UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2068 về việc phê duyệt điều chỉnh Quyết định số 1517/QĐ-UBND ngày 9/5/2022 của UBND TP Hà Nội về việc ban hành đơn giá tạm thời dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng đường sắt đô thị tuyến 2A Cát Linh - Hà Đông.

Theo Quyết định, đơn giá được áp dụng làm cơ sở để đặt hàng và điều chỉnh hồ sơ đặt hàng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng Tuyến 2A Cát Linh - Hà Đông, việc quyết toán chính thức kinh phí đặt hàng sẽ được thực hiện sau khi có định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá chính thức được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Toàn tuyến metro 2A Cát Linh - Hà Đông dài 13km, đi hoàn toàn trên cao, có 12 nhà ga. Điểm đầu là ga Cát Linh (phố Cát Linh, quận Ba Đình) và điểm cuối ga Yên Nghĩa (bến xe Yên Nghĩa, quận Hà Đông). Ảnh: Nguyễn Chương.

UBND TP Hà Nội giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nội vụ thường xuyên rà soát các nội dung còn chưa phù hợp (nếu có), tổng hợp, tham mưu, báo cáo UBND Thành phố Hà Nội xem xét, điều chỉnh, bổ sung kịp thời.

Cùng đó giao Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông TP Hà Nội đặt hàng cung ứng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng đường sắt đô thị Tuyến 2A Cát Linh - Hà Đông cho Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội bao gồm chi phí vận hành và chi phí khấu hao/năm; chịu trách nhiệm toàn diện về mặt pháp lý và tính chính xác của số liệu trình thẩm định...

Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội chịu trách nhiệm toàn diện về các nội dung báo cáo và cơ sở pháp lý, tính trung thực, chính xác của các số liệu tính toán trong phương án giá; có trách nhiệm thực hiện việc cung ứng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng đường sắt đô thị Tuyến 2A Cát Linh - Hà Đông và trích nộp chi phí khấu hao hàng năm theo quy định.

“Trên cơ sở chi phí đơn giá tạm được duyệt tổ chức thực hiện chi theo đúng thực tế phát sinh tại đơn vị, cung cấp đầy đủ chứng từ hợp lý, hợp lệ đảm bảo sử dụng kinh phí hiệu quả, không thất thoát, lãng phí và chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về các khoản chi liên quan đến đơn giá tạm cung ứng dịch vụ vận tải hành khách công cộng Tuyến 2A: Cát Linh - Hà Đông”, Quyết định của UBND TP Hà Nội nêu rõ.

Hành khách trên tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh - Hà Đông. Ảnh: Viết Niệm.

Cát Linh - Hà Đông (tuyến số 2A) là tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của Hà Nội đi vào hoạt động, bắt đầu từ tháng 11/2021 sau 10 năm xây dựng.



Công trình có tổng mức đầu tư ban đầu 8.769 tỷ đồng. Đến năm 2017, tổng vốn đầu tư tăng lên 18.000 tỷ đồng.



Toàn tuyến dài 13 km, đi hoàn toàn trên cao, có 12 nhà ga. Điểm đầu là ga Cát Linh (phố Cát Linh, quận Ba Đình) và điểm cuối ga Yên Nghĩa (bến xe Yên Nghĩa, quận Hà Đông). Mỗi đoàn tàu có 4 toa, chở 960 người, tốc độ tối đa 80 km/h, tốc độ khai thác 35 km/h. Thời gian đoàn tàu di chuyển toàn tuyến hết 23 phút.

Hiện giá vé đường sắt Cát Linh - Hà Đông thấp nhất 8.000 đồng một lượt, tối đa 15.000 đồng nếu đi toàn tuyến. Năm 2023, tuyến này vận hành hơn 81.000 lượt, vận chuyển 10,7 triệu lượt khách, tăng 31% so với cùng kỳ 2022.

Mới đây, ông Khuất Việt Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội cho biết, trong quý I/2025, Công ty đã tổ chức vận hành tuyệt đối an toàn 39.070 lượt tàu, phục vụ 4,78 triệu lượt hành khách, tăng 13,3% so với quý I/2024. Trong đó, tuyến Cát Linh - Hà Đông đạt 3,23 triệu lượt hành khách, tăng 13,3% so với cùng kỳ và doanh thu từ vé đạt 20,2 tỷ đồng (tăng 9,1%); tuyến Nhổn - Ga Hà Nội đạt 1,49 triệu lượt hành khách, doanh thu đạt 9,34 tỷ đồng.