Tân An sẽ mở rộng địa giới, nhiều xã sắp lên cấp thành phố

Việc mở rộng địa giới hành chính của Tân An - trung tâm hành chính của Long An - cũng nhằm đảm bảo tiêu chuẩn diện tích tự nhiên.



Thành phố Tân An sẽ mở rộng địa giới hành chính. Ảnh: Đài Phát thanh Truyền hình Long An





Hôm nay (ngày 11/1), Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An cho biết đã gửi văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho chủ trương triển khai lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung đô thị Tân An đến năm 2045. Phạm vi lập quy hoạch gồm toàn bộ ranh giới hành chính của Tân An và một số xã của Thủ Thừa, Tân Trụ và Châu Thành.

Phần mở rộng sẽ gồm một phần xã Bình Thạnh, Nhị Thành của huyện Thủ Thừa; toàn bộ địa giới hành chính xã Tân Bình, Quê Mỹ Thạnh, Lạc Tấn, Bình Lãng của huyện Tân Trụ; toàn bộ địa giới hành chính xã Bình Quới, Hòa Phú, Vĩnh Công của huyện Châu Thành.



Xã Lạc Tấn, huyện Tân Trụ. Ảnh: Đài Phát thanh Truyền hình Long An

Quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định: “Thành phố Tân An đến năm 2030 là đô thị loại I; là trung tâm chính trị - hành chính - đô thị hạt nhân - đô thị vệ tinh của Thành phố Hồ Chí Minh; là trung tâm thương mại, dịch vụ, công nghiệp công nghệ cao, hiện đại phía Đông Bắc của vùng đồng bằng sông Cửu Long; là đô thị cửa ngõ giữa vùng Đông Nam Bộ và vùng đồng bằng sông Cửu Long”. Đồng thời, thành phố Tân An sẽ đảm bảo diện tích tự nhiên từ 150 km2 trở lên.

Hiện nay, Long An chỉ có duy nhất một thành phố cấp tỉnh là Tân An. Trong khi đó, Bình Dương (cũng nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam) đang có 4 thành phố cấp tỉnh là Thủ Dầu Một, Dĩ An, Thuận An và Tân Uyên và sắp lập thành phố thứ 5 (Bến Cát).

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam gồm 2 thành phố là Vũng Tàu và Bà Rịa; dự kiến thị xã Phú Mỹ sẽ trở thành thành phố thứ ba vào năm 2025. Tỉnh Đồng Nai cũng đã gồm 2 thành phố là Biên Hòa và Long Khánh.