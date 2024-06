Vải thiều đang hiếm tại TP.HCM, giá siêu đắt

Thời điểm này các năm, các chợ truyền thống tại TP.HCM đầy vải thiều với giá chỉ từ 30.000 đồng/kg. Nhưng năm nay thị trường hoàn toàn trái ngược.



Tại các chợ Tân Định, Đa Kao, Bà Chiểu, số lượng tiểu thương bán vải thiều chỉ đếm trên đầu ngón tay, tập trung ở những sạp quy mô lớn chuyên kinh doanh trái cây. Trái vải u hồng, căng đều nhưng không nhiều, chỉ khoảng 5 - 6kg đổ lại. Không sạp nào báo giá dưới 100.000 đồng/kg.

Vải thiều đang là hàng hiếm tại TP.HCM, giá hơn 100.000 đồng/kg. Ảnh: Phúc Minh

Chủ một sạp trái cây cho biết giá vải thiều hiện nay là 110.000 đồng/kg, loại 1 là 130.000 đồng/kg, còn đắt hơn cả dịp Tết Đoan ngọ vừa qua. Theo ông, vải thiều năm nay không nhiều nên giá cao là bình thường.

"Năm ngoái vải đỏ chợ Bà Chiểu. Không chỉ sạp chúng tôi mà nhiều người cũng lấy về bán, chất đầy xe ba gác, xe máy, giá chỉ từ 30.000 đồng/kg thôi. Năm nay, từ đầu vụ, vải đã không nhiều. Đến chính vụ, vải cũng rất ít. Giá cao nên bán rất chậm, chỉ những người chuyên bán trái cây mới dám lấy về, chủ yếu bán cho khách quen", tiểu thương chợ Bà Chiểu nói.

Tại các chợ đầu mối TP.HCM, giá vải thiều bán sỉ dao động từ 75.000 - 95.000 đồng/kg. Vì vậy, giá vải thiều bán lẻ cũng tăng tương ứng với chi phí vận chuyển cũng như phân loại loại 1, loại 2.

Tại các cửa hàng trái cây nhập khẩu, vải thiều càng đắt đỏ hơn, lên đến 150.000 - 200.000 đồng/kg do là hàng hiếm năm nay.

Nhiều hệ thống siêu thị cũng đã phải tăng giá vải thiều so với cách đây khoảng nửa tháng. Nguyên nhân là do giá vải thiều các tỉnh phía Bắc đang tăng cao.

Siêu thị điều chỉnh giá vải thiều cuối vụ vì giá tại vườn đang tăng cao. Ảnh: Kiên Kiên

Tại siêu thị MM Mega Market TP.HCM, vải thiều đang được bán lẻ với giá 95.900 đồng/kg trong khi 3 tuần trước là 79.000 đồng/kg. Theo siêu thị, sản lượng vải tại Bắc Giang và Hải Dương năm giảm sâu, giá mua đã tăng gấp 3 lần so với năm ngoái. Điều này khiến doanh nghiệp buộc phải tăng giá.

Giá vải tăng cao nên người tiêu dùng chuyển sang mua các loại trái cây khác như bơ, mận hậu, chôm chôm…

Đại diện Central Retail cho theo kế hoạch sẽ tiêu thụ 300 tấn vải nhưng tình hình này, siêu thị sẽ giảm sản lượng tiêu thụ. Ngay từ đầu vụ, Central Retail đã dự báo do ảnh hưởng của thời tiết bất thường, năm nay vải thiều mất mùa, sản lượng vải dự kiến giảm một nửa so với năm trước, giá bán tăng khoảng 40% so với cùng kỳ.