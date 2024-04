Nắng nóng kéo dài, điện tiêu thụ của TP.HCM tăng cao kỷ lục

09/04/2024 10:16 AM (GMT+7)

Dự báo, trong những ngày tiếp theo của tháng 4, nhiệt độ tại TP.HCM và khu vực miền Nam còn nắng nóng kéo dài. Nhiệt độ bình quân khoảng 36 – 38 độ C, nhiệt độ thực tế ngoài trời có lúc lên đến 40 – 41 độ C, số giờ nắng nóng trong ngày cũng nhiều hơn, vì vậy sản lượng điện tiêu thụ có thể sẽ tiếp tục tăng cao, dự báo có thể tăng 30 – 40% so với tháng 3.

Theo ông Bùi Trung Kiên, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TP.HCM, do thời tiết nắng nóng kéo dài nhiều ngày và thời tiết oi bức trong ngày kéo dài dẫn đến người dân sử dụng thiết bị làm mát tăng cao, đặc biệt là máy lạnh. Việc này đã dẫn đến sản lượng điện tăng cao. Mỗi khi nhiệt độ bên ngoài tăng dao động 1 độ C, các thiết bị điều hòa nhiệt độ, điển hình là máy lạnh sẽ có thể tăng từ 2 đến 3% hiệu suất tiêu thụ điện dẫn đến tiền điện tăng cao so với trung bình sử dụng của những tháng khác trong năm, ảnh hưởng đến chi phí sinh hoạt trong gia đình.

Tình hình nắng nóng gay gắt kéo dài làm nhiều thiết bị điện liên tục vận hành đầy tải, thậm chí quá tải. Ảnh: EVN

Ngành điện tiếp tục kêu gọi mọi người, mọi nhà cùng chung tay sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tại gia đình, tại nơi làm việc như: tắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng, cắt hẳn nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị điện; chỉ sử dụng điều hòa nhiệt độ khi thật cần thiết và sử dụng ở chế độ, mức nhiệt độ phù hợp (chế độ làm lạnh từ 26 độ C trở lên); ưu tiên mua sắm các phương tiện, thiết bị điện hiệu suất cao, có dán nhãn năng lượng đạt mức hiệu suất cao; không sử dụng bóng đèn sợi đốt…để bảo đảm nguồn cung cấp điện và hạn chế tăng chi phí sử dụng điện hàng tháng.

Theo Tổng công ty Điện lực TP.HCM, do thời tiết nắng nóng kéo dài, sản lượng điện tiêu thụ của thành phố trong những ngày đầu tháng 4 liên tiếp tăng cao và đã vượt đỉnh năm 2023.

Cụ thể, ngày 3/4 đạt 95,12 triệu kWh, ngày 4/4: 95,17 triệu kWh, ngày 5/4: 96,89 triệu kWh. Trong khi đó, ngày tiêu thụ điện cao nhất của năm 2023 là 94,8 triệu (ngày 6-5-2023). Nếu mọi năm, cuối tháng 4 đầu tháng 5 sản lượng tiêu thụ điện mới đạt cao nhất thì năm nay mới đầu tháng 4, ngày tiêu thụ điện cao nhất đã đạt 96,89 triệu kWh/ngày, Pmax (công suất) đạt gần 4750 MW, cao nhất từ trước đến nay.

