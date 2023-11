Số phận long đong của siêu dự án 500 triệu USD ngay khu tứ giác Bến Thành

Lần 1 đổi tên rồi tạm dừng

The Spirit of Saigon (tên trước đây là The ONE HCM) là dự án thứ hai của Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco tại TP. HCM sau tháp tài chính Bitexco được hoàn thành vào năm 2010. Trước đây, dự án do Bitexco làm chủ đầu tư, sau này là công ty con của Bitexco – Saigon Glory, còn Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Uniprime làm đơn vị phát triển dự án và Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons (Mã: CTD) làm tổng thầu thi công.

Từ trước đến nay, dự án luôn thu hút sự quan tâm của giới đầu tư bởi vốn đầu tư lớn (500 triệu USD), cùng vị trí đắc địa khi sở hữu 4 mặt tiền gồm Phạm Ngũ Lão, Phó Đức Chính, Lê Thị Hồng Gấm, Calmette thuộc trung tâm quận 1.

Theo thông tin giới thiệu từ Bitexco, dự án có tổng diện tích 8.600 m2 và diện tích sàn xây dựng khoảng 180.000 m2, bao gồm hai tòa tháp được nối với nhau bằng khối đế và được bố trí cách xa nhau. Đây cũng là dự án đầu tiên tại Việt Nam xây dựng 6 tầng hầm.

Tòa tháp phía Tây của dự án cao 55 tầng, bao gồm các tầng văn phòng cho thuê ở nửa dưới và khách sạn ở nửa trên. Tháp phía Đông cao 48 tầng, bao gồm các căn hộ, với dịch vụ cung cấp bởi khu khách sạn thông qua kết nối phần đế và tầng hầm.

Dự kiến khi hoàn thành vào năm 2024, The Spirit of Saigon sẽ cung cấp ra thị trường hơn 31.800 m2 sàn bán lẻ, 17.300 m2 sàn văn phòng cho thuê, khoảng 250 phòng khách sạn và 350 căn hộ. Các căn hộ có diện tích từ 90 m2 – 275 m2.

Lần đổi tên thứ 2

Dự án từng có thời gian dài ngừng thi công và được khởi động lại từ tháng 6/2020. Kể từ thời điểm này, Saigon Glory liên tục huy động vốn qua kênh trái phiếu với tổng giá trị khoảng 10.000 tỷ đồng và các đợt phát hành đều do Ngân hàng TMCP Kỹ Thương (Techcombank) đứng ra thu xếp. Cũng từ giữa năm 2020, Bitexco đã thế chấp 100% vốn (7.000 tỷ đồng) của Saigon Glory tại Techcombank khối ngân hàng bán buôn miền Nam.

Ngày 31/12/2020, Saigon Glory đã ký các hợp đồng chuyển nhượng diện tích mục tiêu tại The Spirit of Saigon cho hai pháp nhân liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát gồm Công ty cổ phần Đầu tư Smart Dragon và Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Nhật Quang.

Cuối tháng 1/2021, Smart Dragon và Nhật Quang đã dùng các hợp đồng nói trên và các tài sản liên quan đến một phần dự án The Spirit of Saigon thế chấp tại Techcombank khối khách hàng doanh nghiệp quy mô vừa, đảm bảo cho hai lô trái phiếu có tổng giá trị hơn 4.000 tỷ đồng.

Cùng thời điểm này, Saigon Glory cũng thế chấp dự án thành phần của The Spirit of Saigon tại cùng ngân hàng.

Đầu năm 2022, thị trường bất động sản TP.HCM xuất hiện bộ đôi mới gồm Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Masterise Homes (thành viên của Masterise Group) và CTCP Đầu tư Xây dựng Newtecons thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các dự án cao cấp.

Đơn cử như tại dự án Grand Marina Saigon (số 2 Tôn Đức Thắng, quận 1, TP HCM) hay Masteri Waterfront (ở Đại đô thị Vinhomes Ocean Park, TP Hà Nội) đều do Masterise Homes làm đơn vị phát triển và Newtecons lần lượt làm nhà thầu chính, tổng thầu thiết kế và thi công.

Hai doanh nghiệp này gây bất ngờ cho thị trường khi tiếp tục xuất hiện tại dự án The Spirit of Saigon. Thông tin giới thiệu trước dự án cho thấy, Newtecons tham gia dự án với vai trò nhà thầu chính. Xung quanh dự án được bao bọc bởi những biển quảng cáo mang thương hiệu Masterise Homes. Đồng thời, The Spirit of Saigon đã được đổi tên thành One Central HCM.

Trước đó, nhà thầu Newtecons cũng đã tổ chức lễ khởi công ‘lần 2’ tổ hợp này. Thông tin từ sự kiện này cho thấy, dự án One Central HCM do Công Ty TNHH Saigon Glory làm chủ đầu tư, Tập Đoàn Masterise phát triển dự án và Newtecons là nhà thầu chính.

Sau khởi công, dự án sẽ được tiến hành thi công và hoàn thiện tòa tháp phía tây cao 56 tầng bao gồm các tầng văn phòng cho thuê, khách sạn và tháp phía đông cao 47 tầng bao gồm các căn hộ cao cấp.

Tuy nhiên, theo quan sát từ đầu năm 2022 đến nay, dự án này dường như đang trong trạng thái ngưng xây dựng, trên công trường không một bóng công nhân. Đặc biệt, toàn bộ biển hiệu có liên quan đến Masterise Homes đã được tháo gỡ khỏi tường rào dự án này!

Từ The Spirit of Saigon đến One Central HCM thành The Pearl và gì nữa...?

Một bất ngờ khác, vào đầu tháng 9/2022, cái tên Viva Land đã được thay thế mới hoàn toàn tại dự án đầy thăng trầm này. Một lần nữa, Viva Land đã đổi tên dự án này thành The Pearl! Tuy nhiên, sau khi các biển hiệu bao quanh dự án được Viva Land dựng lên với cái tên hoàn toàn mới thì kể từ thời điểm đó, toàn bộ dự án này lại bị "đắp chiếu" đến nay, không một bóng người thi công!

Liên quan đến việc bàn giao tài sản bảo đảm của trái phiếu Saigon Glory, ngày 06/10/2023, Công ty Saigon Glory (Tổ chức phát hành) đã tham dự cuộc họp ba bên với Ngân hàng Techcombank và Chứng khoán Tân Việt (TVSI) để trao đổi, làm rõ về quy trình bàn giao tài sản đảm bảo dự án The Spirit of Saigon nhằm phối hợp thực hiện công tác bàn giao nhanh chóng, hiệu quả.

Hiện nay, Saigon Glory đang thực hiện việc rà soát phân nhóm hồ sơ bàn giao, tuy nhiên do một số khó khăn nên tổ chức phát hành đề nghị dời lịch bàn giao các hồ sơ liên quan đến khi các nội dung nói trên đã được các bên làm rõ, mục tiêu là có thể thực hiện trước ngày 31/11/2023.

Theo Vietnamfinance