Cổ phiếu tiêu điểm hôm nay (11/4): Hạn chế bán tháo khi VN-Index giảm về vùng hỗ trợ 1.230 - 1.235 điểm

Phiên giao dịch hôm qua (10/4), tâm lý thị trường khá thận trọng khi nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu lạm phát tháng 3 của Mỹ sắp được công bố. Chỉ số VN-Index đóng cửa giảm 4,26 điểm (-0,34%) lùi về 1.258,56 điểm, chỉ số HNX-Index giảm 1,58 điểm (-0,65%) về 238,79 điểm; riêng chỉ số UPCoM-Index ngược chiều tăng 0,09%, lên 90,65 điểm. Giá trị giao dịch tiếp tục sụt giảm khi đạt 18,94 nghìn tỷ đồng trên cả 3 sàn.

Khối ngoại bán ròng trở lại với giá trị 631 tỷ đồng trên cả 3 sàn trong đó VHM (216 tỷ), NVL (168 tỷ), FUESSVFL (86 tỷ) dẫn đầu ở chiều bán ròng. Ở chiều ngược lại, MBB (409 tỷ), VIC (30 tỷ), DGC (28 tỷ) dẫn đầu ở chiều mua ròng.

Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu DGC của Công ty CP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.

VN-Index có thể sẽ kiểm định lại vùng hỗ trợ gần nhất 1.230 – 1.235

Phiên giao dịch hôm nay (11/4), Chứng khoán Yuanta Việt Nam dự báo, thị trường có thể sẽ tiếp tục đà giảm và chỉ số VN-Index có thể sẽ kiểm định lại vùng hỗ trợ gần nhất 1.230 – 1.235 điểm. Đồng thời, thị trường có dấu hiệu bước vào giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tiêu cực cho thấy rủi ro ngắn hạn có dấu hiệu gia tăng cho nên các nhà đầu tư ngắn hạn nên hạn chế mua vào thời điểm này.

Ngoài ra, chỉ báo tâm lý tiếp tục giảm mạnh cho thấy các nhà đầu tư vẫn đang tỏ ra bi quan với diễn biến thị trường hiện tại.

Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm. Do đó, Yuanta Việt Nam khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục cơ cấu giảm tỷ trọng cổ phiếu về mức thấp và chưa nên mua mới trong giai đoạn này. Đồng thời, các nhà đầu tư hạn chế bán tháo khi chỉ số VN-Index giảm về vùng hỗ trợ 1.230 – 1.235 điểm trong những phiên giao dịch tới.

Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) thì dự báo trong phiên giao dịch hôm nay, thị trường sẽ kiểm tra lại vùng 1.250 điểm của VN-Index. Do vậy, VDSC khuyến nghị nhà đầu tư thận trọng quản trị danh mục cổ phiếu theo hướng giảm thiểu rủi ro, cân nhắc bán bớt các cổ phiếu đang gặp khó khăn tại vùng cản.

Chứng khoán Vietcap (VCSC) thì khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu QTP của Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh.

Chứng khoán Vietcombank (VCBS) thì nhận định thanh khoản và dòng tiền phiên hôm qua (10/4) rất yếu. Điều này cho thấy nhà đầu tư đang giữ tâm lý cẩn trọng khi giao dịch. Với diễn biến này thị trường chưa có tín hiệu bi quan trong ngắn hạn.

"Chúng tôi không thay đổi quan điểm và khuyến nghị các nhà đầu tư duy trì danh mục đối với những cổ phiếu đã có xu hướng tạo nền giá sau nhịp điều chỉnh, đồng thời cân nhắc giảm tỷ trọng đối với những mã cho dấu hiệu hết động lực tăng và giảm dưới vùng hỗ trợ", chuyên gia VCBS, khuyến nghị.

Mã cổ phiếu nào cần quan tâm?

Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu DGC của Công ty CP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HoSE: DGC).



BVSC dự phóng doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của DGC trong 2024 lần lượt 11.866 tỷ đồng (tăng 22% so với năm trước) và 3.952 tỷ đồng (tăng trưởng 27,5%).

Động lực chính đến từ kỳ vọng doanh thu P4 (photpho vàng) tăng gần 40% trong 2024 khi thị trường chất bán dẫn phục hồi mạnh mẽ trở lại. Bên cạnh đó, biên lãi gộp P4 cải thiện gần 2 điểm phần trăm do DGC nỗ lực nâng tỷ lệ tự chủ và giá bán các sản phẩm chủ lực đều tăng; và Công ty kiểm soát tốt chi phí hoạt động.

Bước sang 2025, BVSC ước tính mức tăng trưởng doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế tăng 37% và 30% nhờ mảng P4 tiếp tục tăng trưởng mạnh và sản lượng quặng khai thác tại khai trường 25 tăng lên gấp đôi, nâng tỷ lệ tự chủ nguyên liệu đầu vào của DGC lên 100% từ năm 2025.

Ở mức giá hiện tại, ước tính mức P/E giai đoạn 2024-2025 của DGC khoảng 9,9x, thấp hơn so với mức P/E ngành trung bình 3 năm là 11x. BVSC đưa ra khuyến nghị tích cực cho cổ phiếu DGC trong vòng 12 tháng tới với giá mục tiêu là 135.000 đồng/cổ phiếu – tiềm năng tăng trưởng 15,4%.

Chứng khoán Vietcap (VCSC) thì khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu QTP của Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh.

VCSC công bố báo cáo lần đầu cho QTP với khuyến nghị khả quan và giá mục tiêu là 16.300 đồng/cổ phiếu. Khuyến nghị của VCSC dựa trên: (1) QTP là nhà máy nhiệt điện than mới với tuabin chất lượng cao của Trung Quốc, chi phí đầu tư hấp dẫn và năng lực vận hành ổn định và ; (2) vị trí chiến lược đáp ứng nhu cầu điện cao tại miền Bắc và (3) dự kiến giảm nợ và chi phí khấu hao, tạo điều kiện chi trả cổ tức cao hơn.

VCSC dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số báo cáo năm 2024 sẽ tăng 35% đạt 830 tỷ đồng, nhờ (1) chi phí nguyên vật liệu giảm 7% do giá than giảm, (2) chi phí khấu hao dự kiến giảm 300 tỷ đồng, bù đắp nhiều hơn so với mức giảm 5% trong thành phần cố định trong hợp đồng mua bán điện (PPA) (do những lo ngại về tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam - EVN, mặc dù thành phần cố định ổn định theo kế hoạch của ban lãnh đạo).

VCSC dự báo tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) EPS là 16% trong giai đoạn 2023-26, nhờ (1) hiệu suất hoạt động cao bền vững ở mức 68-75%, (2) chi phí khấu hao giảm, (3) giá thị trường phát điện cạnh tranh (CGM) tăng và (4) chi phí than giảm.