Lãi suất huy động trái phiếu Chính phủ tiếp tục giảm

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố thông tin liên quan thị trường trái phiếu Chính phủ tháng 7/2023 cho thấy, HNX đã tổ chức 21 đợt đấu thầu trái phiếu Chính phủ và trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh với tổng khối lượng trúng thầu là 33.287 tỷ đồng.

Trong đó, Kho bạc Nhà nước huy động được 28.837 tỷ đồng và Ngân hàng Chính sách xã hội huy động được 4.450 tỷ đồng.

Như vậy, trong 7 tháng đầu năm 2023, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 208.729 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, đạt 52,18% kế hoạch năm và Ngân hàng Chính sách xã hội huy động được 4.450 tỷ đồng, đạt 18,27% kế hoạch.

Đáng chú ý, lãi suất huy động trái phiếu Chính phủ của Kho bạc Nhà nước tại thời điểm cuối tháng 7 giảm từ 5 đến 20 điểm cơ bản so với cuối tháng 6.

Cụ thể lãi suất trúng thầu phiên cuối cùng trong tháng 7 của các kỳ hạn 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm và 30 năm lần lượt là 1,8%; 2,4%; 2,6%; 2,75% và 3,1%. Trái phiếu kỳ hạn 15 và 10 năm trúng thầu chiếm tỷ trọng vượt trội, lần lượt là 50,92% và 39,35% so với tổng khối lượng phát hành.

Về giao dịch thứ cấp trái phiếu Chính phủ, tháng 7 có tổng giá trị giao dịch đạt 109.611 tỷ đồng, giảm 29,23% so với tháng 6, bình quân đạt 5.220 tỷ đồng/phiên. Lợi suất giao dịch bình quân của công cụ nợ giảm nhiều nhất ở các kỳ hạn 15-20 năm, 2 năm và 5-7 năm, tương ứng 20,27%, 11,11% và 11,08% so với cùng kỳ tháng trước, và tăng nhiều nhất ở các kỳ hạn 25-30 năm và 20-25 năm, tương ứng 9,44% và 7,78% so với cùng kỳ tháng trước.

Về kỳ hạn giao dịch của công cụ nợ, các kỳ hạn được giao dịch nhiều nhất trong tháng là kỳ hạn 15 năm, 20-25 năm, và 10 năm với tỷ trọng so với tổng giá trị giao dịch toàn thị trường tương ứng là 21,45%, 18,58% và 17,23%.

Dự kiến huy động 110.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ trong quý 3/2023

Trước đó, Kho bạc Nhà nước vừa thông báo kế hoạch đấu thầu trái phiếu Chính phủ qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong quý 3/2023 để thực hiện nhiệm vụ huy động vốn cho ngân sách trung ương năm 2023.

Theo đó, trong quý 3, tổng mức phát hành trái phiếu Chính phủ là 110.000 tỷ đồng (bao gồm cả khối lượng phát hành cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam).

Dự kiến khối lượng huy động theo kỳ hạn như sau: trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 năm là 10.000 tỷ đồng; trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 7 năm là 3.000 tỷ đồng; Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm là 35.000 tỷ đồng; trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 15 năm là 48.000 tỷ đồng; trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 20 năm là 7.000 tỷ đồng; trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 30 năm là 7.000 tỷ đồng.

Theo Kho bạc Nhà nước, trong quá trình thực hiện có thể sẽ có điều chỉnh khối lượng phát hành các kỳ hạn trái phiếu phù hợp với tình hình thị trường và nhu cầu sử dụng vốn của ngân sách Nhà nước.