Quý I/2024: Căn hộ TP.HCM nguồn cung giảm, giá bán tiếp tục leo thang

Trong quý I/2024, thị trường bất động sản TP.HCM đã dần có tín hiệu chuyển biến. Đánh giá của các chuyên gia, hầu hết các dự án triển khai ra thị trường trong quý vừa qua đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về pháp lý, tiến độ xây dựng, các chương trình, chính sách bán hàng… thể hiện sự minh bạch và năng lực của các chủ đầu tư.

Tuy nhiên, phân khúc căn hộ tại TP.HCM có tốc độ tăng trưởng vẫn chậm. Dữ liệu của Dat Xanh Services cho thấy thị trường căn hộ tại TP.HCM vẫn đang thụt lùi về nhiều chỉ số.

Căn hộ TP.HCM vẫn tiếp tục tăng giá. Ảnh: Gia Linh

Cụ thể, về nguồn cung, căn hộ tại TP.HCM trong quý I/2024 có sự sụt giảm đáng kể. Theo đó, các tháng đầu năm chỉ có khoảng 690 sản phẩm mới được công bố ra thị trường đến từ các dự án The Aurora, Homyland Riverside , The Privia, Celadon City,... giảm 1/3 so với cùng kỳ quý I/2023.

Tuy nguồn cung thấp, song các sản phẩm căn hộ tại TP.HCM lại đa dạng giá bán ở hầu hết các phân khúc. Trong đó, phân khúc C ghi nhận mức giá bán từ 35-50 triệu/m2 (tăng 10-15% so với cùng kỳ); Phân khúc B với giá bán từ 50-80 triệu/m2 (tăng 5-7% so với cùng kỳ); Phân khúc A ghi nhận mức giá bán tăng đột biến từ 80-125 triệu/m2 (tăng 20-30% so với cùng kỳ) và phân khúc A+ mức giá lên đến 300 triệu/m2 và được duy trì ổn định so với quý 1/2023.

Về tỷ lệ hấp thụ, dữ liệu cho thấy tỷ lệ hấp thụ các sản phẩm căn hộ tại TP.HCM có tỷ lệ thấp hơn Hà Nội song đã có sự tăng trưởng so với cùng kỳ 2023 từ 1,25-1,5 lần, đạt tỷ lệ hấp thụ chung vào khoảng 25-30% trong quý 1/2024. Tỷ lệ hấp thụ tốt nhất nằm ở các sản phẩm có giá bán trên dưới 50 triệu/m2…

Đánh giá về phân khúc căn hộ tại TP.HCM, ông Phạm Anh Khôi - Viện trưởng Viện nghiên cứu Kinh tế - Tài chính Bất động sản Dat Xanh Services dự báo thời gian tới các sản phẩm căn hộ tại TP.HCM có mức giá dưới 50 triệu/m2 sẽ không còn nhiều, giống như thị trường Hà Nội tại thời điểm hiện tại. Trước đó, thị trường căn hộ TP.HCM gần như đã biến mất căn hộ giá dưới 2 tỷ đồng.



Chia sẻ với Thế Giới Tiếp Thị Online, lãnh đạo một doanh nghiệp bất động sản cho biết các sản phẩm căn hộ được mở bán trên thị trường chủ yếu là các sản phẩm thứ cấp. Nguyên nhân là vì các vấn đề về pháp lý, nguồn gốc đất, tiền sử dụng đất... cùng nút thắt về nguồn vốn vẫn chưa được khơi thông.