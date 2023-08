TP.HCM sắp trình Thủ tướng chấm dứt thí điểm Ban Quản lý An toàn thực phẩm

Sở Nội vụ TP.HCM vừa có tờ trình gửi Chủ tịch UBND TP.HCM về việc chấm dứt thời gian thí điểm hoạt động của Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM.

Bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM, kiểm tra hoạt động kinh doanh tại chợ đầu mối Hóc Môn. Ảnh: TRẦN NGỌC

Theo đó, Sở Nội vụ đã trình UBND TP.HCM dự thảo tờ trình báo cáo Chính phủ, Thủ tướng quyết định chấm dứt thời gian thí điểm hoạt động của Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM kể từ ngày Sở An toàn thực phẩm TP được thành lập theo Nghị quyết của HĐND TP.

Dự kiến tờ trình thành lập Sở An toàn thực phẩm TP theo Nghị quyết 98/2023 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM sẽ được UBND TP trình HĐND TP thông qua trong năm nay.

Trước đó, cuối tháng 3, Thủ tướng đã quyết định kéo dài thời gian thí điểm hoạt động của Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM từ ngày 1-4 đến khi Thủ tướng quyết định mô hình hoạt động chính thức của Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.

Đến ngày 24-6, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 98, trong đó có nội dung cho phép HĐND TP.HCM thành lập Sở An toàn thực phẩm TP là cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP.

Theo đề án, việc thành lập Sở An toàn thực phẩm TP là tất yếu trong giai đoạn hiện nay, nhằm phát huy hơn nữa các hiệu quả đạt được từ mô hình thí điểm Ban Quản lý An toàn thực phẩm trước đó, khắc phục những hạn chế về mặt pháp lý.

Sở An toàn thực phẩm sẽ là đầu mối thống nhất, tập trung tổng hợp tham mưu và chịu trách nhiệm trước UBND TP về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm. Trao đổi, hợp tác từ phía đối tác nước ngoài, tham mưu UBND TP giải pháp quản lý An toàn thực phẩm đem lại hiệu quả cao, đáp ứng thực tiễn và nhu cầu hội nhập của TP.

Đây cũng là đầu mối thanh tra, kiểm tra các cơ sở của người dân với tần suất theo quy định, tránh chồng chéo và tình trạng mỗi năm một cơ sở, doanh nghiệp phải chịu sự thanh tra, kiểm tra của quá nhiều cơ quan quản lý nhà nước về An toàn thực phẩm.

Đáng chú ý, Sở An toàn thực phẩm còn là sự thống nhất một đầu mối thực hiện các thủ tục hành chính, cấp phép tạo sự thuận lợi, nhất quán, đồng bộ từ tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, cấp phép, quản lý, hậu kiểm, thanh tra... các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, các cơ sở dịch vụ ăn uống cũng như giám sát mối nguy, quản lý chất lượng thực phẩm…

Từ đó góp phần giảm thời gian, công sức, tiền của của người dân, tăng tỉ lệ hài lòng của người dân, chống tiêu cực, giảm phiền hà…

Theo PLO