Tổ hợp ăn uống, mua sắm mới tại Thủ Đức trước khi lên cao tốc đi Vũng Tàu, Phan Thiết

Mới ra mắt một tuần qua, tổ hợp mua sắm ăn uống đa dịch vụ GooGoo trên đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long B, TP.Thủ Đức đã bắt đầu thu hút khách vì sự tiện lợi, đáp ứng được nhiều nhu cầu như mua sắm, ăn uống tại cùng một điểm đến.



Đáng chú ý, tổ hợp này còn nằm ngay đường lên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, và xa hơn là cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết nên được nhiều gia đình chọn dùng bữa trước khi lên đường du lịch Vũng Tàu, Phan Thiết.

ẨM THỰC, CÀ PHÊ, BÁNH NGỌT CÔNG THỨC ĐỘC QUYỀN

Trung tâm này hoạt động theo mô hình “One-stop shopping” (điểm mua sắm một trạm), tức cung cấp tất cả dịch vụ từ mua sắm, ẩm thực và giải trí tại một điểm đến. Mô hình này hiện phổ biến chủ yếu ở lĩnh vực bán lẻ. Khách hàng được trải nghiệm nhiều dịch vụ, tiện ích chỉ tại một điểm đến như ăn uống, mua sắm, giải trí để vừa tiết kiệm thời gian, chi phí và có trải nghiệm trọn vẹn.

"Giao diện" tổ hợp mua sắm ăn uống đa dịch vụ GooGoo trên đường Đỗ Xuân Hợp, trước khi lên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Ảnh: H.Yến

Ghi nhận của Thế Giới Tiếp Thị cho thấy hiện GooGoo có 3 dịch vụ chính là ăn uống tại nhà hàng - cà phê; bánh ngọt các loại với thương hiệu riêng của trung tâm; siêu thị chuyên bán thực phẩm an toàn dinh dưỡng.

“Trong tương lai, chúng tôi sẽ phát triển thêm 2 sản phẩm tiện ích và bổ trợ khác, hướng tới phát triển hệ sinh thái ngày càng mở rộng và đa dạng dịch vụ”, đại diện GooGoo cho biết.

Khu vực nhà hàng, cà phê đang là điểm nhấn của thương hiệu mới này khi vừa có không gian riêng theo phong cách sang trọng, tinh tế. Món ăn đa dạng với phở sườn bò, má heo nướng muối ớt, miến xào cua sốt tiêu, trà chiều và các combo đặc biệt của riêng thương hiệu.

Không gian nhà hàng - cà phê của GooGoo. Ảnh: Hồng Phúc

Cà phê cũng là một thế mạnh của thương hiệu này khi được chọn lọc từ nguồn cà phê an toàn, chế biến tại xưởng theo công thức và đơn đặt hàng riêng như cà phê sốt chocolate, cà phê kem trứng.

Theo giới thiệu, món cà phê kem trứng được làm từ trứng gà thảo dược, gà được nuôi trong môi trường sạch và ăn kèm các loại thảo dược. Dản phẩm trứng gà thảo dược cũng được bán tại khu vực mua sắm của trung tâm.

Khu vực bánh ngọt nổi bật với bánh mì hoa cúc, bánh mì nướng nửa lửa, bánh mì men tươi, một số dòng bánh ăn kiêng dinh dưỡng như bánh yến mạch ngũ hạt, bánh mì chuối hạt chia được làm bởi công thức độc quyền.

SIÊU THỊ "3 SẴN SÀNG"

Mảnh ghép thứ ba không thể thiếu tại tổ hợp đa dịch vụ này chính là mua sắm. Khu vực siêu thị nổi trội có 3 dòng sản phẩm tiện lợi lối sống đô thị.

Thứ nhất, “Ready to eat” (sẵn sàng thưởng thức), khách hàng có thể sử dụng ngay sản phẩm tươi trồng theo công nghệ sinh học, đặc sản vùng miền.

Khu vực siêu thị cung cấp đầy đủ thực phẩm, mặt hàng tiêu dùng thiết yếu. Ảnh: Hồng Phúc

Thứ hai là “Ready to cook” (sẵn sàng vào bếp chế biến), các món ăn được nêm nếm để tạo nên hương vị rất riêng, sẵn sàng để chế biến ngay khi mua về.

Đặc biệt, khu vực “Ready to bake” (sẵn sàng nướng bánh) sẽ ghi điểm ngay với những người có sở thích làm bánh. Khách có thể chọn combo “Ready to bake” để trổ tài cùng bạn bè và gia đình ngay chính căn bếp của mình, mà hương vị vẫn vẹn nguyên và ngon như tại nhà hàng.

Những ngày qua, lượng khách kết hợp mua sắm và ăn uống tại trung tâm mua sắm này khá đông.

Bà Đào Phương Dung - Giám đốc trung mua sắm ăn uống đa dịch vụ GooGoo, cho biết so với các mô hình trung tâm thương mại khác, các dịch vụ tại đây đều do doanh nghiệp cung cấp và quản lý. Do đó, chất lượng giữa các dịch vụ sẽ được đồng nhất và đảm bảo mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

Mô hình “One-stop shopping” đang dần phổ biến tại Việt Nam, tuy nhiên, hiện nay chỉ mới tập trung mạnh ở các trung tâm thương mại quy mô lớn. Trong khi đó, các mô hình bán lẻ quy mô nhỏ hơn vẫn chỉ dừng ở hình thức siêu thị mini, chưa tích hợp nhà hàng, ăn uống.

Mô hình “One-stop shopping” ở quy mô nhỏ hơn trung tâm thương mại tại TP.HCM chưa phổ biến, nhưng sẽ nhiều tiềm năng do người tiêu dùng có xu hướng ngày càng ưu tiên sự tiện lợi trong mua sắm và trải nghiệm các dịch vụ.