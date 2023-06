Sản lượng khách tăng đột biến, thị trường hàng không đang bứt phá

Báo cáo tình hình khai thác 6 tháng đầu năm 2023, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, sản lượng vận chuyển/khai thác về chuyến bay và hành khách tại các cảng hàng không trong 6 tháng đầu năm 2023 ghi nhận sự hồi phục tốt, đặc biệt đối với thị trường quốc tế.



Tổng giám đốc ACV Vũ Thế Phiệt cho biết đáng chú ý trong 6 tháng đầu năm 2023, sản lượng hành khách quốc tế tăng 493,5% so với cùng kỳ năm 2022. Sự hồi phục này là do chính sách mở cửa của các quốc gia, trong đó có hồi phục của thị trường Đông Bắc Á. Trong khi đó, sản lượng hành khách trong nước chỉ tăng 2% so với cùng kỳ 2022.

Số liệu của ACV, sản lượng hạ cất cánh đạt 364.894 lượt/chuyến, chiếm 47% kế hoạch năm 2023, tăng 18,5% so với cùng kỳ 2022.

Nhiều tín hiệu phục hồi, phát triển của ngành hàng không. Ảnh: Gia Linh

Sản lượng hành khách đạt 56.891.590 khách, chiếm 48,2% kế hoạch năm 2023, tăng 29,2% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, hành khách quốc tế đạt 14.492.730 khách, chiếm 45,3% kế hoạch năm, tăng 493,5% so với cùng kỳ năm 2022. Hành khách trong nước đạt 42.398.861 khách, chiếm 49,3% kế hoạch năm, tăng 2% so với cùng kỳ 2022.

ACV đánh giá trong 6 tháng đầu năm, chất lượng dịch vụ tại các cảng hàng không đã được nâng cao rõ rệt. Đán chú ý, các cảng hàng không nhất là các cảng hàng không quốc tế lớn như Tân Sơn Nhất tại các đợt cao điểm tình trạng ùn tắc đã được cải thiện rõ rệt nhờ chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc điều phối hoạt động khai thác.

Đáng chú ý, Tổng công ty đã chỉ đạo các cảng hàng không, các cơ quan, đơn vị đảm bảo an toàn khai thác; không có sự cố mất an ninh, an toàn ảnh hưởng đến hoạt động bay; phục vụ tốt các đợt cao điểm Tết Nguyên đán, 30/4-1/5, cao điểm hè trong bối cảnh cơ sở hạ tầng còn nhiều hạn chế.

Sản lượng khách qua đường hàng không tăng cao. Ảnh: Gia Linh

Thời gian tới, lãnh đạo ACV yêu cầu các cảng hàng không, các đơn vị tiếp tục làm tốt công tác khai thác đợt cao điểm hè 2023; bảo đảm an ninh, an toàn và chất lượng dịch vụ; bố trí, sắp xếp nhân lực và động viên người lao động hoàn thành tốt công tác đảm bảo khai thác.

Bên cạnh đó, Tổng công ty đã giao kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023 cho công ty mẹ và các cảng hàng không chi nhánh theo kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua, do đó yêu cầu các Ban chức năng, các cảng hàng không căn cứ vào kế hoạch được giao, bám sát, quyết liệt triển khai thực hiện, bảo đảm hoàn thành tốt các chỉ tiêu SXKD đã được giao.

Đối với công tác xây dựng cơ bản, ACV yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình bảo đảm an toàn, tiến độ, chất lượng công trình/dự án theo kế hoạch được phê duyệt; tập trung ưu tiên bảo đảm tiến độ dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, sớm chọn được nhà thầu và khởi công dự án nhà ga hành khách; khởi công dự án Nhà ga T2 Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi trong Quý IV/2023. Các cảng hàng không tập trung triển khai công tác bảo trì khu bay nhằm đảm bảo an toàn khai thác