Labubu và cơn nghiện tiêu dùng nhấn chìm hy vọng chặn đứng đại dịch nhựa toàn cầu: Trung Quốc trở thành tâm bão

Labubu, một món đồ chơi nhồi bông hình yêu tinh với đôi tai nhọn và chín chiếc răng cưa, đã trở thành một hiện tượng toàn cầu. Đồ chơi này chủ yếu được làm từ polyester và polyvinyl chloride. Ảnh Straitstimes.

Khi các chính phủ trên thế giới họp tại Geneva trong tuần này để đàm phán về một hiệp ước nhằm kiềm chế làn sóng rác thải nhựa đang gia tăng. Nhưng một làn sóng khác – đến từ các tập đoàn dầu khí và cơn sốt tiêu dùng – đang đe dọa nhấn chìm mọi nỗ lực này.

Labubu – một loại búp bê nhồi bông hình yêu tinh với đôi tai nhọn và hàm răng sắc nhọn – đã trở thành hiện tượng toàn cầu. Nhưng ít ai biết rằng phía sau vẻ ngoài dễ thương ấy là một sự thật đáng lo ngại: những món đồ chơi này được sản xuất chủ yếu từ polyester và polyvinyl chloride (PVC) – hai loại polymer có nguồn gốc từ dầu mỏ và khó phân hủy sinh học.

Sự bùng nổ tiêu dùng đối với những món đồ chơi như Labubu đang thổi bùng nhu cầu sản xuất nhựa toàn cầu – đúng vào thời điểm mà cộng đồng quốc tế đang nỗ lực tìm cách cắt giảm.

“Địa chấn” mới ở Trung Quốc

Trung Quốc hiện đã trở thành tâm chấn mới của cuộc khủng hoảng nhựa. Từ các nhà máy lọc dầu ở Ninh Ba cho tới các dây chuyền sản xuất đồ chơi ở Quảng Đông, làn sóng đầu tư vào sản xuất polymer đang tăng mạnh.

Thay vì cắt giảm sản lượng để hỗ trợ mục tiêu của Liên Hợp Quốc trong việc giảm ô nhiễm nhựa, các công ty dầu khí lại đang đổ vốn lớn vào xây dựng thêm nhà máy hóa dầu – chủ yếu để sản xuất các loại nhựa sử dụng một lần và nguyên liệu cho ngành hàng tiêu dùng.

Hiện tại, khoảng 99% nhựa toàn cầu được làm từ nhiên liệu hóa thạch. Và khi nhu cầu nhiên liệu cho xe cộ dần suy giảm do xu hướng chuyển sang năng lượng sạch, các tập đoàn dầu mỏ đang coi nhựa là “phao cứu sinh” để duy trì lợi nhuận.

Cơn nghiện nhựa khó dứt

Việc sản xuất nhựa tăng nhanh không chỉ bắt nguồn từ nguồn cung, mà còn bởi nhu cầu tiêu dùng không ngừng tăng cao. Các sản phẩm như Labubu – từng chỉ là món đồ chơi ngách – nay đã trở thành biểu tượng văn hóa đại chúng với lượng người hâm mộ khổng lồ, đặc biệt là tại Trung Quốc và các nước châu Á.

Điều này thúc đẩy các doanh nghiệp sản xuất ra nhiều sản phẩm tương tự, kéo theo nhu cầu nguyên liệu nhựa tăng vọt.

Một mặt, các chính phủ đang cam kết cắt giảm nhựa – với mục tiêu xây dựng một hiệp ước ràng buộc pháp lý về nhựa toàn cầu vào năm tới. Mặt khác, người tiêu dùng lại tiếp tục đổ xô đi săn những món hàng thời thượng làm từ nhựa.

Mâu thuẫn lớn trong nỗ lực toàn cầu

Các nhà đàm phán tại Geneva đang phải đối mặt với một bài toán nan giải: lLàm sao để vừa bảo vệ môi trường, vừa không cản trở tăng trưởng kinh tế và tiêu dùng.

Trong khi đó, các tập đoàn hóa dầu – từ ExxonMobil đến Sinopec – đang đầu tư hàng chục tỷ USD vào các tổ hợp hóa dầu để tăng cường sản xuất polymer. Trung Quốc hiện chiếm hơn 50% năng lực sản xuất polymer mới toàn cầu trong thập kỷ tới.

Điều này đặt ra câu hỏi: Liệu những nỗ lực quốc tế có đủ sức để ngăn chặn làn sóng nhựa đang ập đến?

Hy vọng nào cho tương lai?

Để ngăn chặn tình trạng ô nhiễm nhựa, cần không chỉ có cam kết của chính phủ mà còn phải thay đổi hành vi tiêu dùng của người dân – nhất là trong bối cảnh các sản phẩm như Labubu đang ngày càng phổ biến.

Nếu không kiểm soát được cơn nghiện tiêu dùng và đà mở rộng sản xuất của ngành hóa dầu, hiệp ước chống ô nhiễm nhựa sẽ chỉ là tờ giấy không có giá trị thực tiễn.