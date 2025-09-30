TMĐT bứt phá: Từ kịch bản tăng trưởng 20% đến cú nhảy 35% cuối năm 2025

TMĐT tăng trưởng thần tốc

Theo ước tính, trong quý III, tốc độ tăng trưởng TMĐT bán lẻ (B2C) có thể đạt 27,67%, vượt gần 6% so với kịch bản cũ. Bước sang quý IV, đặc biệt vào tháng 12, mùa cao điểm mua sắm cuối năm, thị trường dự kiến đạt mức tăng trưởng 33,67% và riêng tháng cuối cùng thậm chí có thể lập kỷ lục 35%. Với đà này, tăng trưởng cả năm 2025 của thị trường B2C được dự báo đạt 25,5%, cao hơn nhiều so với mức dự kiến 20–22% ban đầu. Đây là minh chứng rõ ràng cho sức bật của lĩnh vực TMĐT, đồng thời tạo thêm dư địa quan trọng để ngành bán lẻ và tiêu dùng nội địa đóng góp vào mục tiêu GDP chung.

Bộ Công Thương đánh giá, yếu tố mùa vụ và các chương trình kích cầu tiêu dùng cuối năm đã trở thành thông lệ, tạo cú hích mạnh mẽ cho TMĐT. Việc điều chỉnh kịch bản không chỉ dựa vào số liệu quá khứ, mà còn tính đến những động lực mang tính chu kỳ, bảo đảm ngành duy trì tốc độ cao và tiếp tục vượt mục tiêu.

Sự phát triển vượt bậc của TMĐT được phản ánh rõ trong báo cáo của YouNet ECI - công ty tư vấn tăng trưởng TMĐT. Theo đơn vị này, tổng giá trị giao dịch (GMV) của bốn sàn TMĐT hàng đầu Việt Nam gồm Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki đã đạt tới 222.100 tỷ đồng chỉ trong 6 tháng đầu năm, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Không chỉ vượt xa tốc độ tăng trưởng chung của ngành bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng, con số này còn khẳng định vị thế ngày càng lớn của TMĐT trong dòng chảy thương mại.

Tính đến giữa năm, thị trường đã ghi nhận 1,9 tỷ sản phẩm được tiêu thụ, đến từ hơn 579.600 nhà bán hàng khác nhau. Quy mô lớn và tốc độ nhanh này phản ánh xu hướng tiêu dùng mới: người dân Việt Nam ngày càng coi mua sắm trực tuyến là một phần không thể thiếu trong đời sống hàng ngày. Theo khảo sát của Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, trung bình một người tiêu dùng Việt mua hàng online tới bốn lần mỗi tháng, con số đủ để thấy mức độ phổ cập và thói quen ngày càng vững chắc.

Nếu năm 2023, TMĐT Việt Nam đã đạt tốc độ tăng trưởng 25% với doanh thu B2C 20,5 tỷ USD, thì năm 2024 quy mô này đã vượt mốc 25 tỷ USD. Đến năm 2025, xu thế tiếp tục đi lên mạnh mẽ, không chỉ về doanh số mà còn về cách thức tiếp cận người tiêu dùng. Các sàn TMĐT đang khai thác tốt hai trụ cột chính: “shoppertainment” – sự kết hợp giữa mua sắm và giải trí, cùng với giá trị giỏ hàng ngày càng tăng. Điều này cho phép họ giữ chân người tiêu dùng lâu hơn trên nền tảng, gia tăng trải nghiệm và thúc đẩy chi tiêu.

Động lực cho kinh tế số và vị thế quốc tế

Theo đánh giá của Bộ Công Thương, TMĐT hiện chiếm tới 2/3 giá trị kinh tế số của cả nước, trở thành lĩnh vực dẫn dắt trong quá trình chuyển đổi số nền kinh tế. Việt Nam hiện nằm trong top 10 quốc gia có tốc độ tăng trưởng TMĐT nhanh nhất thế giới, bất chấp kinh tế toàn cầu còn nhiều bất định. Đáng chú ý, thị trường gần 100 triệu dân, chiếm 1,23% dân số thế giới và nằm kề những nền kinh tế lớn như Trung Quốc, Ấn Độ, tạo lợi thế địa chiến lược để TMĐT Việt Nam mở rộng quy mô và thu hút đầu tư.

Dự báo của YouNet ECI và YouNet Media cho thấy, TMĐT Việt Nam có thể đạt mức tăng trưởng kép (CAGR) 35%/năm đến năm 2028. Đây là triển vọng hiếm có, đưa Việt Nam vào nhóm quốc gia có tốc độ phát triển TMĐT hàng đầu châu Á. Cùng với đó, sự tham gia ngày càng mạnh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên nền tảng TMĐT không chỉ góp phần đa dạng nguồn cung mà còn tạo động lực cho sản xuất, việc làm và đổi mới sáng tạo.

Có thể nói, trong khi nhiều lĩnh vực kinh tế truyền thống chịu tác động từ biến động thị trường quốc tế, thì TMĐT lại chứng minh khả năng thích ứng nhanh và sức bật mạnh mẽ. Đặc biệt, những hoạt động mua sắm cuối năm, các chiến dịch giảm giá quy mô lớn và sự bùng nổ của livestream bán hàng đang biến TMĐT thành “máy tăng tốc” của tiêu dùng nội địa. Đây chính là nền tảng quan trọng để Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng cao trong năm 2025 và tạo nền móng cho giai đoạn phát triển dài hạn.

Nhìn lại chặng đường đã qua, thương mại điện tử Việt Nam đã vượt qua những kịch bản tăng trưởng thận trọng ban đầu để trở thành điểm sáng hiếm hoi trong bức tranh kinh tế. Từ mục tiêu 20–22% đầu năm, ngành đang hướng tới mức tăng trưởng kỷ lục 25,5% cho cả năm, với đỉnh điểm 35% trong tháng 12. Không chỉ tạo thêm động lực cho tiêu dùng, TMĐT còn khẳng định vai trò trụ cột của kinh tế số, đóng góp quan trọng vào mục tiêu GDP 8,3–8,5% mà Chính phủ đã đề ra. Với triển vọng tiếp tục tăng trưởng kép trong nhiều năm tới, TMĐT Việt Nam được kỳ vọng sẽ duy trì sức bật, giữ vững vị thế trong khu vực và trên bản đồ kinh tế số toàn cầu.