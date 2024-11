Honda Việt Nam tiếp tục triệu hồi xe, lần này dòng hybrid

Honda Việt Nam liên tiếp triển khai các đợt triệu hồi xe ô tô để khắc phục lỗi, gần đây là hơn 11.000 xe CR-V, Civic, Civic Type-R để sửa chữa phụ tùng thước lái. Chiến dịch đối với số xe này sẽ bắt đầu thực hiện từ tháng 12.

Khi chiến dịch này chưa triển khai, Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa phê duyệt thêm chương trình triệu hồi mới của Honda Việt Nam liên quan đến phiên bản hybrid (xe lai) Honda CR-V e:HEV RS nhập khẩu từ Thái Lan, sản xuất từ 24/08/2023 – 11/09/2024.

Mẫu Honda CR-V e:HEV RS nhập khẩu từ Thái Lan. Ảnh: Honda

Tổng cộng 2.965 xe Honda CR-V e:HEV RS phải triệu hồi. Hãn sẽ kiểm tra, thay thế bơm nhiên liệu cao áp cho kiểu loại xe CR-V e:HEV RS năm sản xuất 2023-2024 do Honda Việt Nam nhập khẩu và phân phối nhằm kiểm tra khả năng rò rỉ xăng, mùi xăng của bơm nhiên liệu cao áp khi động cơ hoạt động.

Theo hãng, tất cả chủ sở hữu của các xe bị ảnh hưởng sẽ được thông báo thông tin chi tiết liên quan đến chiến dịch triệu hồi bởi nhà phân phối ô tô Honda qua thư tay và/hoặc e-mail và/hoặc điện thoại trực tiếp dựa trên thông tin chủ sở hữu của xe đã đăng ký trên hệ thống quản lý khách hàng của Honda Việt Nam.

Khách hàng nhận được thông báo nên mang xe đến các nhà phân phối ô tô Honda để được kiểm tra và thay thế phụ tùng khi phát hiện rò rỉ. Trong trường hợp phát hiện rò rỉ tại bơm nhiên liệu cao áp, Honda Việt Nam sẽ tiến hành thay thế phụ tùng mới. Thời gian bắt đầu kiểm tra là từ 25/11/2024 với 0,5 giờ/xe.

Dù chưa ghi nhận trường hợp mất an toàn nào do vấn đề trên xảy ra trên thị trường Việt Nam, nhưng Honda Việt Nam khuyến cáo: Khách hàng vì quyền lợi và an toàn của mình, nhanh chóng mang xe tới các nhà phân phối để được kiểm tra.

Chi phí cho việc kiểm tra hoặc trường hợp cần thay thế các phụ tùng bị ảnh hưởng sẽ do Honda Việt Nam chi trả.