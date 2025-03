Sáng 10/3, qua quan sát của PV TGTT tại Quảng trường Phạm Văn Đồng, TP.Quảng Ngãi, địa điểm chính tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Khởi Nghĩa Ba Tơ và 50 năm ngày Giải phóng tỉnh Quảng Ngãi, rất nhiều lao động và công nhân đang khẩn trương hoàn thành phần việc cuối cùng.

Một khu vực sân khấu tại khu vực diễn ra lễ tại Quảng trường Phạm Văn Đồng.Ảnh: NT

Đặc biệt đối với phần lắp đặt sân khấu, cơ bản đã xong hiện công nhân đảm nhận đang chỉnh sửa lại các hàng ghế ngồi và phần trang trí âm thanh, ánh sáng…

Cùng với công nhân, lực lượng an ninh bảo vệ, Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng đã có mặt để kiểm tra, rà soát lại các vị trí, phần việc phụ trách được giao để đảm bảo trật tự và an toàn tuyệt đối trong thời gian trước, trong và sau buổi lễ.

Được biết vào hôm qua, ngày 9/10 cùng một số vị trí khác, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang cũng đã đến kiểm tra tại Quảng trường Phạm Văn Đồng.

Video: Toàn cảnh địa điểm chính tổ chức đại lễ của tỉnh Quảng Ngãi trước giờ “G”.

Ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực trong việc chuẩn bị cho buổi lễ của các cấp, ngành và đơn vị liên quan, người đứng đầu chính quyền tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu đơn vị và lực lượng tham gia tổ chức sự kiện, phải phối hợp chặt chẽ để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho khách mời và người dân đến xem.

Triển khai phương án đảm bảo an toàn phòng, chống cháy nổ và các tình huống phát sinh khác. Bố trí người hướng dẫn đại biểu và người dân ngồi đúng vị trí; phân luồng, sắp xếp nơi đậu phương tiện…

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang tại buổi kiểm tra Quảng trường Phạm Văn Đồng vào ngày 9/2/2025.Ảnh: BS

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang một lần nữa nhấn mạnh, Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Khởi nghĩa Ba Tơ và 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Ngãi là sự kiện đặc biệt quan trọng của tỉnh trong năm 2025.

Vì vậy tất cả các cấp ngành, lực lượng và đơn vị tham gia phải chuẩn bị kỹ, chu đáo và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho sự kiện quan trọng này, không được để bất kỳ sai sót nào xảy ra.

Chương trình chính thức của Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Khởi nghĩa Ba Tơ và 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Ngãi, sẽ diễn ra vào tối 12/3/2025 tại Quảng trường Phạm Văn Đồng, TP.Quảng Ngãi.

Sân khấu chính của buổi lễ tại Quảng trường Phạm Văn Đồng.Ảnh: CX - Phan Anh Icr.

Cùng với những hoạt động quan trọng khác, tại buổi lễ này Quảng Ngãi sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa tầm thấp.