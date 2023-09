Núi Voi cao nhất Hải Phòng có vô số hang động, măng đá hình thù kỳ lạ

Núi Voi là một trong những quần thể danh lam thắng cảnh có nhiều giá trị văn hóa lịch sử lâu đời không chỉ riêng Hải Phòng mà của cả nước.

Vào dịp hè, nơi đây là điểm đến được nhiều du khách lựa chọn, đặc biệt là trải nghiệm leo núi, khám phá thiên nhiên.

Núi Voi là quần thể núi đá cao cùng nhiều hang động kỳ bí thu hút đông đảo người đến khám phá. Núi Voi là ngọn núi cao nhất, nổi tiếng nhất Hải Phòng, thuộc huyện An Lão.





Với độ cao 143m, núi Voi là ngọn núi cao nhất Hải Phòng trong một quần thể trải dài qua 3 xã: Trường Thành, An Tiến, An Thắng, thuộc huyện An Lão và cách trung tâm thành phố chỉ khoảng 20km về hướng Tây Nam.

Núi Voi bao gồm núi đá, núi đất xen lẫn nối đuôi nhau và có hình dáng như một ông voi khổng lồ, được Nhà nước xếp hạng là danh lam thắng cảnh cấp quốc gia vào ngày 28-4-1962.

Mang nét đẹp tự nhiên, ghi dấu lịch sử hào hùng, nơi đây còn lưu truyền những truyền thuyết bí ẩn được rất nhiều người dân truyền tai nhau.

Núi Voi có nhiều hang động đẹp như: hang Họng Voi, hang Chiêng, hang Cá Chép, hang Bể... Phía nam núi có động Nam Tào, phía bắc có động Bắc Đẩu.

Trong hang động có nhiều nhũ đá, măng đá với muôn hình kỳ lạ như rồng chầu, hổ phục... Trên đỉnh núi Voi còn có một khoảng đất tương đối bằng phẳng gọi là bàn cờ tiên.

Không chỉ kỳ thú với những nét đẹp của cảnh sắc thiên nhiên, núi Voi còn là cái nôi của những người tiền sử và sơ sử.

Núi Voi đã được các nhà khảo cổ Pháp chứng minh là một di tích khảo cổ học với nhiều di vật tồn tại cách đây khoảng 3.000 năm như : rìu đá, bôn đá, quả cân đá, bàn mài đá hay những vũ khí là giáo đồng và dao găm đồng.

Bên cạnh đó, khu quần thể di tích, thắng cảnh núi Voi còn nổi tiếng với các công trình kiến trúc văn hóa cổ từ lâu đời như Đình Chi Lai, Đình thờ Cao Sơn Đại Vương - một bộ tướng tâm phúc của Hùng Duệ Vương (Vua Hùng thứ 18).

Hành trình lên tới đỉnh núi Voi đem lại cho du khách nhiều điều thú vị. Muốn lên tới đỉnh núi, du khách sẽ phải chinh phục con đường bằng cách leo thang bộ.

Hiện nay để phục vụ cho một lượng du khách lớn, chính quyền địa phương đã cho xây dựng một hệ thống bậc thang rộng rãi, phát triển dựa trên địa hình thang đá có sẵn. Điểm đầu tiên mà du khách đặt chân tới sau quãng đường leo núi là hang Họng Voi.

Để vào trong hang du khách sẽ phải đi lên một dãy bậc thang dựng thẳng. Vì từng bậc thang khá nhỏ và trơn nên du khách cần phải cẩn thận, đặc biệt là trẻ em.

Ngay khi bước vào hang, không khí mát lạnh sẽ bao trùm toàn bộ không gian. Hệ thống đèn điện ngũ sắc càng khiến hang động trở nên huyền ảo, vách đá cẩm thạch hai bên nhỏ giọt, đôi chỗ rủ xuống tạo thành những dải băng lớn, đẹp tuyệt mỹ.

Đi sâu vào bên trong là một chiếc giếng lớn và đây chính là nét độc đáo tạo nên sự khác biệt của khu di tích núi Voi.

Người nơi đây gọi đó là giếng thần với nhiều giai thoại được truyền từ nhiều thế hệ. Giếng sâu hun hút chảy trực tiếp ra sông Đa Độ. Giữa lưng chừng khu di tích núi Voi có riêng một chòi nhỏ để du khách có thể dừng chân nghỉ ngơi trước khi tiếp tục hành trình khám phá.

Tại vị trí này du khách có thể ngắm nhìn được khung cảnh mênh mông, rộng lớn của đồng nương, thôn xóm, dòng sông Đa Độ uốn khúc quanh co.

Người địa phương gọi đây là điểm tình vì nhiều đôi trai gái thường đến đây để trao duyên hay gặp gỡ nhau và tìm hiểu. Đây cũng là địa điểm yêu thích của các cặp đôi để chụp ảnh cưới.

Từ chòi gác lên tới đỉnh khu di tích núi Voi không còn bao xa tuy nhiên đường đi khó khăn hơn chặng trước. Đường đá sắc nhọn, trơn lại nhỏ và dốc.



Đây có thể được coi là chặng khó khăn dành cho những ai gan dạ, thích cảm giác mạnh. Tuy nhiên nếu đặt chân tới đỉnh khu di tích núi Voi, du khách sẽ nhận được rất nhiều những giá trị mà không thứ gì có thể mua được.

Đó là cảm giác chinh phục, được tận hưởng không gian rộng lớn, được chạm tay gần tới bầu trời, được nhìn ngắm những gì quen thuộc nhất, giản dị nhất của bản làng, thôn xóm Việt Nam.

Hàng năm khu di tích núi Voi đón một lượng khách du lịch lớn từ thập phương đổ về. Thời gian lý tưởng nhất để khám phá ngọn núi này là vào những ngày tháng giêng âm lịch, chính xác là ba ngày 13,14 và ngày 15. Đây là khoảng thời gian diễn ra lễ hội núi Voi với nhiều hoạt động hấp dẫn và thú vị.

Trong quá trình diễn ra lễ hội du khách sẽ được hòa mình vào những trò chơi, mua sắm, thưởng thức âm nhạc và tiến hành thử thách chinh phục núi.

Hiện nay chính quyền địa phương đã thay đổi chút ít về mặt thời gian. Lễ hội kéo dài ra một tuần nhưng vẫn nằm trong ba ngày quan trọng trước đó giúp du khách có dịp thu xếp thời gian du xuân sau những ngày Tết bận rộn của dân tộc.