Lý do bất ngờ bất động sản ven TP.HCM “lật thế cờ” vào thời điểm cận Tết

02/01/2025 9:52 AM (GMT+7)

02/01/2025 9:52 AM (GMT+7)

Bà Giang Huỳnh nhấn mạnh, các khu vực như Bến Lức (Long An) và Biên Hòa (Đồng Nai) tập trung vào các dự án nhà thấp tầng đang thu hút người mua đầu tư dài hạn vì mặt bằng giá thấp hơn TP.HCM.

Theo chuyên gia này, trong bối cảnh nguồn cung hạn chế và mặt bằng giá cao tại TP.HCM, các đô thị vệ tinh như Bình Dương, Long An và Đồng Nai đang nổi lên là các thị trường lân cận tiềm năng, cung ứng nhiều lựa chọn hơn cho người mua nhà. Một số khu vực giao dịch “lật thế cờ” vào thời điểm cuối năm 2024 khi sự quan tâm tăng dần ở cả người mua thực lẫn nhà đầu tư.

Trong đó, một số khu vực như Bến Lức (Long An), Biên Hòa (Đồng Nai) tập trung vào các dự án nhà thấp tầng đang thu hút người mua đầu tư dài hạn vì mặt bằng giá thấp hơn TP.HCM. Theo bà Giang, các dự án tại đây đang hưởng lợi lớn từ công trình hạ tầng trọng điểm như cao tốc Bến Lức - Long Thành và sân bay quốc tế Long Thành.

Ghi nhận cho thấy, thời gian vừa qua, thị trường các khu vực này thể hiện sự nhộn nhịp ở một số dự án khu đô thị quy mô, cung cấp sản phẩm nhà phố, biệt thự, villa với mức giá còn thấp hơn giá thị trường TP.HCM khoảng 50-70%.

Chẳng hạn, mới đây, Nam Long tiếp tục chào bán các sản phẩm nhà phố hoàn thiện tại KĐT Izumi City 170ha (Biên Hoà, Đồng Nai) kèm chính sách bán hàng hấp dẫn. Với mức giá từ 8 tỉ đồng/căn, nhà phố hoàn thiện tại KĐT này có giao dịch khá tốt. Đây cũng là dự án được Nam Long kỳ vọng sẽ đem lại doanh số lớn cho doanh nghiệp trong năm 2025.

Sức cầu BĐS đô thị vệ tinh Tp.HCM ghi nhận khả quan những ngày cận Tết.

Trong khi tại Bến Lức (Long An), chủ đầu tư này giới thiệu dòng sản phẩm dinh thự ven sông The Aqua và dinh thự ven kênh Park Village thuộc KĐT Waterpoint 355ha. Với chính sách bán hàng hấp dẫn, dự án nhận được sự quan tâm tích cực của người mua cận Tết. Đáng nói, gần đây dòng sản phẩm này đón được lượng khách mua là nhà đầu tư phía Bắc trong bối cảnh nguồn cung và giá bất động sản thấp tầng tại Hà Nội và Tp.HCM đã ở ngưỡng cao.

Hiện giá bất động sản thấp tầng trong khu đô thị quy mô tại Bến Lức dao động từ 10 đến trên dưới 20 tỉ đồng/căn, thấp hơn khá nhiều so với giá biệt thự, villa Hà Nội và TP.HCM đã thúc đẩy nhu cầu giới đầu tư tìm kiếm cơ hội đầu tư ở khu vực này. Họ kì vọng biên lợi nhuận gia tăng trong tương lai khi cơ sở hạ tầng tiếp tục được đầu tư, mở rộng.

Trong khi tại khu vực Dĩ An, Thuận An (Bình Dương), theo Savills Việt Nam, nguồn cung căn hộ vừa túi tiền tăng trưởng mạnh mẽ. Giá bán tại các khu vực này dao động từ 30-40 triệu đồng/m2, thấp hơn đáng kể so với nội thành Tp.HCM, không chỉ thu hút người mua để ở mà còn hấp dẫn các nhà đầu tư dài hạn nhờ tiềm năng phát triển kinh tế và cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện.

Hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ là lý do bất động sản vệ tinh TP.HCM hút lượng lớn người mua.

Theo bà Giang Huỳnh, nguồn cung nhà ở tại TP.HCM trong năm 2024 có sự thu hẹp đáng kể do các vướng mắc pháp lý, chi phí đất đai cao và tâm lý thị trường thận trọng, khiến người mua khó tiếp cận nhà ở giá hợp lý. Theo đó, bất động sản đô thị vệ tinh nổi lên là giải pháp thay thế, thu hút lượng lớn người mua từ TP.HCM.

Báo cáo mới đây của DKRA Consulting chỉ ra những con số ấn tượng trong giao dịch bất động sản thấp tầng khu đô thị lân cận TP.HCM. Cụ thể, nguồn cung sơ cấp ghi nhận mức tăng 6% so với cùng kì năm ngoái. Thanh khoản thị trường cải thiện đáng kể; lượng tiêu thụ sơ cấp và lượng tiêu thụ mới lần lượt gấp 6,3 lần và 4,4 lần so với cùng kỳ năm 2023. Lượng giao dịch phân bổ chủ yếu ở nhóm dự án an toàn pháp lý, đảm bảo tiến độ thi công, được triển khai bởi các chủ đầu tư có uy tín, thương hiệu trên thị trường.

Theo Nhịp sống Thị trường