Mua sắm bắt đầu “sung”, siêu thị tung giảm giá tới 30 Tết

Còn khoảng 10 ngày nữa là Tết Nguyên đán, sức mua tại nhiều hệ thống siêu thị ở TP.HCM như Co.opmart, Big C, GO!, MM Mega Market, Aeon… bắt đầu tăng mạnh.



Sức mua hàng Tết đã “sung” hơn

Ngày 10/1, siêu thị Emart Gò Vấp (quận Gò Vấp) tấp nập người dân đến mua sắm hàng Tết. Không khí Tết tại siêu thị này rất nhộn nhịp. Các khu vực bánh kẹo, thực phẩm chế biến, thực phẩm khô phục vụ mùa Tết gần như kẹt cứng. Bánh mứt các loại được chia làm nhiều khu vực nhưng khách vây kín. Trong khi đó, các lối đi tại siêu thị này cũng hiếm còn chỗ trống. Khách phải nhường nhau, từng xe đẩy hàng lần lượt đi qua mới có thể di chuyển lọt.

Khách mua sắm Tết tại siêu thị TP.HCM. Ảnh: Hồng Phúc

Đại diện Emart Việt Nam cho biết từ sau Tết Dương lịch, lượng khách tăng khoảng 10%, doanh thu tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Người dân chủ yếu tập trung mua hàng nhu yếu phẩm và những món không thể thiếu dịp Tết như bánh, nước ngọt, nước yến, bia, các loại hạt khô… Emart dự báo sức mua dịp Tết năm nay tăng khoảng 15-20% so với năm trước và người dân sẽ ưu tiên mua thực phẩm, bánh kẹo hơn là nhóm hàng điện máy, hàng điện tử có giá trị cao.

Đại diện Central Retail Việt Nam - đơn vị quản lý chuỗi siêu thị Big C, GO!, Tops Market, cũng cho biết sức mua và giá trị đơn hàng của khách mua sắm đã tăng mạnh trong tuần lễ qua. Doanh nghiệp dự báo tuần lễ tiếp theo sức mua sẽ tăng mạnh hơn do người dân có tiền lương, tiền thưởng Tết.



Tại các siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food… sức mua hàng Tết cũng đã tăng nhiệt. Khách hàng tập trung mua thịt heo, thịt gà, gạo nếp, đậu xanh, bánh mứt, nước ngọt, nước yến, bia, các loại hạt khô, chocolate và các mặt hàng tẩy rửa, trang trí nhà cửa.

“Những ngày qua, sức mua của hệ thống đã tăng gấp đôi so với ngày thường, có những nơi tăng gấp ba trở lên. Chúng tôi dự đoán sức mua tiếp tục ở mức cao từ nay đến cận Tết do siêu thị bắt đầu tung những chương trình khuyến mãi trọng điểm đồng thời người dân cũng bắt đầu nhận được những khoản lương thưởng nên sẵn sàng rút hầu bao”, đại diện Saigon Co.op nói thêm.

Siêu thị giảm giá tới 30 Tết

Các hệ thống siêu thị cũng đua nhau khuyến mãi, giảm giá, tặng kèm quà, rút thăm trúng thưởng, cộng dồn voucher (mã giảm giá) để thu hút người dân đến mua sắm Tết.

Tại Emart, từ nay đến ngày 21/1 có chương trình “Chợ Tết”, khách hàng sẽ tìm thấy hầu hết sản phẩm cho mùa tết và các mặt hàng thiết yếu được bán với giá tốt, giảm giá sâu. “Xuyên suốt tháng 1, chúng tôi giảm sâu hầu hết các sản phẩm đang bán trong siêu thị để trợ giá tiêu dùng cho khách hàng, ổn định cuộc sống trong thời điểm cận kề tết cổ truyền”, ông Lê Hữu Tình - đại diện Emart Việt Nam, nói với Thế Giới Tiếp Thị.

Nhân viên siêu thị mỏi tay gói quà Tết cho khách. Ảnh: Hồng Phúc

Tại hệ thống siêu thị GO!, Big C, Tops Market, các sản phẩm thịt heo tươi chủ lực như thịt ba rọi, thịt vai, thịt đùi, sườn non, nạc dăm, thịt cốt lết… đều giảm giá sâu từ nay đến ngày 15/1 (tức 24 Tết). Thịt đùi heo 89.000 đồng/kg (giá thường 109.000 đồng/kg), thịt vai 89.000 đồng/kg (giá thường 106.000 đồng/kg), thịt cốt lết 89.000 đồng/kg (giá thường 108.000 đồng/kg), thịt ba rọi 109.000 đồng/kg (giá thường 125.000 đồng/kg), sườn non 199.000 đồng/kg (giá thường 213.800 đồng/kg).

Các chương trình khuyến mãi đang diễn ra sôi động tại siêu thị MM Mega Market. Đại diện hệ thống cho biết, các chương trình ưu đãi của siêu thị được thay đổi mỗi 2 tuần trong đó có nhiều chương trình hấp dẫn như giảm giá đến 50% các mặt hàng thiết yếu, thực phẩm, các mặt hàng mang thương hiệu riêng, mua 1 tặng 1, mua nhiều lợi nhiều, nhân 5 lần điểm tích lũy và cam kết giá tốt cho nhóm hàng nhu yếu phẩm và đặc trưng ngày Tết.

Theo lãnh đạo Saigon Co.op, từ nay đến 30 Tết, chương trình siêu ưu đãi tập trung khuyến mãi cho 5 nhóm hàng thực phẩm công nghệ, thực phẩm tươi sống, hóa phẩm, may mặc và đồ dùng, chủ yếu là mặt hàng nước giải khát và giặt giũ tẩy rửa tân trang nhà cửa.

“Chúng tôi còn có chương trình Tết càng gần giảm càng lớn, tức giảm giá cực mạnh cho các sản phẩm đặc trưng Tết như nước giải khát, bánh kẹo, hạt, mứt các loại, đồ nguội, dưa món, kiệu, hành ngâm chua và các sản phẩm nhu yếu đến từ các thương hiệu có tiếng và hàng nhãn riêng”, đại diện Saigon Co.op nói thêm.