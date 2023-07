Người bán vé concert BlackPink ở Hà Nội đông gấp 21 lần người mua

13/07/2023 5:06 AM (GMT+7)

Theo thống kê của nền tảng SocialHeat thuộc YouNet Media công bố ngày 12/7, 21 người bán vé concert BlackPink tại Hà Nội mới có một người mua. Lúc đầu, khi mở bán vé, trang web phân phối vé chính thức của ban tổ chức ghi nhận hàng trăm nghìn người truy cập. Tuy nhiên, sau khoảng 5 năm ngày mở bán, một số hạng vé vẫn còn.



Thị trường vé chợ đen rơi vào tình trạng cung nhiều hơn cầu, tỷ lệ chênh lệch lên đến 21:1, theo thống kê của nền tảng SocialHeat thuộc YouNet Media. Nền tảng SocialHeat ghi nhận có hơn 25.600 thảo luận trên các nền tảng mạng xã hội từ trên 7.200 người dùng đang có nhu cầu nhượng (pass) lại vé (dữ liệu từ 7/7 đến 11/7).

Chỉ tính riêng 8/7, thông qua phân tích hành vi người dùng mạng xã hội, SocialHeat ghi nhận đến 11.600 thảo luận nhượng vé trong tổng 43.000 thảo luận về concert. Đồng nghĩa, cứ 4 thảo luận về concert Born Pink sẽ có một thảo luận muốn nhượng lại vé.

Một số hạng vé trong concert BlackPink chưa thể bán hết.

Cũng theo nền tảng SocialHeat, có tới 25.600 thảo luận nhượng vé trong thời gian 7/7 tới 11/7 nhưng chỉ có gần 1.200 thảo luận trong cùng thời gian muốn tìm mua vé. Có nghĩa người có nhu cầu mua chỉ chiếm 5% hay nói cách khác cứ 21 người muốn nhượng vé thì chỉ một người tìm mua.

Hiện tại, theo ghi nhận của YouNet Media, phe vé “chợ đen” có xu hướng xả lỗ bằng cách bán với mức giá niêm yết và chỉ tính thêm 100.000-200.000 đồng tiền công mua vé.

Tính đến 12/7, nền tảng SocialTrend chỉ ra concert Born Pink vẫn là xu hướng nóng nhất trên các nền tảng MXH Việt Nam. Tuy nhiên, chỉ số cảm xúc của cộng đồng mạng về sự kiện này lại giảm xuống mức -0.13 (tiêu cực).

Lý do khiến phe vé khó nhượng lại vé là ban tổ chức chỉ phát hành vé online. Do đó, khán giả rất e ngại mua phải vé giả nếu giao dịch với người lạ trên mạng xã hội. Ngoài ra, sức mua của khán giả Việt Nam chưa đủ cao, do đó, việc phe vé đẩy giá cũng khiến người hâm mộ e dè.

Trong khi đó, lý do ban tổ chức chưa thể bán hết vé được cho là cách sắp xếp chỗ ngồi không hợp lý. Khu vực của hạng vé 5,8 triệu đồng tới 7,8 triệu đồng có mức giá đắt đỏ nhưng lại quá xa sân khấu.

Theo Zing