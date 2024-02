Tân Sơn Nhất đón gần ngàn chuyến bay ngày mùng 8, phát sinh delay

Theo số liệu của sân bay Tân Sơn Nhất, 969 chuyến bay hôm nay gồm 343 chuyến quốc nội, 143 chuyến quốc tế, 483 chuyến bay đến (có 344 chuyến quốc nội và 139 chuyến quốc tế).

Trong tổng số hơn 154.000 khách trong ngày, thời gian cao điểm có lượng khách đến ở nhà ga quốc nội nhiều nhất là 9 - 11 giờ và vào buổi chiều và tối.

Hành khách tại khu vực nhận hành lý ở sân bay Tân Sơn Nhất dịp Tết 2024. Ảnh do Tân Sơn Nhất cung cấp





Do quá đông khách dồn về trong thứ Bảy 17/2, các chuyến đến nội địa từ miền Trung và Bắc phải chịu delay. Cũng do quá đông hành khách, việc nhận hành lý cũng tốn rất nhiều thời gian chờ đợi. Do số lượng khách quốc nội vượt trội so với quốc tế, khu vực nhà ga quốc nội quá tải thấy rõ.

Không ít hành khách nội địa phản ánh họ phải mất cả nứa giờ mới lấy được hành lý từ băng chuyền tại ga quốc nội.

Lãnh đạo sân bay Tân Sơn Nhất cho biết đã bố trí phân luồng khách tại khâu nhận và trả hành lý. Ngoài ra, sân bay cũng bố trí đầy đủ nhân viên trực băng chuyền hành lý, hỗ trợ giải tỏa hành lý trên băng chuyền; bố trí băng chuyền hành lý linh hoạt dựa trên việc giám sát camera...

Dự báo Tân Sơn Nhất vẫn sẽ tiếp tục đón nhiều chuyến bay khác trong ngày mai 18/2 vì là Chủ Nhật.