JICA hỗ trợ các nông hộ trồng cà phê ở Việt Nam, góp phần giải quyết thách thức đói nghèo ở nông thôn
V.N
05/10/2025 6:30 PM (GMT+7)
Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã ký kết Thỏa thuận vốn vay trị giá 75 triệu USD với tập đoàn kinh doanh nông sản toàn cầu ECOM Agroindustrial Corp để hỗ trợ việc thu mua cà phê ổn định từ hơn 60.000 nông hộ tại Việt Nam, Indonesia, Ấn Độ và Papua New Guinea.
Việc ký kết thỏa thuận hợp tác này đánh dấu cột mốc quan trọng, vì lần đầu tiên JICA triển khai khoản vay tài trợ vốn lưu động đặc biệt, mở ra bước tiến mới trong việc tăng cường hợp tác với các tập đoàn kinh doanh nông sản hàng đầu thế giới nhằm hỗ trợ chuỗi cung ứng nông nghiệp và lương thực tại khu vực châu Á.
Khoản vay của JICA nhằm củng cố chuỗi cung ứng, cải thiện sinh kế và tạo thêm cơ hội việc làm cho nông hộ nhỏ tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Cụ thể, khoản vay sẽ hỗ trợ việc thu mua cà phê ổn định từ hơn 60.000 nông hộ tại Việt Nam, Indonesia, Ấn Độ và Papua New Guinea.
Ngoài việc hỗ trợ nguồn vốn thu mua cà phê từ nông hộ, dự án còn hỗ trợ các dịch vụ tư vấn như hỗ trợ chứng nhận cà phê, thí điểm các mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu và hỗ trợ kỹ thuật canh tác cho nữ nông dân. Các dịch vụ này góp phần tăng cường khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu và thúc đẩy bình đẳng giới trong chuỗi giá trị cà phê khu vực.
Hiện nay, Việt Nam là quốc gia sản xuất cà phê lớn thứ hai thế giới, xuất khẩu hạt cà phê chiếm 12,2% tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản. Tuy nhiên, việc nâng cao giá trị gia tăng và cải thiện thu nhập cho người nông dân vẫn là thách thức đối với ngành nông nghiệp Việt Nam.
Khoản vay này phù hợp với định hướng của “Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững” và “Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025” của Việt Nam, nhằm nâng cao giá trị gia tăng của nông sản thông qua cải thiện năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất.
Ông Yasui Takehiro, Vụ trưởng, Vụ Tài chính và Hợp tác khu vực tư nhân của JICA cho biết: “Chúng tôi triển khai khoản vay tài trợ vốn lưu động đầu tiên của JICA cùng tập đoàn ECOM, một trong những doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong lĩnh vực kinh doanh nông sản, đơn vị đã xây dựng được các chuỗi cung ứng cà phê minh bạch, bền vững và có khả năng chống chịu thiên tai trên toàn cầu. Chúng tôi kỳ vọng sẽ mở rộng hơn nữa các chương trình tài chính nhằm hỗ trợ những mô hình kinh doanh chuỗi cung ứng tương tự trong thời gian tới".
Dự án sẽ góp phần củng cố chuỗi cung ứng cà phê và giải quyết những thách thức như đói nghèo ở khu vực nông thôn, bất bình đẳng giới, đối tượng dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu, cũng như nhu cầu về các cơ hội phát triển kinh tế bền vững trong khu vực.
JICA tiếp tục khẳng định cam kết hỗ trợ các sáng kiến phát triển toàn diện và bền vững tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương thông qua việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược và cung cấp các giải pháp tài chính đổi mới.
