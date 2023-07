Nắng nóng, siêu thị đồng loạt hạ giá thực phẩm giải nhiệt

Theo đó, cá ngừ đại dương đông lạnh giảm giá 21%, hàu sữa nguyên con giảm giá 27%; đầu mực tươi giảm giá từ 250.000 đồng/kg xuống còn 209.000 đồng/kg, cá hồi tươi giảm giá từ 659.000 đồng/kg xuống còn 599.000 đồng/kg, cua Năm Căn (Cà Mau) giảm giá 121.000 đồng xuống còn 399.000 đồng/kg, cua nâu (Na Uy) đông lạnh giảm giá từ 419.000 đồng/kg xuống còn 375.000 đồng/kg, cá nục không đầu đã được làm sạch giảm 24.000 đồng/kg.

Không chỉ mặt hàng hải sản mà các sản phẩm hoa quả cũng được hệ thống siêu thị Go!&Big C giảm giá. Cụ thể, các sản phẩm hoa quả như chanh leo, dưa hấu, mận đỏ An Phước, bơ sáp… được giảm giá từ 4.000 - 6.000 đồng/kg. Hoa quả nhập khẩu như táo, kiwi New Zealand, me ngọt Thái Lan… giảm giá 29 - 49% so với giá niêm yết. Các sản phẩm rau xanh như cà chua, củ dền, bí đao… được giảm giá 2.000 - 4.000 đồng/kg.

Các mặt hàng hoa quả tại siêu thị đồng loạt hạ giá.

Nhận thấy nhu cầu tiêu thụ nước giải khát cũng tăng cao, hệ thống siêu thị Go!&Big C đã tổ chức chương trình khuyến mại qua đó giảm giá bán mặt hàng này.

Cụ thể, nước giải khát như nước cam, ổi, táo không đường nhãn hiệu Vfresh được giảm giá 10.000 đồng/sản phẩm, nước ngọt C2 giảm giá 9.000 đồng/lô 6 chai, các sản phẩm bia Tiger, Carlsberg, 333… được giảm giá 10.000 - 20.000 đồng/thùng 24 lon.

Tương tự, WinCommerce - đơn vị chủ quản hệ thống bán lẻ WinMart/WinMart+/WINLife đã ra mắt hàng loạt chương trình ưu đãi đến 30% cho nhiều mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, trong đó chú trọng giảm giá cho sản phẩm hải sản, rau, hoa quả.

Cụ thể, giảm giá 10.000 đồng/túi hàu sữa 330 gam, giảm giá đến 40% cho sản phẩm cà chua, táo New Zealand. Mặt hàng tỏi tây, dưa lưới, giá đỗ, tía tô, rau ngổ, mồng tơi, rau muống nhãn hiệu WinEco giảm giá 20%. Sản phẩm bia Silver lon cao 330m Heineken giảm từ 483.000 đồng xuống còn 453.000đồng/thùng….

Theo ông Nguyễn Trọng Tuấn, Giám đốc vận hành chuỗi WinMart cho biết, hiện tại trong hệ thống, hàng ngàn sản phẩm đang được khuyến mại từ 20 - 30%. Với mức ưu đãi này sẽ hỗ trợ người dân mua sắm tiết kiệm, kích thích tiêu dùng, và thúc đẩy hoạt động kinh doanh của WinCommerce trong thời gian tới.

Không chỉ riêng chuỗi Winmart, hệ thống siêu thị Mega Market cũng tổ chức các chương trình giảm giá mặt hàng hoa quả, rau xanh, nước giải khát. Cụ thể, tại hệ thống siêu thị Mega Market giảm giá 27% cho sản phẩm hoa quả Việt Nam sản xuất và nhập khẩu, như táo New Zealand, nho đen không hạt Úc, me Thái Lan, bơ sáp, dưa hấu không hạt, xoài cát Hòa Lộc, chôm chôm, dưa lưới,...

Ngoài hoa quả, siêu thị Mega Market cũng giảm giá 20% cho các sản phẩm rau Đà Lạt như su su, ớt chuông, bắp cải,… Những mặt hàng thủy hải sản như cá chim, cá ngừ, tôm sú, cua, cá hồi,… cũng được giảm giá 10 - 15%.

Chị Phạm Quỳnh Trang, khách hàng mua sắm tại WinMart Times City trong ngày đầu WinCommerce triển khai chương trình “Ngày hội thương hiệu”, cho biết: "Dịp này ở WinMart có nhiều chương trình khuyến mại, mua hàng vừa được giảm giá hơn 20%, lại giảm thêm 2% tiền thuế VAT nên tôi quyết định mua nguyên thùng bia về tổ chức tiệc cuối tuần. Nay tôi còn được nhân viên hướng dẫn thanh toán bằng T-pay, giảm thêm 3% hóa đơn. WinMart đồng loạt triển khai nhiều chương trình giảm giá đã tạo cơ hội cho người tiêu dùng mua hàng giá rẻ''.

Trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm, nhóm thực phẩm tươi mát như nước trái cây, dừa lạnh, chè,… tại các cửa hàng và siêu thị lượng nhập vào và bán ra tăng gấp đôi. Các kệ mặt hàng nước giải khát cũng đa dạng sản phẩm và tăng cường nhiều loại như nước tăng lực, nước ép, trà thanh lọc, nước giải khát… Đặc biệt là nhiều loại nước giải khát đóng hộp mới lạ cũng được tiêu thụ mạnh.

Theo Đầu tư