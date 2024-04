Nếu Masan đưa công ty hàng tiêu dùng lên HOSE, nền tảng CrownX có thể hoãn IPO

21/04/2024 8:52 AM (GMT+7)

Dữ liệu từ báo Bloomberg News và tài liệu họp cổ đông thường niên vừa được Masan Group công bố cho thấy công ty con Masan Consumer Holdings (sàn UpCom: MCH) đang lên kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), dự kiến huy động 1 - 1,5 tỷ USD vào đầu năm sau.

Báo cáo phân tích mới đây của HSBC cho rằng thông tin MCH chuyển sàn sang HoSE vào đầu năm 2025 có thể giúp cho cổ phiếu MCH có tính thanh khoản cao hơn.

Hệ thống siêu thị WinMart+ của Masan

Tính đến ngày 17/4, giá trị vốn hóa thị trường của MCH khoảng 4 tỷ USD , cao hơn mức vốn hóa thị trường của chính Masan ( 3,8 tỷ USD) . Trong khi đó, theo phương pháp định giá SOPT (tổng các giá trị thành phần), HSBC định giá MCH chiếm 52% giá trị của Masan Group.

Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA) năm ngoái của MCH cao hơn 9% so với EBITDA của mảng hàng tiêu dùng nhanh FMCG của Masan, do không bao gồm khoản lỗ từ liên doanh bia với Singha (chưa niêm yết) và liên doanh thịt chế biến với Jinju (chưa niêm yết).



Mặt khác, MCH có lịch sử lợi nhuận biên cao và tăng trưởng lợi nhuận ổn định, vượt trội đáng kể so với các công ty cùng ngành FMCG và thực phẩm đóng gói trong khu vực. Tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) về doanh thu và chỉ số EPS (tỉ suất lợi nhuận trên cổ phần) của MCH trong 5 năm qua lần lượt là 10,7% và 15,4%.

Lãnh đạo Masan đặt mục tiêu IPO cho nền tảng The CrownX vào năm 2024 hoặc 2025. Tuy nhiên, vếu việc niêm yết trên HOSE của Masan Consumer Holdings thành công, HSBC cho rằng điều này có thể đẩy lùi thời gian IPO của The CrownX.

Tháng 7/2020, Masan gây chú ý khi công bố thành lập The CrownX, là nhân tố giữ vai trò chủ chốt của tập đoàn trong việc xây dựng hệ thống bán lẻ hiện đại. Ưu tiên chiến lược chính của The CrownX là phát triển mạng lưới cửa hàng và chuỗi cung ứng vượt trội, đảm bảo độ bao phủ cả nước.

HSBC lưu ý: The CrownX không chỉ sở hữu Masan Consumer mà còn sở hữu cổ phần trong WinCommerce - mảng bán lẻ của Masan Group. Đây là một doanh nghiệp giai đoạn đầu với nhu cầu đầu tư lớn để mở các cửa hàng mới và chỉ vừa mới đạt đến điểm hòa vốn về lợi nhuận ròng. Do đó, định giá hợp lý của doanh nghiệp này sẽ phụ thuộc rất nhiều vào các giả định trong tương lai về biên lợi nhuận ổn định.

Như vậy, việc định giá CrownX sẽ khá nhạy cảm với các giả định trong tương lai. Do đó, ban lãnh đạo Masan có thể cảm thấy rằng việc kiếm tiền từ Masan Consumer Holdings -- công ty vốn đã có tỷ suất lợi nhuận rất cao hiện nay -- sẽ dễ bán ra thị trường hơn WinCommerce, theo HSBC.

Ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch HĐQT Masan, công bố thành lập The CrownX tháng 6/2020. Ảnh tư liệu

Năm 2023, Masan Consumer Holdings ghi nhận doanh thu thuần đạt 29.066 tỷ đồng, tăng hơn 3% so với cùng kỳ. Chiến lược "Ra toàn cầu" (Go Global) của Masan Consumer Holdings với điểm nhấn là thương hiệu Chin-su được tập đoàn đánh giá là mang lại tín hiệu khả quan. Doanh thu xuất khẩu tăng gần 14% so với cùng kỳ lên 1.005 tỷ đồng.

Thời gian tới, nhằm tăng tốc quá trình đổi mới sản phẩm và nâng cao tỷ lệ thành công, Masan Consumer Holdings sẽ triển khai mô hình ra mắt sản phẩm mới trên hệ thống chuỗi cửa hàng, siêu thị WinCommerce và các kênh online.