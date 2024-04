Nhập thêm 70.000 tấn khí thiên nhiên hóa lỏng phục vụ phát điện trong giai đoạn cao điểm

LNG có thành phần chủ yếu là khí mê-tan CH4 (đến 95%), được làm lạnh tại nhiệt độ -162 độ C để chuyển sang thể lỏng nhằm bảo đảm sức chứa cao hơn rất nhiều so với khí thiên nhiên nén (CNG) để tạo điều kiện thuận tiện cho vận chuyển và tích trữ.

Trong nhiệt điện, LNG được sử dụng làm nhiên liệu thay thế cho dầu diesel. LNG có lượng phát thải carbon ít hơn 45% so với điện than, ít hơn 30% so với đốt dầu, đồng thời giảm tới 90% lượng NOx, nhờ đó giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực lên môi trường và bầu khí quyển. Điện khí LNG còn có ưu điểm linh hoạt, đảm bảo nguồn cung không bị gián đoạn do yếu tố thời tiết, yếu tố có thể ảnh hưởng đến các dự án điện mặt trời và điện gió.