Khối ngoại bán ròng 1.300 tỷ đồng, VN-Index giảm nhẹ 2 điểm

Sacombank vừa được vinh danh trong “Top 10 Ngân hàng Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả Việt Nam 2024” (VIE10 – Most Innovative Banks Vietnam 2024) và “Top 100 Sản phẩm, Dịch vụ Đổi mới - Sáng tạo - Hiệu quả của năm 2024” (Product of the Year 2024) do Báo Đầu tư phối hợp với Công ty CP Nghiên cứu Kinh doanh Việt Nam bình chọn.