Trung Quốc giảm nhập khẩu xi măng của Việt Nam, triển vọng của Vicem Hà Tiên ra sao?

Sản lượng tiêu thụ xi măng sẽ chạm đáy trong quý I/2024

Theo báo cáo triển vọng ngành Xi măng năm 2024 vừa được công bố, SSI Research cho hay, trong năm 2023, đối với thị trường xuất khẩu, xuất khẩu xi măng & clinker gần như đi ngang (giảm 1% so với cùng kỳ) do Trung Quốc giảm nhập khẩu (giảm 90% so với cùng kỳ), do nhu cầu trên thị trường bất động sản yếu.

Ngược lại, Bangladesh là thị trường ghi nhận tăng trưởng khi xuất khẩu xi măng và clinker sang nước này tăng 40% so với cùng kỳ nhờ tăng cường đầu tư vào cơ sở hạ tầng.

SSI Research lưu ý đến cổ phiếu HT1 của Công ty CP Xi Măng Vicem Hà Tiên (HoSE: HT1) với giá mục tiêu 1 năm là 11.300 đồng/CP. Ảnh: Vicem Hà Tiên

Trong quý I/2024, SSI Research dự báo mức tiêu thụ xi măng trong nước sẽ ở mức thấp kể từ quý III/2021 (thời gian thực hiện giãn cách xã hội do ảnh hưởng của dịch COVID), do các yếu tố mùa vụ (nghỉ Tết Nguyên đán) và nhu cầu vẫn ở mức yếu.

Tuy nhiên, từ quý II/2024, SSI Research kỳ vọng sản lượng xi măng bán ra sẽ cải thiện so với cùng kỳ nhờ hoạt động xây dựng có dấu hiệu phục hồi. Ngoài ra, các dự án đầu tư công lớn (như Sân bay Long Thành và các dự án đường cao tốc ở miền Trung và miền Nam) có thể bù đắp nhu cầu yếu trong năm 2024.

Tiêu thụ xi măng của Việt Nam trong năm 2023 đạt gần 90 triệu tấn (giảm 7% so với cùng kỳ), trong đó tiêu dùng nội địa giảm 10% so với cùng kỳ và xuất khẩu gần như đi ngang (giảm 1% so với cùng kỳ). Doanh thu thuần xi măng của các công ty niêm yết giảm từ 20%-27% so với cùng kỳ trong 9 tháng 2023.

"Chúng tôi cho rằng sản lượng tiêu thụ xi măng sẽ chạm đáy trong quý I/2024 và dần phục hồi trong suốt năm 2024", chuyên gia SSI Research dự báo.

Về tình hình giá, SSI Research cho rằng, áp lực gia tăng từ các đối thủ cạnh tranh trong nước có thể khiến giá xi măng giảm. Thêm vào đó, công suất trong nước đã được mở rộng trong thời gian gần đây (tăng 4,5% so với cùng kỳ trong năm 2022 và tăng 6,1% so với cùng kỳ trong năm 2023).

"Chúng tôi ước tính tình trạng dư cung đã tăng từ 15% trong năm 2022 lên 30% trong năm 2023. Cùng với mức tăng trưởng trái chiều trên kênh xuất khẩu, điều này sẽ làm gia tăng cạnh tranh trong nước. Điều này đặc biệt xảy ra ở miền Bắc và miền Trung, khu vực có hầu hết các dự án mới và có tỷ lệ xuất khẩu cao hơn", chuyên gia SSI Research nhận định.

Biên lợi nhuận gộp của các doanh nghiệp xi măng sẽ phục hồi trong năm 2024

SSI Research cũng kỳ vọng biên lợi nhuận gộp của các doanh nghiệp sản xuất xi măng sẽ phục hồi trong năm 2024 nhờ giá than điều chỉnh. Hiện tại, giá than thế giới đã đạt đỉnh trong nửa cuối năm 2022. Giá than giảm mạnh trong nửa đầu năm 2023 và sau đó tiếp tục dao động quanh vùng đáy cho đến nửa cuối năm 2023.

Trong quý IV/2023, giá than trung bình ở Châu Âu giảm xuống 120 USD/tấn (giảm 51% so với cùng kỳ), giá than ở Úc giảm xuống 136 USD/tấn (giảm 65% so với cùng kỳ), giá than ở Trung Quốc giảm xuống 123 USD/tấn (giảm 35% so với cùng kỳ).

Trong nửa đầu năm 2024, khả năng giá than sẽ duy trì ổn định ở mức hiện tại khi mùa đông ở Bắc bán cầu đang đến gần (và các biện pháp trừng phạt đối với Nga vẫn có hiệu lực) giúp cân bằng với áp lực giảm từ giá dầu khí. Do đó, dự báo giá than đầu vào trung bình cho các doanh nghiệp sản xuất xi măng sẽ giảm trong năm 2024 do mức nền giá than cao được thiết lập trong nửa đầu năm 2023.

Chúng tôi kỳ vọng biên lợi nhuận gộp của các doanh nghiệp sản xuất xi măng sẽ chạm đáy trong quý I/2024, sau đó cải thiện dần trong các quý tiếp theo.

"Lợi nhuận dự kiến của các doanh nghiệp sản xuất xi măng sẽ tăng mạnh so với cùng kỳ trong năm 2024 do sản lượng tiêu thụ phục hồi trên điểm hòa vốn và chi phí than đầu vào giảm. Chúng tôi kỳ vọng lợi nhuận của các doanh nghiệp sản xuất xi măng sẽ vẫn gặp khó khăn trong nửa đầu năm 2024 (có thể ghi nhận lỗ ròng) và phục hồi trong nửa cuối năm 2024", chuyên gia SSI Research, nêu.

Tuy nhiên, xét về giá trị tuyệt đối, lợi nhuận có thể sẽ vẫn yếu (thấp hơn năm 2022) do sản lượng tiêu thụ phục hồi chậm và chi phí quản lý và bán hàng không thay đổi.

Trong nhóm cổ phiếu ngành xi măng, SSI Research lưu ý đến cổ phiếu HT1 của Công ty CP Xi Măng Vicem Hà Tiên (HoSE: HT1) với giá mục tiêu 1 năm là 11.300 đồng/CP.

Luận điểm đầu tư, thị trường chính của HT1 là ở khu vực miền Nam, khu vực có áp lực cạnh tranh ít hơn do nguồn cung hạn chế. Đồng thời, sản lượng tiêu thụ vẫn đạt mức cao tại khu vực này. Thêm vào đó, SSI Research kỳ vọng biên lợi nhuận gộp của các doanh nghiệp sản xuất xi măng đạt mức cao hơn trong năm 2024, do giá than giảm so với cùng kỳ và sản lượng tiêu thụ chạm đáy.

Ngoài ra, về mặt định giá, định giá của HT1 hấp dẫn hơn so với các đối thủ. Chỉ số EV/EBITDA trượt 12 tháng của HT1 đạt 8,4x, thấp hơn mức 10x19x của các đối thủ khác. Chưa kể, HT1 có cơ cấu tài chính mạnh cùng với dòng tiền ổn định.