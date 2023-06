Top các bãi biển tuyệt nhất thế giới thúc đẩy nguồn cảm hứng du lịch hè 2023

03/06/2023 8:00 AM (GMT+7)

Du khách thích thú trải nghiệm Hidden beach - vịnh nhỏ hoang sơ với bãi cát trắng lấp lánh và làn nước trong vắt như pha lê - là một trong những bãi biển đẹp nhất Philippines. Ảnh: Helloelnido

Danh sách mới 50 bãi biển tuyệt nhất thế giới (50 Best Beaches in the World) vừa được nhãn hàng Banana Boat của Mỹ công bố hôm 17/5. Danh sách này dựa trên bình chọn của hơn 750 chuyên gia, đại sứ du lịch, nhà báo và nhân vật có tầm ảnh hưởng rộng.

Các bãi biển được xếp hạng theo 5 tiêu chí: Thiên nhiên hoang sơ tuyệt đối; độ xa xôi; khả năng (sử dụng để) bơi lội; số ngày nắng và nhiệt độ trung bình hàng năm.

"Nghiên cứu của chúng tôi diễn ra vào thời điểm nhiều du khách đang mơ ước về những kỳ nghỉ hè thú vị… Đây là cách độc đáo để du khách khám phá những "viên ngọc ẩn" thường bị công chúng bỏ qua, nhưng sẽ mang lại cho du khách nguồn cảm hứng tuyệt vời về các kỳ nghỉ bãi biển" - bà Tine Holst, người đồng xác lập danh sách 50 bãi biển tuyệt nhất thế giới chia sẻ.

"Đánh bại" nhiều bãi biển nổi tiếng được các cơ quan du lịch đề cử, Lucky bay (vịnh Lucky) của Australia (thuộc châu Đại Dương, còn gọi là châu Úc), cùng Anse Source d'Argent của Seychelles (châu Phi) và Hidden beach của Philippines (châu Á) vượt lên top 3 trong danh sách mới nhất 50 bãi biển tuyệt nhất thế giới.

Bãi biển vịnh Lucky của Australia được ca ngợi với vẻ đẹp của dải bờ biển hoang sơ cát trắng như tuyết, làn nước màu ngọc lam độc lạ. Ảnh: Getty

Du khách giao lưu cùng những chú kangaroo khá thân thiện trên bãi biển Lucky bay của Australia. Ảnh: Shutterstock

Lucky bay (vịnh Lucky), Australia

Lucky bay nằm trong Công viên Quốc gia Cape Le Grand, ở thị trấn Esperance trên bờ biển phía Nam, cách thủ phủ Perth của bang Western Australia khoảng 720km về phía Đông - Đông Nam. Lucky bay được bình chọn ở vị trí số 1 bởi sức cuốn hút của dải bờ biển hoang sơ dài 5km có những bãi cát trắng như tuyết tinh khôi nhất Australia, làn nước màu ngọc lam độc lạ, cùng sự hiện diện thú vị của loài kangaroo (chuột túi) hoang dã nhưng khá thân thiện với du khách.

"Cho dù du khách chỉ ghé thăm các chú kangaroo hay đến để thư giãn, lặn biển, chèo thuyền kayak, đi bộ… thì Lucky bay chính xác là bãi biển tuyệt nhất thế giới" - các chuyên gia lưu ý về bãi biển Lucky bay, nơi có tới 303 ngày nắng mỗi năm.

Bãi biển Anse Source d'Argent nổi tiếng ở phía tây nam quốc đảo Seychelles, là một trong những bãi biển được chụp ảnh nhiều nhất trên thế giới. Ảnh: Getty

Bãi biển Anse Source d'Argent, Seychelles

Quốc đảo Seychelles trên Ấn Độ Dương ở phía đông châu Phi, bao gồm 115 đảo. Trong đó đảo La Digue là điểm đến cuốn hút nhất với bãi biển Anse Source d'Argent nổi tiếng ở phía tây nam, là một trong những bãi biển được chụp ảnh nhiều nhất trên thế giới và nay được bình chọn vào vị trí số 2 trong danh sách 50 bãi biển tuyệt nhất thế giới.

"Anse Source d'Argent thật ngoạn mục với những khối đá granite đẹp nhất trên bờ biển và bãi cát màu phớt hồng, tương phản hoàn hảo với làn nước trong xanh như pha lê. Bãi biển này sẽ khiến du khách cảm thấy như lạc trôi vào bức tranh thiên đường" - các chuyên gia viết, đồng thời lưu ý du khách rằng dịp cao điểm du lịch mùa hè, bãi biển Anse Source d'Argent sẽ tấp nập hơn thường lệ.

Đúng như tên gọi Hidden Beach, bãi biển vẫn trong tình trạng nguyên sơ tuyệt đẹp này của Philippines gần như hoàn toàn tách biệt bởi nằm kín đáo sau những vách đá cao vút. Ảnh: Getty

Bãi biển Ẩn giấu (Hidden beach), Philippines

Chiếm vị trí thứ 3 là bãi biển Ẩn giấu (Hidden Beach) trên đảo Matinloc Elnido, ở cực bắc tỉnh đảo Palawan của Philippines. Để tới đây, du khách được tư vấn nên theo các tour đi thuyền, sau đó bơi qua vùng nước nông của một lỗ hổng nhỏ xuyên vách đá.

"Khi đã tới thiên đường có một không hai này, du khách sẽ không muốn dời đi. Với làn nước trong vắt như pha lê, được bao quanh bởi bờ cát trắng và những vách đá vôi sừng sững xanh mướt bóng cây, thì không còn gì để thắc mắc vì sao Hidden Beach được bình chọn là một trong những bãi biển tuyệt vời nhất" - các chuyên gia viết.

Pink beach (bãi biển Hồng) của Indonesia xếp thứ 13 trong danh sách mới 50 bãi biển tuyệt nhất thế giới. Ảnh: Weseektravel

Bãi biển Trunk bay ở quần đảo Virgin thuộc Mỹ, xếp thứ 6 trong danh sách mới 50 bãi biển tuyệt nhất thế giới. Ảnh: Expedia

Cũng lọt vào danh sách 50 bãi biển tuyệt nhất thế giới còn có 4 bãi biển châu Á khác, bao gồm: Pink beach (bãi biển Hồng), Indonesia - xếp thứ 13; Maya bay (vịnh Maya), Thái Lan (xếp thứ 22); Kelingking beach, Indonesia (xếp thứ 24) và Radhanagar beach, Ấn Độ (xếp thứ 47).

Có nhiều bãi biển nhất lọt vào danh sách này là: Australia với Lucky bay (thứ nhất); Whitehaven beach (thứ tư); Turquoise bay (thứ 17); Little Hellfire bay (thứ 28). Trong khi Mỹ cũng có 5 bãi biển là: Trunk bay ở quần đảo Virgin (thứ 6); Honopu beach, Hawaii (thứ 7); McWay beach, California (thứ 16); Lanikai beach, Hawaii (thứ 21) và Flamenco beach ở vùng biển Puerto Rico thuộc Mỹ (thứ 26).

Nguồn: Mirror, New Daily