cũng có nhà máy ở Indonesia và Malaysia xe. Daihatsu cung cấp xe cho các thương hiệu Toyota, Subaru và Mazda trong vai trò nhà sản xuất gốc. Daihatsu đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến lược của Toyota nhằm phát triển xe điện mini ở Nhật và xe cỡ nhỏ ở các thị trường mới nổi và đang phát triển, gồm Việt Nam.

Toyota sở hữu Daihatsu hoàn toàn từ năm 2016. Uy tín của thương hiệu Toyota cũng bị ảnh hưởng từ vụ bê bối này, và lợi nhuận của "đại gia" xe này có thể bị ảnh hưởng.