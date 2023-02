Hơn 1,8 triệu khách quốc tế đã đến Việt Nam 2 tháng đầu năm

Số liệu từ Tổng cục Thống kê, tính riêng tháng 2, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 933.000 lượt, tăng 7,1% so với tháng 1 (tháng 1 trùng với Tết Nguyên đán, cả nước đón hơn 871.000 lượt). Nếu so với cùng kỳ 2022, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng gấp 31,6 lần.



Khách quốc tế đến Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2023 tăng gấp 36,6 lần so với cùng kỳ năm 2022, với hơn 1,8 triệu lượt. Ảnh: Phúc Minh

Nguyên nhân sự tăng trưởng vượt bậc này là do các đường bay quốc tế được khôi phục trở lại và Việt Nam đã mở cửa du lịch rất sớm, từ 15/3/2022.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2023, du lịch Việt Nam đã đón hơn 1,804 triệu lượt khách quốc tế, tăng gấp 36,6 lần so với cùng kỳ năm 2022. Trong số này, chiếm đến 71,7% là khách đến từ châu Á, với gần 1,3 triệu lượt. Khách châu Âu khoảng 242.500 lượt và khoảng 186.300 lượt khách đến từ châu Mỹ. Khách châu Úc, châu Phi lần lượt khoảng 77.300 lượt và 4.300 lượt....

Do các đường bay quốc tế được khôi phục trở lại nên khách đến Việt Nam theo đường hàng không tăng gấp 37,8 lần so với cùng kỳ 2022. Bên cạnh đó, theo Tổng cục Thống kê, lượng khách đến bằng đường biển 2 tháng đầu năm gấp đến 464,3 lần so với cùng kỳ 2022, đạt 13.000 lượt.

Riêng tại TP.HCM, theo Sở Du lịchTP, tính riêng tháng 2, khách quốc tế đến TP gần 320.000 lượt, tăng 100% so cùng kỳ năm 2022. TP cũng đón 2,6 triệu lượt khách nội địa.

Cũng trong tháng 2, TP.HCM đã triển khai đón đoàn khách MICE với số lượng khoảng 1.000 khách quốc tế đến từ Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore, Trung Quốc, Đài Loan...

Tính chung 2 tháng đầu năm, tổng thu du lịch của TP ước đạt 21.234 tỷ đồng, tăng 62,3% so với cùng kỳ.