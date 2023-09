Sản phẩm làm đẹp chiết xuất từ 7 loại quả

Chiết xuất 7 loại quả là những quả gì? Có tác dụng vượt trội thế nào?

Chiết xuất 7 loại quả là công trình nghiên cứu tâm huyết của các nhà khoa học trong nhiều năm liền, từ đó đưa ra công thức tối ưu, kết hợp hoàn hảo các loại quả: Đào, táo, kiwi, mâm xôi, dưa leo, đu đủ, dâu tây.

Chiết xuất 7 loại quả giàu vitamin và các chất chống oxy hóa





Từng loại trái cây được đưa vào công thức này đều được biết đến với công dụng làm đẹp da vô cùng “thần thánh”. Trong đó, quả Đào rất giàu vitamin C và A, giúp làm sáng da, chống lão hóa và trị thâm rất tốt. Đu đủ chứa nhiều kali, BHA, Vitamin A và C, giúp làm sáng da, tăng sản sinh collagen, khiến da săn chắc hơn và tẩy da chết nhẹ nhàng. Dâu tây giàu vitamin A, B1, B2, C và alpha hydroxy,... nên giúp dưỡng sáng, làm chậm lão hóa. Trong khi đó, dưa chuột chứa nhiều vitamin E, acid hữu cơ và khoáng chất, giúp tẩy tế bào chết, loại bỏ thâm sạm, cấp ẩm, làm da sáng màu hơn. Còn Mâm xôi, Táo và Kiwi lại giàu vitamin C, AHA và chất chống oxy hóa, giúp giảm tiết bã nhờn và làm sạch sâu lỗ chân lông, kiểm soát hắc sắc tố, làm sáng da, giảm thâm và chống lại các gốc tự do rất hiệu quả.

Kết hợp 7 loại quả này sẽ tạo nên một công thức hoàn hảo giúp tẩy da chết dịu nhẹ, khiến da tươi mới hơn, đồng thời dưỡng trắng, cấp ẩm và chống lão hóa từ bên trong.

Chiết xuất 7 loại quả có nguồn gốc từ đâu?

Chiết xuất 7 loại quả được cung ứng bởi tập đoàn dược mỹ phẩm hàng đầu châu Âu Provital. Với nguồn gốc uy tín này, toàn bộ các hoạt chất quý giá có trong nguyên liệu đầu vào đều sẽ được tách chiết một cách trọn vẹn. Đồng thời với công nghệ chiết xuất tân tiến, các thành phần không mong muốn cũng sẽ được loại bỏ khỏi thành phẩm. Ngoài ra, với uy tín nhiều năm trong ngành dược mỹ phẩm, Tập đoàn Provital luôn đảm bảo tính "sạch" của nguyên liệu đầu vào, hoàn toàn không chứa dư lượng thuốc trừ sâu, tạp chất vô cơ cũng như hữu cơ khác.

Chiết xuất 7 loại quả hiện đã có mặt trong sản phẩm nào?

Với những đặc tính vượt trội của mình, Chiết xuất 7 loại quả đã được ứng dụng trong hàng loạt các sản phẩm cao cấp nhất trên thị trường hiện nay.

Gel tẩy tế bào chết dưỡng hồng vùng nhạy cảm Rewhitez

Bên cạnh Chiết xuất 7 loại quả, Gel tẩy da chết Rewhitez còn chứa các thành phần cao cấp lấy cảm hứng từ thiên nhiên khác như: AHA, Chiết xuất tế bào gốc từ quả cam, Chiết xuất sữa ong chúa, Chiết xuất nha đam, Vitamin B5,...

Nhờ những thành phần đình đám này, Gel tẩy da chết Rewhitez có khả năng kích thích sản sinh collagen, tăng độ đàn hồi cho da, thành phần dịu nhẹ phù hợp với vùng nách – mông – bikini, đồng thời dưỡng ẩm sâu, dưỡng trắng, cải thiện tình trạng da thâm xỉn, không đều màu.





Đặc biệt, sản phẩm còn là sự kết hợp hoàn hảo của thành phần tẩy da chết vật lý và hóa học. Với hoạt chất tẩy da chết hóa học AHA phân tử cực nhỏ, dễ thâm nhập vào bề mặt da, Gel tẩy da chết Rewhitez sẽ làm “lỏng lẻo” các tế bào già cỗi trên bề mặt da rất dễ dàng. Lúc này, các hạt tẩy da chết vật lý có trong sản phẩm sẽ dễ dàng loại bỏ đi lớp tế bào chết theo cơ chế tự nhiên. Với công thức đặc biệt này, sản phẩm giúp làm giảm thời gian ma sát trên bề mặt da nên sẽ không gây tổn thương hay đau rát da, kể cả làn da ở những khu vực mỏng manh và nhạy cảm nhất như: Nách, bikini, mông,...

Gel dưỡng trắng vùng nhạy cảm hương nước hoa Rewhitez

Không chỉ dừng lại ở việc bổ sung chiết xuất 7 loại quả, Gel dưỡng trắng Rewhitez còn chứa 2 thành phần dưỡng trắng cao cấp và “đình đám” nhất hiện nay, đó là Alpha arbutin và Sepiwhite công nghệ vector.

Hai hoạt chất này đều có khả năng ức chế tổng hợp melanin (nguyên nhân khiến da tối màu), nên sẽ giúp cải thiện tình trạng sạm da, giúp vùng nhạy cảm mịn màng, dưỡng da sáng hồng, đồng thời duy trì hiệu quả này lâu dài.

Ngoài ra, sản phẩm còn được bổ sung AHA, Acid Hyaluronic phân tử nhỏ và vitamin B3 từ tự nhiên, đem đến công dụng cải thiện tình trạng thâm xỉn và khiến da mịn màng hơn, đồng thời ẩm sâu, tăng độ đàn hồi cho da, kháng khuẩn, điều tiết bã nhờn, ngăn ngừa mụn và viêm lỗ chân lông hiệu quả.

Gel dưỡng trắng Rewhitez sở hữu 3 mùi hương với cá tính riêng

Gel tắm Rewhitez

Gel tắm Rewhitez là dòng sản phẩm đang được đông đảo chị em phụ nữ “săn đón”.

Nhờ ứng dụng hai thành phần làm sạch được tinh chế hoàn toàn từ dầu dừa và dầu hạt cọ đó là Decyl glucoside và Cocamidopropyl betaine, sản phẩm này vô cùng dịu nhẹ với làn da, không gây kích ứng hay khô da, đặc biệt an toàn cho vùng nhạy cảm.

Với Chiết xuất 7 loại quả, giàu vitamin C và AHA tự nhiên, Gel tắm Rewhitez giúp làm trắng da, dưỡng ẩm từ sâu bên trong, giúp da mịn màng, căng bóng và đều màu, đồng thời cải thiện tình trạng lão hoá.

Nhờ chứa hoạt chất Bisabolol 99% tinh khiết từ Cúc La Mã, sản phẩm này có khả năng giảm viêm ngứa, hỗ trợ kháng khuẩn và làm dịu da.

Bên cạnh đó, với hương nước hoa lấy cảm hứng từ thiên nhiên, Gel tắm Rewhitez sẽ giúp cơ thể lưu lại mùi hương nước hoa quyến rũ sau mỗi lần sử dụng.

Đặc biệt, cả 3 sản phẩm kể trên đều được sản xuất trên dây chuyền đạt chứng nhận FDA của Cục quản lý Thực Phẩm và Dược Phẩm Hoa Kỳ, cùng với đó là hệ nền hoàn toàn không chứa SLS và paraben. Nhờ đó, cả 3 dòng sản phẩm của Rewhitez không chỉ đảm bảo tính hiệu quả, mà còn đem đến trải nghiệm an toàn tuyệt đối cho người dùng.

Rewhitez - Thương hiệu thân thiện với cơ thể và môi trường





Chiết xuất 7 loại quả chính là thành phần làm đẹp tân tiến đang được nhiều chị em tin tưởng. Nếu bạn cũng đang tìm kiếm những dòng sản phẩm chăm sóc cơ thể cao cấp, đừng bỏ qua Gel tẩy da chết Rewhitez, Gel dưỡng trắng Rewhitez và Gel tắm Rewhitez - với thành phần chiết xuất 7 loại quả nhé.

