Mở sàn giao dịch, thịt heo có rẻ hơn?

Cần phối hợp đồng bộ

Ông Nguyễn Ngọc Hòa cho rằng TP,HCM có nhiều điều kiện thuận lợi để mở sàn giao dịch thịt heo. Cụ thể, thành phố có chương trình truy xuất nguồn gốc thịt heo; có 2 chợ đầu mối kinh doanh thịt heo là Hóc Môn và Bình Điền, có kênh phân phối hiện đại. TP.HCM cũng là nơi tập trung những công ty, trang trại nuôi heo lớn. Khi có sàn giao dịch, giá cả sẽ được công khai trên đó, những người có đủ điều kiện đều có thể tham gia. Tuy nhiên, cần có sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan liên quan để hoạt động được thông suốt.

"Hiện nay, hoạt động chăn nuôi do ngành nông nghiệp quản lý, khâu giao dịch mua bán tiêu thụ thuộc ngành công thương, vệ sinh an toàn thực phẩm thuộc Ban Quản lý An toàn thực phẩm... Nếu chỉ một mắt xích chậm đi, chuỗi cung ứng này bị khập khiễng, có thể đi vào vết xe đổ của các sàn giao dịch trước đây" - ông Hòa lưu ý.