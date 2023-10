Phiên bản xe máy điện mới ra mắt dành cho phái đẹp

19/10/2023 10:26 AM (GMT+7)

Sự xuất hiện của dòng xe máy điện mới đánh dấu lần đầu tiên Gấu Dâu Disney hợp tác với một thương hiệu xe máy điện, bộ sưu tập lần này được thiết kế trên mẫu sản phẩm mới nhất là Yadea Orla – mẫu sản phẩm vốn được thiết kế "đo ni đóng giày" cho phụ nữ châu Á với thiết kế thời trang cùng những công nghệ và tính năng nổi trội.

Xe máy điện Yadea Gấu Dâu Disney Lotso - Hai lựa chọn decal dành cho phái đẹp

Xe máy điện Yadea Gấu Dâu là sản phẩm hướng đến phái đẹp với 2 mẫu decal khác nhau. Trong đó, một phiên bản thiên về sắc hồng chủ đạo và mẫu còn lại thiên về sắc trắng chủ đạo.

Với ý nghĩa dành cho phái đẹp nhân ngày 20/10, thiết kế xe Yadea Gấu Dâu Disney Lotso lần này với phiên bản Sắc hồng không chỉ dễ thương, nữ tính, đáng yêu và tươi trẻ mà màu hồng đại diện cho sự cá tính, mạnh mẽ, thể thao, sắc cạnh, một chút đẳng cấp, quyền lực. Đồng thời, không thiếu nét kiêu hãnh, sâu sắc và một chút lém lỉnh…

Xe máy điện Yadea Gấu Dâu Disney Lotso ra mắt, phiên bản dành cho phái đẹp

Với việc sử dụng màu hồng của Gấu Dâu Disney, Yadea hy vọng rằng chủ nhân sở hữu mẫu xe này có thể "Pink Your Own Way" hay "Hồng Theo Cách Của Bạn", đây cũng là cách để bạn đưa thêm màu sắc vào cuộc sống của mình. Từ "pink" - màu hồng - phát âm gần tương tự và gợi liên tưởng đến từ "pick" – chọn lựa. Với Yadea, bạn hoàn toàn có thể tạo dấu ấn cá tính và phong cách riêng – tự tin là sắc hồng cho chính mình.

Nói về việc đồng hành cùng Disney, ông Henry Liu – Tổng Giám Đốc khối Tiếp thị tại Yadea Việt Nam cho biết: "Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi hợp tác với Disney, nhưng là lần đầu tiên tại thị trường Việt Nam. Mặc dù đã ký kết trước đây nhưng Disney vẫn rất nghiêm ngặt trong việc giám sát phát triển sản phẩm. Trước khi sản xuất hàng loạt, Disney theo dõi khắt khe quá trình sản xuất ở nhà máy trong hơn một tháng như một phần của việc đồng hợp tác. Tiến trình này nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm cũng như nhấn mạnh sự cẩn trọng trong quá trình sản xuất của sản phẩm Yadea. Việc hợp tác này cũng là cách Yadea thể hiện sự trân trọng dành cho những người tiêu dùng đã đặt niềm tin vào chất lượng sản phẩm".

Cùng với phát biểu của mình, ông Henry Liu nói thêm: "Sản phẩm lần này cũng là sản phẩm hợp tác thương hiệu chính hãng đầu tiên từ một thương hiệu xe máy điện với Disney ở thị trường Việt Nam. Do đó, chúng tôi rất hy vọng rằng sản phẩm sẽ được khách hàng Việt Nam đón nhận nồng nhiệt".

Xe máy điện Yadea Gấu Dâu Disney Lotso - Giải pháp di chuyển dành riêng cho phụ nữ châu Á

Xe máy điện Yadea Gấu Dâu Disney Lotso dành cho phái đẹp.

Với sứ mệnh cung cấp lựa chọn phương tiện di chuyển phù hợp hơn cho phụ nữ, Yadea nhận ra một nghịch lý trong thị trường xe hai bánh hiện nay. Trên thị trường hiện có rất nhiều sản phẩm, tuy nhiên, nhắc đến một chiếc xe cá tính và phong cách được thiết kế dành riêng cho phái nữ, người ta vẫn có rất ít lựa chọn.

Chính vì thế, xe máy điện Yadea Orla phiên bản tiêu chuẩn mở bán từ tháng 7 năm 2023 được ra đời từ chính nhu cầu này. Yadea Orla phiên bản tiêu chuẩn với thiết kế cổ điển, mang đậm phong cách cá tính, độc lập, trong khi đó vẫn đảm bảo sự tiện dụng và thoải mái của phụ nữ châu Á với thiết kế công thái học, chiều cao yên xe 760mm chính là chiều cao được tinh chỉnh cho phụ nữ châu Á.

Đặc biệt, khả năng kháng nước toàn xe ưu việt giúp đảm bảo an toàn khi di chuyển dưới mọi điều kiện thời tiết. Xe có thiết kế gầm ôm trọn khung xe, đồng thời, toàn xe được trang bị giắc cắm chống nước, và khả năng chịu nhiệt lên đến 105 độ C.

Xe máy điện Yadea Gấu Dâu Disney Lotso có giá 20,990 triệu đồng.

Bên cạnh đó, xe được trang bị hệ thống TTFAR 6 cấp độ gia tăng quãng đường. Công nghệ tái sinh điện năng "vừa đi vừa sạc" TTFAR cho phép xe thu hồi điện năng, chuyển động năng thành điện năng trong quá trình di chuyển, Ắc-quy Graphene được nâng cấp lên bản 60V26Ah cho quãng đường đi được đạt đến 100km/1 lần sạc (Theo điều kiện tiêu chuẩn của YADEA).

Ngoài ra, một số tiện ích nổi bật khác như cốp xe có sức chứa lên đến 17 lít, thoải mái đựng được rất nhiều vật dụng, hộc chứa đồ phía trước có nắp đậy tiện lợi, an toàn.

Kể từ ngày 20/10/2023 này, sản phẩm Yadea Orla phiên bản Gấu Dâu Disney Lotso chính thức được mở bán với số lượng giới hạn tại một số cửa hàng chọn lọc của Yadea với mức giá 20,990 triệu đồng.

Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2019, Yadea vừa kỷ niệm chiếc xe máy điện thứ 100.000 được sản xuất vào tháng 8-2023. Ngoài nhà máy hiện có ở Bắc Giang, dự kiến cuối năm nay, nhà máy mới của Yadea sẽ khởi công trên cùng tỉnh. Nhà máy có vốn đầu tư hơn 100 triệu đô-la Mỹ, toạ lạc trên một khu vực rộng hơn 230.000m2.

Trong chiến lược phát triển của mình ở thị trường Việt Nam, Yadea luôn đặt mục tiêu hỗ trợ phụ nữ như một nỗ lực dài hạn. Trong năm 2023, Yadea trở thành nhà tài trợ chính thức khu vực châu Á Thái Bình Dương của Giải vô địch bóng đá nữ FIFA 2023 để cổ vũ tinh thần thể thao và cùng phụ nữ tỏa sáng. Với sản phẩm Gấu Dâu Disney Lotso được ra mắt nhân dịp Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20-10, Yadea một lần nữa nhấn mạnh mục tiêu của mình cùng cam kết nghiên cứu và đưa ra thị trường những sản phẩm được đo ni đóng giày cho phái nữ. Bước tiến mới này cũng thể hiện mong muốn gắn bó dài lâu của thương hiệu xe máy điện bán chạy nhất thế giới đối với thị trường Việt Nam.

Theo Dân Việt