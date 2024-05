Vàng nhẫn, vàng miếng đua nhau lao dốc trước giờ đấu thầu vàng lần thứ 6

Trên thị trường thế giới, khoảng 6 giờ 10 ngày 14/5 (giờ Việt Nam), trên‏‏ Kitco, giá vàng giao ngay ở mức 2.338,25 USD/ounce, giảm 22,05 USD/ounce (-0,93%). Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 2.342.2 USD/ounce, giảm 32,8 USD.

Giá vàng trong nước tiếp tục giảm mạnh hàng triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới quay đầu giảm mạnh do hoạt động chốt lời của nhà đầu tư sau thời gian tăng mạnh. Trong khi đó, thị trường vẫn đang chờ đợi các dữ liệu tiếp theo để biết thêm về đường hướng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Hiện tại, các nhà giao dịch và nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu lạm phát quan trọng trong tháng 4 của Mỹ với chỉ số giá sản xuất sẽ được công bố vào ngày 14/5 và chỉ số giá tiêu dùng vào ngày 15/5. PPI được dự báo tăng 0,3% so với tháng trước, so với mức tăng 0,2% trong báo cáo tháng 3. CPI được dự báo tăng 0,4%, không đổi so với báo cáo tháng 3. Chỉ số CPI hằng năm trong tháng 4 được dự báo tăng 3,6% so với mức tăng 3,8% trong báo cáo tháng 3.

“Có lẽ hoạt động chốt lời trước dữ liệu lạm phát quan trọng trong tuần này đang gây sức ép lên giá vàng hôm nay. Để thấy giá vàng tăng thêm, cần phải có sự chậm lại rõ ràng trong chỉ số lạm phát. Tôi kỳ vọng giá vàng sẽ tiếp tục được hỗ trợ quanh mức hiện tại, với mức giảm khiêm tốn”, nhà phân tích Giovanni Staunovo của UBS cho biết.

Ông Staunovo nói thêm: “Tôi kỳ vọng giá vàng sẽ tiếp tục được hỗ trợ quanh mức hiện tại, với mức giảm khiêm tốn”.

Trong nước, giá vàng nhẫn giảm khá mạnh, có thương hiệu "bốc hơi" tới 1 triệu đồng mỗi lượng, niêm yết cao nhất ở mức 76,8 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra dao động từ 1,5-1,9 triệu đồng mỗi lượng.

Giá vàng miếng SJC tiếp tục điều chỉnh giảm với biên độ lớn, trên 2 triệu đồng/lượng. Hiện giá vàng miếng tại một số hệ thống kinh doanh được niêm yết như sau: Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết ở mức 87,5 – 90,0 triệu đồng/lượng; Tập đoàn Doji niêm yết tại 87,5 – 89,0 triệu đồng/lượng; Hệ thống PNJ niêm yết tại 87,5 – 90,0 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu niêm yết tại 87,0 – 89,0 triệu đồng/lượng.

Như vậy, quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa thuế, phí), giá vàng thế giới tương đương gần 71,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng trên 17 triệu đồng/lượng.





Theo thông báo của Ngân hàng Nhà nước, sáng 14/5 tiếp tục thực hiện đấu thầu 16.800 lượng vàng. Tại thông báo của Ngân hàng Nhà nước về đấu thầu vàng miếng lần thứ 6, giá cọc được nâng lên 88 triệu đồng/lượng, cao hơn 2,7 triệu đồng/lượng so với giá cọc của cuộc gọi thầu lần 5.

Theo https vnbusiness.vn