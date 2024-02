Lộ diện kênh đầu tư có mức sinh lời cao nhất

19/02/2024 8:49 AM (GMT+7)

19/02/2024 8:49 AM (GMT+7)

Vàng chỉ nên là kênh phòng thủ

Theo Kitco, giá vàng hôm nay (19/2) trên thế giới đang giao dịch trên ngưỡng 2.000 USD/ounce. Cập nhật vào 6h20 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay đứng ở mức hơn 2.014 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, vàng thế giới có giá khoảng gần 60 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Trong khi đó, giá vàng miếng SJC sáng nay ngày vía Thần Tài mùng 10 tháng giêng âm lịch năm 2024, đang được niêm yết quanh mức 78,4 triệu đồng/lượng (bán ra). Như vậy, giá vàng miếng của SJC vẫn đang cao hơn giá vàng quốc tế là 18,4 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng hôm nay (Kitco)

Đánh giá triển vọng về giá vàng năm 2024, theo giới phân tích cho rằng, những căng thẳng địa chính trị có thể gia tăng trong năm bầu cử quan trọng ở nhiều nền kinh tế lớn kết hợp với lực mua mạnh từ các ngân hàng trung ương tiếp tục cung cấp thêm hỗ trợ cho vàng trong năm tới.

Bên cạnh đó, vẫn chưa có gì là chắc chắn về việc nền kinh tế Mỹ có "hạ cánh mềm" được hay không, trong khi khả năng suy thoái vẫn hiện hữu. Điều này sẽ thúc đẩy các nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ các biện pháp phòng ngừa rủi ro hiệu quả, chẳng hạn vàng trong danh mục đầu tư của họ.

Dữ liệu của WiResearch (WiGroup) cho thấy, nền kinh tế Mỹ "hạ cánh mềm" xu hướng của giá vàng được dự báo đi ngang và tăng nhẹ. Ngược lại, với kịch bản "hạ cánh cứng", giá vàng năm 2024 có khả năng sẽ tăng đáng kể so với mức nhất của năm 2023. Trong đó, kịch bản "hạ cánh mềm" có xác suất xảy ra từ 45% đến 65% và kịch bản còn lại xác suất từ 25- 55%.

Ngoài ra, một kịch bản khác được đưa ra, đó là khi nền kinh tế này duy trì mức lãi suất cao, giá vàng đi ngang với áp lực giảm. Tuy nhiên, kịch bản này khó xảy ra, với xác suất chỉ từ 5 - 10%.

Còn nhìn từ dữ liệu trong quá khứ, các chuyên gia phân tích tại đây cho rằng vàng không phải là kênh đầu tư tốt trong dài hạn.

Theo đó, vàng là lớp tài sản đầu tư kém hấp dẫn với nhà đầu tư, bởi mức sinh lời đem lại là khá thấp so với các loại tài sản khác trong dài hạn. Cùng với đó là biến động không ngừng khi giá bị dao động mạnh với các yếu tố trên thị trường. Giá vàng phụ thuộc nhiều vào tình hình kinh tế, đặc biệt là tình hình chính trị thế giới.

Số liệu thống kê giai đoạn đầu tư vàng trong 15 năm (từ 2006-2021), giá vàng có sự biến động khó lường qua các giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 2006 – 2011 giá vàng tăng do ảnh hưởng từ khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Giai đoạn 2011 – 2016, giá vàng biến động mạnh, tăng vào đầu giai đoạn và sau đó giảm mạnh do tác động đồng đô la tăng giá. Giai đoạn 2016 – 2018, giá vàng ít biến động khi kinh tế toàn cầu ổn định. Giai đoạn 2019 – 2021, giá tăng nhanh và liên tục do tình hình kinh tế - xã hội đảo lộn khi phải đối mặt đại dịch toàn cầu.

Tựu chung, giai đoạn từ 2006-2021, bất động sản có mức sinh lời lũy kế cao nhất lên tới 11,5%. Tiếp theo là cổ phiếu (10,8%) và trái phiếu (9,1%). Trong khi đó, vàng ghi nhận mức sinh lời lũy kế thấp nhất, chỉ đạt 7,2%.

Nếu chỉ xét riêng trong 5 năm (2016 – 2021), mức sinh lời lũy kế của cổ phiếu đạt 19,2% và bất động sản đạt 12,1%.

Tương tự, với trái phiếu giai đoạn này mức sinh lời lũy kế lên tới 9,8% trong khi đó vàng chỉ đạt 6,1% (tức là chỉ bằng 1/3 mức sinh lời của cổ phiếu và chỉ bằng một nửa so với mức sinh lời của bất động sản). Với số vốn ban đầu 100 triệu ban đầu thì số tiền có được sau 5 năm đầu tư sẽ là 241 triệu (đầu tư cổ phiếu); 177 triệu (đầu tư bất động sản); 159 triệu đồng (đầu tư trái phiếu) và 134 triệu nếu đầu tư vàng.

Xét giai đoạn 10 năm (từ 2011 – 2021), cổ phiếu có mức sinh lời lũy kế lên tới 15,8%, bất động sản và trái phiếu có mức sinh lời từ 9 – 10%, thì vàng gây "sốc" với mức sinh lời khiêm tốn chỉ 1,7%. Tức là nếu đầu tư vàng 100 triệu đồng sau 10 năm số tiền có được chỉ là 118 triệu, thấp hơn nhiều so với con số 432 triệu khi đầu tư cổ phiếu và 235 – 257 triệu đồng khi "rót" vào bất động sản và trái phiếu.

Do đó, theo giới phân tích vàng nên được xem lại tài sản phòng thủ bảo vệ giá trị tài sản danh mục trong thời kỳ nền kinh tế bất ổn, suy thoái.

TS Cấn Văn Lực - Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV nêu rõ: Năm 2023, giá vàng có biến động mạnh thời điểm gần cuối năm, xét giá vàng bán ra có thời điểm tăng mạnh 15% so với đầu năm. Nhưng tính cả năm chỉ tăng 5% so với đầu năm. Biến động mạnh phần lớn là do nguồn cung vàng SJC bị hạn chế.

Ông cho rằng, với rủi ro nền kinh tế giảm bớt, vàng sẽ giảm dần thuộc tính trú ẩn an toàn, nên kỳ vọng lợi suất từ hoạt động đầu tư vàng sẽ chững lại, tương đương năm 2023, ở mức 5-7%.

Theo chiến lược gia thị trường John Reade của WGC, nhu cầu từ các ngân hàng trung ương là một yếu tố hỗ trợ khác cho vàng trong tương lai. Các ngân hàng trung ương là nguồn cầu chính trên thị trường vàng toàn cầu trong vài năm qua và năm 2023 có thể sẽ là một năm kỷ lục nữa. WGC hy vọng, các ngân hàng trung ương vẫn sẽ duy trì lực cầu đối với vàng trong năm 2024. Trong báo cáo của mình, WGC ước tính rằng, nhu cầu của ngân hàng trung ương đã đóng góp trên 10% vào biến động giá trong năm 2023. Ngay cả khi vàng không đạt được mức cao tương tự như thời gian qua, thì việc bổ sung vàng của các ngân hàng trung ương vẫn sẽ là yếu tố thúc đẩy giá trong năm tới. Năm 2024 có thể sẽ là một năm kỷ lục nữa của kim loại quý này.