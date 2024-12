Khách đi metro gửi xe ngay công viên sát chợ Bến Thành

Để tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên, UBND TP.HCM đã chấp thuận đề nghị của Sở Xây dựng thành phố về việc giao cho Lực lượng Thanh niên Xung phong TP.HCM tổ chức giữ xe đúng giá quy định.

Khu vực Công viên 23 tháng 9 sát chợ Bến Thành, nơi có ga ngầm Bến Thành và nơi gửi xe cho hành khách đi metro. Ảnh: Bình Diệu

Ngoài ra, bãi xe này cũng phục vụ người dân đi lại ở các bãi xe tại các nhà ga trên cao và các bãi xe thuộc dự án tăng cường khả năng tiếp cận và tổ chức kết nối các tuyến xe buýt với nhà ga metro số 1.

Bên cạnh bãi xe ngay trong Công viên 23 tháng 9 (nơi có ga ngầm Bến Thành) còn có thêm 1 bãi giữ xe lớn khác gần đó, ở phía đầu đường Trần Hưng Đạo.

Hai bãi xe này không giữ xe qua đêm. Được biết giờ hoạt động từ 4 giờ 30 đến 23 giờ hằng ngày.

Metro số 1 chính thức vận hành thương mại từ ngày 22/12/2024. Trong 30 ngày đầu tiên, hành khách đi miễn phí. Thời gian vận hành metro từ 5 - 23 giờ hằng ngày với 9 tàu hoạt động. Số lượt tàu tính đến 22 giờ 40 là 220 lượt tàu. Thời gian giãn cách là 12 phút/chuyến vào giờ bình thường và 8 phút/chuyến vào giờ cao điểm và 8 phút giờ thấp điểm.

Hành khách đi tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên). Tuyến này bắt đầu vận hành ngày 22/12/2024. Ảnh: Bình Diệu

Chiều hôm nay 27/12, TP.HCM chứng kiến cơn mưa rất lớn kèm kèm theo giông lốc và sấm sét dẫn đến hệ thống bảo vệ an toàn điện toàn tuyến Metro 1 được kích hoạt vào khoảng 17 giờ 25.

Do đó, Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM và Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 đã quyết định tạm dừng lịch trình chạy tàu, đưa tàu về các nhà ga nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách và song song đó tiến hành kiểm tra toàn bộ hệ thống của tuyến. Nhân viên nhà ga đã trấn an và hướng dẫn hành khách di chuyển an toàn.

Do trong giai đoạn đầu vận hành, việc quyết định dừng và rà soát toàn bộ hệ thống theo quy trình nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối là cần thiết tuy có ảnh hưởng, gây chậm trễ cho hành khách.

Sau kiểm tra và nhận thấy không có bất thường, các đơn vị liên quan đã quyết định cho phép đoàn tàu hoạt động trở lại.