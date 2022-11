Sản lượng vận tải khách qua đường hàng không tăng đột biến

Bộ Giao thông Vận tải vừa thông tin về sản lượng vận tải khách trong 11 tháng năm 2022. Theo đó, ngành hàng không đang dẫn đầu với tỷ lệ tăng "vọt".



Ông Nguyễn Trí Đức - Chánh Văn phòng Giao thông Vận tải cho biết, lũy kế trong 11 tháng năm 2022, sản lượng vận chuyển hành khách đạt 3.350 triệu lượt khách, tăng 48,7% so với cùng kỳ năm 2021. Luân chuyển hành khách ước đạt hơn 155 tỷ HK.km, tăng 71,4% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, lĩnh vực hàng không dẫn đầu về tỷ lệ tăng trưởng sản lượng vận chuyển với mức tăng hơn 218%, kế tiếp là đường sắt tăng hơn 198%, lĩnh vực đường biển tăng gần 58%, đường bộ tăng gần 48% và lĩnh vực đường thủy tăng 43,5%.

Lĩnh vực hàng không dẫn đầu về tỷ lệ tăng trưởng sản lượng vận chuyển khách. Ảnh: H.T

Riêng tháng 11/2022, sản lượng vận chuyển hành khách ước đạt 283,6 triệu lượt khách, tăng 132,3% so với cùng kỳ. Luân chuyển hành khách ước đạt 12,5 triệu HK.km, tăng hơn 206% so với cùng kỳ.

Chánh Văn phòng Giao thông Vận tải thông tin về vận tải hàng hóa, tính trong 11 tháng, sản lượng vận tải ước đạt 1.832 triệu tấn, tăng 24,6%; Luân chuyển hàng hóa ước đạt 402 tỷ tấn.km, tăng 32,8% so với cùng kỳ.

Dẫn đầu về tỷ lệ tăng trưởng vận tải hàng hóa là lĩnh vực đường biển tăng 29,2%, tiếp đến là đường thủy gần 29%, đường bộ tăng hơn 23%, đường sắt tăng 3,6% và đường hàng không ghi nhận mức tăng 2,9%.

Trước đó, thị trường hàng không nội địa đang ghi nhận những tín hiệu tích cực khi lượng khách tăng cao đột biến. Đặc biệt, trong các cao điểm lễ, tế sản lượng khách đến/đi các cảng hàng không đông nghịt là dấu hiệu đáng mừng, trái ngược với khung cảnh ảm đạm 2 năm trước vì dịch bệnh.

Thống kê của Cục Hàng không Việt Nam, tháng 11, đã có 8,67 triệu khách thông qua các cảng hàng không, tăng 7% so với tháng 10/2022 và tăng 630% so với tháng 11/2021.

Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 1,67 triệu khách, tăng 2706,2% so với tháng 11/2021 nhưng giảm tới 53,1% so với tháng 11/2019. Khách nội địa đạt 7 triệu khách, tăng 508,9% so với tháng 11/2021.

Ngành hàng không đang từng bước phục vụ sau dịch. Ảnh: H.T

Kết quả vận chuyển trong 11 tháng đầu năm, đã có 90,8 triệu khách thông qua các cảng hàng không, tăng 221% so với cùng kỳ năm 2021 và giảm 14,8% so với cùng kỳ 2019. Khách quốc tế đạt 9,8 triệu khách, tăng 2.041%% so với cùng kỳ năm 2021, nhưng giảm 74% so với cùng kỳ 2019.

Số lượng hành khách nội địa có xu hướng tăng mạnh, đạt 81 triệu khách thông qua, tăng 191,3% so với cùng kỳ năm 2021 và tăng 18,4% so với cùng kỳ 2019.

Trong số này, các hãng hàng không Việt Nam đã vận chuyển 45 triệu khách, tăng 217,1% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, vận chuyển 4,4 triệu khách quốc tế, tăng 3145,8% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng giảm 72,5% so với cùng kỳ 2019. Với khách nội địa, các hãng hàng không Việt Nam đã vận chuyển 40,5 triệu khách trong 11 tháng đầu năm, tăng 188,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Đối với hàng hóa, trong 11 tháng đầu năm 2022, hàng không đã vận chuyển 1,28 triệu tấn hàng, giảm 2,1% so với cùng kỳ năm 2021. Riêng hàng quốc tế được vận chuyển là 1,02 triệu tấn, giảm 1% và hàng hóa nội địa là 260.000 tấn, giảm 6,5%.

Trong đó, các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển 259.000 tấn hàng, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2021 nhưng giảm 36 % so với cùng kỳ 2019. Sản lượng hàng hóa quốc tế được hàng không Việt Nam vận chuyển đạt 129 nghìn tấn và hàng hóa nội địa đạt 130 nghìn tấn. Lượng hàng hóa nội địa giảm 7,2% so với cùng kỳ năm 2021 và giảm 44,7% so với cùng kỳ 2019.

Hiện tại, các hãng hàng không đã xây dựng kế hoạch khai thác hơn 25.600 chuyến bay và dự kiến tăng thêm hơn 8.000 chuyến tương đương 32% để phục vụ cao điểm Tết.