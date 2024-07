Tăng trưởng tín dụng, một nhà băng đạt doanh thu hơn 10.300 tỷ đồng trong 6 tháng

Ngân hàng Quốc Tế (VIB) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024. Cụ thể, đơn vị đạt tổng doanh thu hơn 10.350 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ. Huy động vốn và dư nợ tăng ở mức 5%, tương đương mức trung bình ngành. Lợi nhuận trước thuế đạt 4.600 tỷ, tương ứng tỷ suất lợi nhuận trên vốn (ROE) đạt mức 21%, ở nhóm đầu ngành.



Ngân hàng đã hoàn tất chi trả 12,5% cổ tức bằng tiền mặt và dự kiến hoàn thành chi trả 17% cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu cùng với hơn 11 triệu cổ phiếu thưởng ESOP cho cán bộ nhân viên trong quý 3.

Tính đến 30/6/2024, tổng tài sản VIB đạt hơn 431.000 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm. Huy động vốn tăng 5%, cao hơn so với trung bình ngành ngân hàng chỉ 1,5%. Dư nợ tín dụng tính đến hết quý 2 đạt gần 280.000 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm, tăng trưởng cả ở 4 mảng phân khúc trọng tâm là bán lẻ, khách hàng doanh nghiệp, SME và định chế tài chính.

VIB được cấp hạn mức tín dụng ở nhóm lớn nhất, trên 16% cho năm 2024 và hiện là một trong những ngân hàng còn dư địa tăng trưởng tín dụng cao nhất ngành trong 6 tháng cuối năm.

VIB đạt doanh thu 10.350 tỷ trong 6 tháng đầu năm. Ảnh: VIB

Trong bối cảnh cầu tín dụng có cải thiện nhưng vẫn còn yếu, VIB duy trì chiến lược thận trọng, đảm bảo cân bằng giữa mục tiêu tăng trưởng, chất lượng tín dụng và hiệu quả hoạt động. Tỷ lệ nợ xấu ngân hàng đi ngang ở mức 2,4%. Nợ nhóm 2 giảm gần 2.900 tỷ trong quý 2 và giảm 17% so với đầu năm.

VIB tiếp tục là một trong những ngân hàng có rủi ro tín dụng tập trung thấp nhất thị trường với tỷ trọng dư nợ bán lẻ chiếm đến trên 82% tổng danh mục cho vay. Trong đó, trên 90% khoản vay bán lẻ có tài sản đảm bảo chủ yếu là nhà ở, đất ở với đầy đủ pháp lý và có tính thanh khoản tốt.

Ngoài ra, ngân hàng có số dư đầu tư trái phiếu doanh nghiệp ở nhóm thấp nhất ngành và chỉ chiếm 0,2% tổng dư nợ tín dụng. Trong đó, toàn bộ trái phiếu đều thuộc lĩnh vực sản xuất, thương mại và tiêu dùng. Trong hơn 4 năm qua, VIB có số dư bằng không đối với các mảng tín dụng cho BOT, năng lượng tái tạo, bảo lãnh trái phiếu doanh nghiệp và đầu tư trái phiếu bất động sản.

Đáng chú ý, VIB là một trong số ít ngân hàng có số dư các khoản lãi, phí phải thu rất thấp, ở mức khoảng 2.600 tỷ, giảm 28% so với cuối năm 2023 và chỉ chiếm khoảng 0,6% tổng tài sản so với nhiều ngân hàng, tỷ lệ này ở mức 1%-2%, cá biệt lên đến 3%. Điều này thể hiện chất lượng doanh thu được ghi nhận trên báo cáo tài chính và tính chất thận trọng trong hạch toán tín dụng bán lẻ của VIB.

Đơn vị đã chi trả cổ tức và cổ phiếu thưởng 29,5% trong năm 2024, thông qua tỷ lệ sở hữu tối đa cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài là 4,99% vốn điều lệ.

Trong 6 tháng đầu năm, VIB đã hoàn tất 2 đợt chi trả cổ tức tiền mặt với tổng mức cổ tức tương ứng 12,5% vốn điều lệ. Hiện tại, VIB đang triển khai các thủ tục chi trả 17% bằng cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu cùng 11 triệu cổ phiếu thưởng ESOP cho gần 2.000 cán bộ nhân viên trong quý III.