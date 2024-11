Mô hình nuôi tôm công nghệ cao giúp nông dân thu tiền tỷ

Cùng với bò thịt, con tôm là loại vật nuôi được tỉnh Long An tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất trong giai đoạn 2021-2025.

Qua triển khai các mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao, nông dân đã mạnh dạn đầu tư thiết bị, máy móc, thả nuôi 2-3 giai đoạn, ao lót lưới đáy, trang bị đầy đủ thiết bị, máy móc, thả nuôi mật độ cao nên sản lượng và lợi nhuận tăng lên từ 0,8-1,7 tỉ đồng/ha/năm.

Điểm sáng nhất của mô hình này là từ mô hình điểm của tỉnh huyện làm thì người dân đã ứng dụng và triển khai ra diện tích nuôi tôm công nghệ cao ở tỉnh gàn 1.450 ha.

Nguồn vốn để đầu tư phát triển vùng nuôi tôm nước lợ của tỉnh Long An giai đoạn 2020-2025 dự kiến là hơn 1.244 tỷ đồng. Trong đó, vốn Trung ương gần 588 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách tỉnh là 33,4 tỷ đồng, vốn huy động từ nguồn xã hội hóa hơn 624 tỷ đồng để tập trung cải tạo, nâng cấp, đầu tư mới hạ tầng cơ sở nuôi tôm, mua con giống, thức ăn, máy móc thiết bị, xúc tiến thương mại,…

Đến nay, toàn tỉnh thực hiện hơn 69ha tôm ứng dụng công nghệ cao, đạt hơn 69% so với kế hoạch đến năm 2025. Lũy kế từ đầu năm 2024 đến nay, diện tích thả nuôi tôm nước lợ toàn tỉnh là 4.430ha (tôm sú 360ha; tôm thẻ chân trắng 4.070ha), bằng 72,6% so với kế hoạch, bằng 98% so cùng kỳ; đã thu hoạch 3.505ha, năng suất bình quân 3,4 tấn/ha, sản lượng 12.010 tấn, đạt 75% kế hoạch và bằng 105,6% so cùng kỳ.