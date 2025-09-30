Ngày 10/10/2025, Nghị định 232/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, đánh dấu bước ngoặt quan trọng đối với thị trường vàng Việt Nam. Sau hơn 13 năm kể từ Nghị định 24/2012, lần đầu tiên cơ chế độc quyền sản xuất vàng miếng của Nhà nước được gỡ bỏ, mở đường cho doanh nghiệp và ngân hàng thương mại tham gia. Cùng với đó, hàng loạt quy định mới về nhập khẩu vàng nguyên liệu, thanh toán qua tài khoản, công khai dữ liệu giao dịch cũng được đưa ra nhằm minh bạch hóa thị trường.

Vẫn nên tích trữ vàng?

Nhiều năm qua, giá vàng miếng SJC trong nước luôn cao hơn quốc tế từ 15-20 triệu đồng/lượng, thậm chí có lúc nới rộng tới gần 25 triệu đồng/lượng. Chính phủ kỳ vọng Nghị định 232 sẽ dần giải quyết vấn đề này. Khi doanh nghiệp, ngân hàng thương mại được phép sản xuất vàng miếng, nguồn cung sẽ phong phú hơn, cạnh tranh giúp giá trong nước bám sát quốc tế hơn.Tuy nhiên, giới chuyên gia nhấn mạnh: tác động không thể xảy ra tức thì. Việc cấp phép sản xuất, phê duyệt hạn mức nhập khẩu, xây dựng cơ sở kỹ thuật và chuẩn hóa quy trình đều cần thời gian, sớm nhất phải sang năm 2026 mới có hiệu ứng rõ rệt.

Ở chiều ngược lại, một số nhà đầu tư cân nhắc bán bớt vàng miếng để giữ ngoại tệ, nhất là USD. Lý do là họ kỳ vọng khi thị trường có thêm người chơi mới, chênh lệch sẽ thu hẹp, lúc đó mua lại vàng sẽ “rẻ” hơn.Việc nắm giữ USD có lợi thế ở chỗ tỷ giá thường được kiểm soát nhưng vẫn có dư địa biến động, nhất là trong bối cảnh đồng bạc xanh quốc tế mạnh lên. Tuy nhiên, điểm trừ không nhỏ là lãi suất tiền gửi USD tại Việt Nam bằng 0% theo trần quy định của Ngân hàng Nhà nước. Giữ USD chỉ mang tính phòng thủ tỷ giá, không sinh lời như gửi tiết kiệm VND. Ngoài ra, pháp luật cấm dùng USD trong thanh toán dân sự trong nước, nên USD không có tính ứng dụng trực tiếp cho chi tiêu hàng ngày.

Từ góc độ này, “bán vàng giữ ngoại tệ” chỉ phù hợp với nhà đầu tư ngắn hạn, chấp nhận cơ hội nằm chờ và tin rằng chính sách mới sẽ nhanh chóng làm giá vàng nội địa hạ nhiệt.Ngược lại, nhóm người dân thiên về phòng thủ vẫn chọn giữ vàng, thậm chí tích trữ thêm. Anh Hùng Quang – một nhà đầu tư vàng lâu năm cho biết, anh vẫn chọn giữ vàng. Thứ nhất, giá vàng thế giới đang ở vùng kỷ lục, phản ánh nhu cầu trú ẩn trước lạm phát và rủi ro địa chính trị. “Vàng vẫn là “bảo hiểm” đáng tin cậy trong dài hạn” – anh Quang nói.

Thứ hai, việc triển khai Nghị định 232 có độ trễ. Trong ngắn hạn, nguồn cung vàng miếng trong nước chưa thể ngay lập tức dồi dào. Quy định thanh toán từ 20 triệu đồng/ngày trở lên phải qua tài khoản ngân hàng, cùng với việc lưu giữ dữ liệu giao dịch, khiến một số người dân chọn cách “gom nhỏ giọt” thay vì mua bán quy mô lớn. Điều này có thể vô tình giữ cho nhu cầu vàng miếng vẫn ở mức cao, ít nhất đến khi doanh nghiệp mới chính thức tham gia thị trường.Đặc biệt, một bộ phận người tiêu dùng chuyển hướng sang mua vàng nhẫn 24K hoặc vàng trang sức chuẩn hóa. Đây là sản phẩm ít chịu chênh lệch giá cao, lại dễ dàng giao dịch, phù hợp với tâm lý tích lũy tài sản lâu dài.

Khuyến cáo cho người dân

Có thể thấy, luật mới đã chia thị trường thành hai nhóm rõ rệt: Nhóm “chờ thời” thì bán bớt vàng miếng có giá chênh lệch cao, chuyển sang giữ ngoại tệ hoặc VND, kỳ vọng sau khi nguồn cung tăng, sẽ quay lại thị trường với mức giá hợp lý hơn. Đây chủ yếu là các nhà đầu tư ngắn hạn, tính toán chi phí cơ hội và dòng tiền.Nhóm “trú ẩn” thì tiếp tục tích trữ vàng, đa dạng hóa sang vàng nhẫn hoặc DCA (mua đều đặn theo từng kỳ) để giảm rủi ro biến động giá. Nhóm này thường là hộ gia đình, người dân có xu hướng tiết kiệm truyền thống, coi vàng như “của để dành”.Điểm chung của cả hai nhóm là sự thận trọng: không ai dám “tất tay” vào một kênh, mà đều chọn cách phân bổ linh hoạt.

Nhiều chuyên gia tài chính cho rằng, điều quan trọng nhất là người dân không nên mua đuổi vàng miếng khi mức chênh lệch trong nước quá cao so với giá quốc tế. Việc so sánh giá SJC với giá vàng thế giới, cộng thêm các chi phí hợp lý như gia công, logistics, thuế… sẽ giúp xác định đâu là mức chênh lệch hợp lý. Nếu mức chênh quá lớn, khả năng rủi ro khi mua vào sẽ cao, đặc biệt đối với những người đầu tư ngắn hạn.

Trong trường hợp cân nhắc giữ ngoại tệ, người dân cần tính tới chi phí cơ hội. Lãi suất tiền gửi USD hiện bằng 0% trong khi gửi tiết kiệm bằng VND vẫn có lãi. Như vậy, nắm giữ USD chủ yếu chỉ phù hợp để phòng ngừa rủi ro tỷ giá, chứ không thể coi là kênh đầu tư sinh lời. Do đó, việc chuyển toàn bộ sang ngoại tệ sẽ không phải lựa chọn tối ưu cho tất cả mọi người.

Một lưu ý quan trọng khác là ưu tiên kênh giao dịch minh bạch. Người mua nên thực hiện thanh toán qua tài khoản, lấy hóa đơn điện tử và chọn những đơn vị niêm yết giá công khai. Đây là cách tốt nhất để bảo vệ quyền lợi cá nhân, đồng thời hạn chế rủi ro pháp lý trong bối cảnh các quy định mới yêu cầu lưu giữ dữ liệu và minh bạch hóa thị trường vàng.

Bên cạnh đó, chuyên gia khuyến nghị người dân nên đa dạng hóa danh mục đầu tư thay vì tập trung toàn bộ vào vàng miếng. Nhà đầu tư thận trọng có thể kết hợp vàng với gửi tiết kiệm VND kỳ hạn để vừa giữ giá trị tài sản, vừa có dòng thu nhập ổn định. Trong khi đó, những người ưa cơ hội có thể cơ cấu một phần vàng miếng sang tiền mặt hoặc ngoại tệ, rồi quay lại thị trường khi mức chênh lệch giá vàng trong – ngoài nước đã hạ nhiệt.

Mặt khác, người dân cần theo dõi sát ba tín hiệu then chốt để đưa ra quyết định. Một là danh sách các doanh nghiệp được cấp phép sản xuất và nhập khẩu vàng miếng; Hai là văn bản hướng dẫn chi tiết việc thực thi Nghị định 232; Ba là mức chênh lệch giá vàng trong nước so với quốc tế theo thời gian. Đây sẽ là những chỉ báo quan trọng để đánh giá xu hướng thị trường và điều chỉnh hành vi đầu tư một cách kịp thời.

Nghị định 232/2025/NĐ-CP mở ra kỳ vọng lớn cho thị trường vàng Việt Nam, nhưng con đường từ “luật trên giấy” đến “tác động thực tế” cần ít nhất 6-12 tháng. Trong giai đoạn chuyển tiếp này, hành vi của người dân khó đi theo một hướng duy nhất. Một số sẽ bán vàng chờ cơ hội mua lại rẻ hơn, số khác tiếp tục tích trữ vì tin rằng vàng vẫn là kênh trú ẩn an toàn nhất. Điều quan trọng là mỗi người cần hiểu rõ mục tiêu tài chính của mình: Nếu đầu tư ngắn hạn, hãy cân nhắc cơ hội tỷ giá và chênh lệch; nếu tích lũy dài hạn, vàng vẫn là “của để dành” khó thay thế.Chính sách mới đã tạo ra một thị trường vàng mở và minh bạch hơn. Còn lựa chọn cuối cùng, nên bán hay giữ, vẫn nằm ở chiến lược tài chính của từng cá nhân.