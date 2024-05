Kỳ nghỉ hè này gia đình bạn chọn đi chơi ở đâu?

26/05/2024 11:39 AM (GMT+7)

Mùa hè này, nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm lý tưởng để nghỉ dưỡng cùng gia đình, danh sách top 5 khách sạn và khu nghỉ dưỡng gia đình tốt nhất năm 2024 vừa được công bố chắc chắn sẽ là một gợi ý không thể bỏ qua.

Với các cơ sở từ Hong Kong, Indonesia, Macau, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam, các khu nghỉ dưỡng hàng đầu tại Việt Nam đã ghi dấu ấn mạnh mẽ nhờ những tiện ích và dịch vụ xuất sắc dành cho gia đình. Hãy cùng khám phá những điểm đến hấp dẫn này.

Kỳ nghỉ hè ở The Anam Cam Ranh

Đứng đầu danh sách tại Việt Nam là The Anam Cam Ranh, khu nghỉ dưỡng mang phong cách Đông Dương nằm cách sân bay Cam Ranh hơn 10 km.

Được chuyên gia đánh giá cao nhờ cung cấp nhiều tiện ích và tiện nghi mà các gia đình có trẻ nhỏ yêu thích, The Anam có 3 hồ bơi nước ngọt và khu vui chơi trẻ em với các hoạt động dành cho khách nhí từ 4-12 tuổi, luôn có người giám sát. Khu nghỉ cũng có một trang trại hữu cơ, nơi trẻ nhỏ có thể tương tác với động vật và tìm hiểu về nông nghiệp.

Một góc vui chơi trong nhà dành cho trẻ

Với 78 biệt thự và 136 phòng hạng tiêu chuẩn, cao cấp, The Anam cung cấp chỗ nghỉ sang trọng và thoải mái, với giá phòng từ 6 triệu đồng.



Chọn Anantara Hoi An Resort

Nằm bên bờ sông Thu Bồn, Anantara Hoi An Resort mang đến không gian nghỉ dưỡng yên tĩnh cho các gia đình. Khu nghỉ cách trung tâm phố cổ Hội An chỉ gần 1 km, thuận tiện cho các chuyến đi chơi và ăn tối. Hồ bơi của khu nghỉ được kiểm soát nhiệt độ cùng mực nước an toàn cho trẻ nhỏ vui chơi.

Đối với trẻ lớn hơn, khu nghỉ cung cấp các lớp học làm đèn lồng, nấu ăn, và các chuyến du ngoạn quanh Hội An. Trải nghiệm đi thuyền thúng, thăm làng rau Trà Quế và đạp xe qua cánh đồng lúa là những hoạt động được nhiều du khách quốc tế yêu thích. Giá phòng từ hơn 5 triệu đồng.

Four Seasons Resort The Nam Hai, Hội An

Nằm bên bãi biển Hà My, Four Seasons Resort The Nam Hai có diện tích 35 ha với hơn 4.000 cây dừa tạo nên không gian xanh mát.

Khu nghỉ có 100 biệt thự, thiết kế với tầm nhìn không hạn chế và tối ưu đón nắng, gió, mang đậm lối kiến trúc truyền thống Việt Nam.

Có rất nhiều các hoạt động miễn phí thú vị và ý nghĩa dành cho những vị khách nhỏ tuổi để các bé có thể trải nghiệm văn hóa Việt Nam. Ngoài ra, Câu Lạc Bộ Trẻ Em Chuồn Chuồn (Chuon Chuon Kids Club) còn được trang bị đầy đủ hồ bơi, sàn nhún (trampoline), khung leo (jungle gym) và hồ cát để các em nhỏ từ 4-12 tuổi có thể thỏa sức tham gia vào các trò chơi và hoạt động làm đồ thủ công dưới sự giám sát cẩn thận của nhân viên khu nghỉ dưỡng.

Mỗi căn biệt thự có hồ bơi riêng và đặc quyền riêng như dịch vụ quản gia, giặt là miễn phí, đồ ăn và uống miễn phí tại minibar. Giá phòng từ hơn 23 triệu đồng.

InterContinental Danang Sun Peninsula Resort

Nằm hoàn toàn trong lòng bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng, InterContinental Danang Sun Peninsula Resort sở hữu bãi biển dài, nước trong xanh và thảm thực vật phong phú. Khu nghỉ có 189 biệt thự và phòng, được thiết kế trải dài theo 4 tầng: Thiên đường, Bầu trời, Mặt đất và Biển cả.

Khu nghỉ dưỡng này không chỉ được vinh danh là khu nghỉ dưỡng tốt nhất dành cho khách đi theo nhóm gia đình tại Việt Nam 2024, mà còn nhận được nhiều giải thưởng từ các tổ chức uy tín khác.

Tại khu nghỉ dưỡng này có chương trình Hộ chiếu VIP Kids Explorer, các nhà thám hiểm nhí sẽ được trang bị "bản đồ bí mật" dẫn lối đến vô số hoạt động thú vị và địa điểm hấp dẫn xung quanh khu nghỉ dưỡng. Ngoài ra, các bé còn được thỏa sức vui đùa với vô số trò chơi, sách vở, câu đố hấp dẫn. Tham gia các hoạt động gia đình miễn phí như bơi lội, vui chơi trên bãi biển, đi xe lửa Nam Trạm hay khám phá Câu lạc bộ trẻ em Planet Trekker's sôi động.

Đặc biệt, thay vì ngủ trên chiếc giường quen thuộc, bé sẽ được trải nghiệm cắm trại ngay trong phòng nghỉ với lều trại ấm cúng, nệm êm ái và chăn ga gối đệm sang trọng.

Regent Phú Quốc

Nếu bạn đang tìm kiếm một khu nghỉ dưỡng dành cho gia đình nhiều thế hệ, các biệt thự bên hồ bơi của Regent Phú Quốc sẽ là lựa chọn tuyệt vời. Một số biệt thự tại đây có 7 phòng ngủ với tầm nhìn thẳng ra bãi biển.

Khu nghỉ còn có câu lạc bộ Regent Kids dành cho trẻ 4-12 tuổi với rạp hát mini, khu vui chơi, khu tương tác, sân chơi và khu ngủ trưa. Chỗ nghỉ cung cấp các tiện nghi trong phòng miễn phí cho trẻ em như áo choàng tắm và các món đồ chơi. Giá phòng từ gần 11 triệu đồng.

Tham khảo thêm loạt nghỉ dưỡng thú vị khác

Ngoài top 5 khu nghỉ dưỡng tốt nhất, Travel&Leisure cũng gợi ý các khu nghỉ dưỡng đáng chú ý khác như Azerai Cần Thơ, Hyatt Regency Danang Resort & Spa, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa, Mövenpick Resort Cam Ranh và New World Hoiana Beach Resort. Giá phòng của các khách sạn này được khảo sát ngẫu nhiên trong tháng 6 trên các website đặt phòng như Agoda, Booking, Trip.com và website khách sạn.

Danh sách này không chỉ là một gợi ý tuyệt vời cho những gia đình đang lên kế hoạch cho kỳ nghỉ hè, mà còn giúp du khách tìm được những điểm đến hoàn hảo để thư giãn và tận hưởng thời gian bên nhau. Từ những khu nghỉ dưỡng sang trọng đến các hoạt động thú vị dành cho trẻ nhỏ, những điểm đến này chắc chắn sẽ mang lại những trải nghiệm đáng nhớ cho cả gia đình.

Theo Du Lịch TP.HCM