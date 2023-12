Sản phẩm nào giảm giá 90% tại sự kiện khuyến mãi hàng hiệu ở TP.HCM?

17/12/2023 11:54 AM (GMT+7)

Sự kiện Khuyến mãi hàng hiệu (Flash Sale Holiday) đợt 2 do Sở Công Thương TP.HCM và UBND quận 1 tổ chức đang diễn ra tại trung tâm thương mại Union Square, quận 1. Nằm ngay trung tâm thành phố với các mặt tiền hướng ra đường Đồng Khởi và đường đi bộ Nguyễn Huệ, sự kiện thu hút không chỉ người dân mà cả khách du lịch cùng săn sale.



Theo Sở Công Thương TP.HCM, có hơn 400 nhãn hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước sẽ giảm giá tới 90% tại sự kiện khuyến mãi hàng hiệu này.

Người dân, du khách săn hàng giảm giá tại Sự kiện Khuyến mãi hàng hiệu diễn ra ở TP.HCM. Ảnh: Phúc Minh

Hàng loạt sản phẩm có thương hiệu uy tín như New Balance, Chloe, Verchini, Adidas, Moschino, Lacoste, Micheal Kors, Reebok, Puma, Owen, Vera, Casio, Ecco, An Phước… đều có mặt. Mức giảm giá phổ biến 50%. Khách hàng được giảm thêm khi thanh toán không tiền mặt.

Đi tìm những sản phẩm giảm giá nhiều nhất tại sự kiện, chúng tôi không thấy nhiều sản phẩm được giảm giá 70% trở lên. Chỉ một số nhãn hàng lớn của Việt Nam áp dụng mức giảm giá này. Nhưng số lượng sản phẩm cũng không đa dạng về mẫu mã, kiểu dáng, kích cỡ.

Thương hiệu thời An Phước - Pierre Cardin, bán đồng giá sản phẩm áo sơ mi từ hơn 300.000 đồng/áo cho An Phước, sản phẩm Pierre Cardin đắt hơn. So với giá gốc, các sản phẩm này giảm khoảng 70%.

Một số mẫu áo vest, quần tây của An Phước - Pierre Cardin sau khi giảm sâu cũng còn hơn 1 triệu đồng. Dù vậy, mẫu mã không nhiều.

Giày thể thao các loại giảm giá 50%. Ảnh: Phúc Minh

Thương hiệu thời trang nam Owen trưng bày hàng giảm giá 70% gồm áo sơ mi, quần tây nhưng không nhiều, lẻ size và sản xuất từ vài năm trước. Sản phẩm sau khi giảm giá chỉ còn từ hơn 100.000 đồng.

Đây cũng là một trong số ít thương hiệu tung giảm giá 90%. Hỏi nhân viên, nhân viên cho biết sản phẩm giảm 90% là cà vạt. Giá sau khi giảm chỉ còn từ 15.000 - 20.000 đồng/chiếc.

“Có khách mua đến cả chục chiếc. Số lượng nhiều và mẫu mã đa dạng nên được ưa chuộng. Hàng cũng còn nhiều, tụi em liên tục bày ra cho khách”, nữ nhân viên nói.

Đồng hồ, cà vạt là những sản phẩm giảm giá 80-90% tại sự kiện khuyến mãi hàng hiệu ở TP.HCM. Ảnh: Phúc Minh

Một nhà phân phối đồng hồ tung giảm giá 80% cho khá nhiều mẫu của các thương hiệu trên thế giới. Giá sau khuyến mãi chỉ còn từ 500.000 - 700.000 đồng. Sản phẩm giảm giá 80% được bảo hành 1 năm. Nhân viên cho biết bình thường tại cửa hàng, các sản phẩm này giảm giá 50-60% nhưng sự kiện này được giảm lên tới 80%.

Ông Nguyễn Văn Thành (ngụ quận 5) khoe chiếc đồng hồ của một thương hiệu đến từ Mỹ chỉ 700.000 đồng, trong khi giá gốc niêm yết 3,5 triệu đồng.

“Tôi rất hài lòng với chiếc đồng hồ này. Cuối năm, Tết tới, rất đúng lúc để sắm chiếc đồng hồ mới”, ông Thành cười, nói.

Nhiều gian hàng, thương hiệu bán đồng giá từ 99.000 đồng, 199.000 đồng, 299.000 đồng đối với quần áo, giày dép, túi xách và mỹ phẩm.

Đợt này, nhiều nhãn hiệu thuộc các ngành hàng gia dụng, chăn ga gối nệm cũng tham gia chương trình khuyến mãi hàng hiệu và được nhiều bà nội trợ yêu thích vào dịp cuối năm.

Chăn ra gối nệm cũng giảm giá sâu. Ảnh: Phúc Minh

Tuy vậy, nhiều mặt hàng, thương hiệu, nhất là những sản phẩm mới nhất chỉ giảm giá 20 - 30% nên nhiều khách mất hứng.



Năm 2023, Sở Công Thương TP.HCM tổ chức 2 chương trình Khuyến mãi hàng hiệu. Sự kiện Khuyến mãi hàng hiệu đợt 1 diễn ra từ ngày 8-10/9 tại khách sạn Tân Sơn Nhất với quy mô 1.300m2, tương đương 60 gian hàng của gần 20 doanh nghiệp tham gia với hơn 120 thương hiệu nổi tiếng. Đợt 1 có gần 1.500 khách hàng đến tham quan, mua sắm tại sự kiện với tổng doanh thu bán hàng trên 95 tỷ đồng.

Sự kiện Khuyến mãi hàng hiệu đợt 2 tăng quy mô khoảng 3 lần so với đợt 1. Khu vực giảm giá có diện tích lên đến hơn 3.000m2, tương đương 170 gian hàng đến từ 60 doanh nghiệp với hơn 400 thương hiệu uy tín trong và ngoài nước.