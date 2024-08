Người dân ôm đất nông nghiệp lo lắng với bảng giá đất mới

08/08/2024 10:45 AM (GMT+7)

Anh Nguyễn Quốc Việt, ngụ tại phường An Phú, TP Thủ Đức, cho biết anh vừa đi nộp hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho lô đất nông nghiệp mà gia đình anh sở hữu có diện tích 1,2 ha ở khu vực huyện Hóc Môn. Do lâu nay khu đất này có nhiều tranh chấp với các chủ đất cũ nên vẫn chưa thể nộp hồ sơ xin công nhận đất ở.

Nay nghe thông tin nếu căn cứ theo dự thảo bảng giá đất mới thì vị trí khu đất của giá đình anh ngày trước có giá chưa tới 2 triệu đồng/m2, nay tăng vọt lên mức giá gần 50 triệu đồng.

Nhiều hộ dân lo đóng tiền sử dụng đất quá cao với bảng giá đất mới. Ảnh: Bảo Chương

Như vậy để được cấp sổ công nhận đất ở thì sau khi trừ hạn mức được công nhận (không phải đóng tiền sử dụng đất), gia đình còn phải đóng tiền sử dụng đất cho Nhà nước con số lên đến hơn chục tỉ đồng nếu muốn được cấp sổ công nhận đất ở.

Anh Việt cho biết, mấy hôm nay anh đã đi nộp hồ sơ, và mặc dù hồ sơ vẫn được nhận, tuy nhiên cán bộ thuế cho rằng, việc tính thuế bị hoãn lại, chờ hướng dẫn.

Trong khi đó, đau đầu hơn cả là những nhà đầu tư đất nông nghiệp trước đây. Anh N.V. D, một nhà đầu tư đang nắm khá nhiều lô đất nông nghiệp trên khu vực Quốc lộ 50, huyện Bình Chánh đang khá đau đầu.

Trước đây, nhắm tới việc đầu tư đất cho việc lên phố sau này nên anh và nhiều người bạn khác đã đầu tư một số lô đất từ cách đây khoảng 5-6 năm trước và vẫn chưa tiến hành làm thủ tục lên thổ cư.

Với việc dự thảo bảng giá đất mới thì khu vực này tăng từ mức gần 20 lần so với thời gian trước, chi phí bỏ ra để hoàn tất hồ sơ chuyển đổi hay sang nhượng lại đều sẽ tăng từ 3-5 lần so với hiện tại. Anh đã rao bán nhiều lô đất với giá thấp hơn giá thị trường rất nhiều nhưng không dễ kiếm được người mua. Còn nếu chuyển đổi thì chi phí quá cao, do đó đây là bài toán khá đau đầu với các nhà đầu tư hiện nay.

Theo ghi nhận của phóng viên, hiện nay, tại các khu vực như huyện Hóc Môn, Bình Chánh, số lượng người dân đi nộp hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất và hợp thức hóa nhà đất là khá lớn. Mặc dù hồ sơ vẫn được các chuyên viên tiếp nhận bình thường, nhưng các chuyên viên thuế cho biết, cơ quan thuế đang tập trung xử lý những hồ sơ nộp trước ngày 1.8.

Trong khi bảng giá đất điều chỉnh chưa ban hành, cơ quan thuế ở các quận, huyện và TP Thủ Đức chỉ tính tiền nghĩa vụ tài chính đối với những hồ sơ được chuyển sang cơ quan thuế từ ngày 31/72024 trở về trước.

Riêng các hồ sơ chuyển sang thuế từ ngày 1/8/2024 (ngày Luật Đất đai 2024 có hiệu lực), các cơ quan này vẫn chờ hướng dẫn cách tính. Sở dĩ có việc này bởi việc tính nghĩa vụ tài chính theo Luật Đất đai mới có một số thay đổi so với cách tính cũ.

Trước đây, có một số trường hợp khi tính nghĩa vụ tài chính, ngoài áp dụng giá trong bảng giá đất còn nhân với hệ số điều chỉnh (hệ số K), nhưng cách tính mới đã bỏ hệ số K. Mặc dù Luật Đất đai 2024 cho phép các địa phương được tiếp tục sử dụng bảng giá đất cũ đến ngày 31/12/2025, nhưng theo nhiều cán bộ thuế, bảng giá đất cũ trước đây bị khống chế bởi khung giá đất nên giá đưa ra thấp, chỉ bằng khoảng 30% giá thị trường.

Thông tin này cũng khiến đa số người dân bức xúc, việc các cơ quan thuế dừng việc tính tiền nghĩa vụ tài chính trong lúc chưa có bảng giá đất mới đã khiến họ hoang mang, lo lắng. Nhiều ý kiến đề nghị TPHCM nên tiếp tục áp dụng bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất hiện hành đến ngày 31/12/2025 để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đóng tiền sử dụng đất.



