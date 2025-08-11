Thiếu niên 15 tuổi trở thành triệu phú nhờ bán trò chơi mà cậu phát minh ra khi mới 7 tuổi

Alex Butler - người phát minh ra trò chơi Taco vs. Burrito. Ảnh Dexerto

Trò chơi mang tên Taco vs. Burrito thách thức người chơi tạo ra “bữa ăn” ngon nhất trong chiếc taco hoặc burrito của mình, đồng thời có nhiều cách để phá hoại đối thủ như “kiểm tra an toàn thực phẩm bất ngờ” hay những trở ngại khác.

Tựa game gốc đã giúp gia đình Butler kiếm về hàng triệu USD trước khi bán lại cho PlayMonster – công ty sở hữu nhiều trò chơi bài và boardgame (trò chơi bàn cờ). Dù giá bán không được tiết lộ, Alex gần như chắc chắn đã trở thành triệu phú nhờ ý tưởng của mình.

Trò chơi Taco vs. Burrito đã biến một thiếu niên 15 tuổi trở thành triệu phú. Ảnh Dexerto

Điều gây bất ngờ là cậu không quá lưu luyến với “đứa con tinh thần” này. Trả lời Seattle Times về việc bán trò chơi, Alex nói: “Nó không quá quan trọng với tôi. Tôi chỉ muốn kiếm được nhiều tiền nhất có thể".

Cậu thẳng thắn cho biết sẽ dùng số tiền đó để theo đuổi ước mơ làm nhà sản xuất âm nhạc và tận hưởng cuộc sống, thay vì làm việc văn phòng.

Alex cũng nhấn mạnh cậu không muốn để một thành công duy nhất định hình cả cuộc đời và đang lên nhiều kế hoạch khác. Chia sẻ về việc muốn dành cho mình phần thưởng gì, Alex nhấn mạnh, thứ mà cậu muốn nhất là một chiếc xe thể thao hạng sang Lamborghini.