Nửa đầu năm 2024, VN-Index phục hồi trong thách thức

Nhìn lại diễn biến thị trường chứng khoán (TTCK) trong 6 tháng đầu năm, VN-Index đã đi qua nhiều phiên tăng giảm đan xen, nhưng vẫn trong xu hướng phục hồi tích cực so với năm 2023.

Trợ lực cho đà phục hồi này đến từ công tác điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ được kỳ vọng sẽ hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và tạo hiệu ứng tích cực đối với thị trường bất động sản.

Bên cạnh đó, công tác điều hành, quản lý hoạt động chứng khoán và các giải pháp nâng hạng thị trường tích cực được triển khai, niềm tin của nhà đầu tư trên thị trường dần khôi phục là đòn bẩy lớn cho thị trường đi lên. Kết thúc quý I/2024 (phiên ngày 29/03/2024), chỉ số VN-Index đạt 1.284,09 điểm, tăng 13,6% so với cuối năm 2023; chỉ số HNX-Index đạt 242.58 điểm, tăng 5% so với cuối năm 2023.

VN-Index có sự phục hồi tích cực từ đáy của tháng 4, tiệm cận vùng đỉnh 1/300 điểm trong tháng 6.

Bước sang quý II/2024, TTCK Việt Nam gặp phải một số trở ngại nhỏ, chứng kiến các nhịp điều chỉnh sâu trong tháng 4 và tháng 6, trước tác động của nhiều yếu tố trong và ngoài nước.

Trên thế giới, tăng trưởng kinh tế tiếp tục duy trì ở mức thấp, đặc biệt là khu vực châu Âu; căng thẳng chính trị, xung đột quân sự leo thang tại Trung Đông. Trong nước, chênh lệch lãi suất USD/VND vẫn ở mức cao, áp lực tỷ giá gia tăng trong thời gian qua, làm gia tăng lo ngại về khả năng đổi chiều chính sách tiền tệ. Dưới góc độ kỹ thuật, vùng 1.280 – 1.300 điểm vẫn đang là rào cản tâm lý đối với các nhà đầu tư trên thị trường.

Sau những phiên giảm điểm điều chỉnh ngắn hạn theo chu kỳ kinh tế của TTCK, dưới các áp lực kinh tế - chính trị trên thế giới đầu quý II/2024, TTCK Việt Nam đã hồi phục tích cực trở lại trước sự khởi sắc của các TTCK thế giới. Cùng với đó, kết quả kinh doanh quý I tăng trưởng tích cực của các doanh nghiệp niêm yết trong nước được công bố (tăng trưởng 20% so với cùng kỳ năm 2023) và kỳ vọng khả quan vào kết quả kinh doanh bán niên của các doanh nghiệp niêm yết. Kết thúc phiên ngày 28/6/2024, chỉ số VN-Index đạt 1.245,32 điểm, tăng 10,2% so với cuối năm 2023; chỉ số HNX-Index đạt 237,59 điểm, tăng 2,8% so với cuối năm 2023.

ảnh minh họa

Song song với diễn biến của điểm chỉ số, thanh khoản thị trường liên tục tăng trưởng trong quý I/2024 với giá trị giao dịch bình quân đạt 23.895 tỷ đồng/phiên, tăng 35,5% so với năm 2023. Thanh khoản thị trường tháng 4 giảm nhẹ so quý I/2023 và hồi phục trở lại từ tháng 5.

Tính chung 6 tháng đầu năm, giá trị giao dịch bình quân đạt 24.598 tỷ đồng/phiên, tăng 39,9% so với bình quân năm 2023.

Tính đến hết tháng 6/2024, thị trường có 729 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ niêm yết trên 2 Sở giao dịch chứng khoán và 878 cổ phiếu đăng ký giao dịch trên UPCoM với tổng giá trị niêm yết, đăng ký giao dịch đạt gần 2,2 triệu tỷ đồng, tăng 2,3% so với cuối năm 2023 (tương đương 21,3% GDP ước tính năm 2023).

Mức vốn hóa thị trường cổ phiếu 3 sàn HOSE, HNX và UPCoM ngày 28/6/2024 đạt hơn 7 triệu tỷ đồng, tăng 19,0% so với cuối năm 2023; tương đương 69,1% GDP ước tính năm 2023.

Theo Thời báo Tài Chính